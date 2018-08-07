Сегодня, в 6:17 Volkswagen Polo седан — начинаем длительный тест Новичок в парке «За рулем» — седан Polo с двигателем 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG, в топовой комплектации Connect. Машина интересна и связкой мотор/коробка, и мультимедийной начинкой. Поло и испытатели «За рулем» ждут ваших вопросов.
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седан Volkswagen Polo. Автомобиль с двигателем 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG, в топовой комплектации Connect, со всеми опциями и в модном (и неожиданном при первой встрече!) цвете Petroleum стоит 1 094 200 рублей.
Эта машина интересна как связкой мотор/коробка (оценим удобство пользования, проверим надежность), так и мультимедийной начинкой. Впервые в бюджетном классе можно не просто отзеркалить смартфон на дисплей. Приложение Connect дает возможность отследить машину по геолокации и найти на заставленной парковке, дистанционно получить данные о пробеге, остатке топлива и ближайшем техобслуживании. Посмотрим, насколько всё это удобно и стóит ли переплаты.
Все машины, прошедшие наш длительный тест или находящиеся на нем, вы найдете в нашем разделе « Парк ЗР» Про машины, которые мы испытываем прямо сейчас, вы можете задать вопрос журналистам «За рулем».
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