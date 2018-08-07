Volkswagen Polo 2019 — длительный тест — журнал За рулем

Volkswagen Polo седан — начинаем длительный тест

Новичок в парке «За рулем» — седан Polo с двигателем 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG, в топовой комплектации Connect. Машина интересна и связкой мотор/коробка, и мультимедийной начинкой. Поло и испытатели «За рулем» ждут ваших вопросов.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

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5 плюсов и один большой минус седана Volkswagen Polo

У нас на длительном тесте появился седан Volkswagen Polo. Автомобиль с двигателем 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG, в топовой комплектации Connect, со всеми опциями и в модном (и неожиданном при первой встрече!) цвете Petroleum стоит 1 094 200 рублей.

Эта машина интересна как связкой мотор/коробка (оценим удобство пользования, проверим надежность), так и мультимедийной начинкой. Впервые в бюджетном классе можно не просто отзеркалить смартфон на дисплей. Приложение Connect дает возможность отследить машину по геолокации и найти на заставленной парковке, дистанционно получить данные о пробеге, остатке топлива и ближайшем техобслуживании. Посмотрим, насколько всё это удобно и стóит ли переплаты.

  • Все машины, прошедшие наш длительный тест или находящиеся на нем, вы найдете в нашем разделе «Парк ЗР» Про машины, которые мы испытываем прямо сейчас, вы можете задать вопрос журналистам «За рулем».

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Volkswagen Polo (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Управляемость, комфорт, дизайн, эргономика. Отличная экономичность и предсказуемые реакции на действия водителя. Лучшее предложение по цене\качество, после Рапида. (но дело в дизайне)

Недостатки:

Шумоизоляция, слабая подвеска для наших дорог (если ездить с умом то все будет отлично), пластик и сама отделка могла бы быть качественнее, но тогда маркетологи совсем голову сломают. CFNA был шумнее, но надежнее и проще в обслуживании, нежели CVWA и уж тем более проще чем 1.4 TSI Отдельное слово...

Комментарий:

Для меня выбор в сегменте В очевиден, владею уже вторым Поло. До этого была машина 2012 г.в. 105лс CFNA+Aisin, прошла 188 тыс на "масле и бензине", без проблем ушла в трейд-ин. Сейчас 110 л.с. и тот же проверенный автомат. Использую как рабочую машину, мотаясь по Московской области и бл...

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