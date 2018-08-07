«За рулем» начинает серию рассказов читателей о машинах, на которых они сейчас ездят. Первая публикация — от Романа из Екатеринбурга о его Polo. Теперь он все знает о приятных «фишках» новой модели, ее мелких недостатках и о том, почему этот отличный автомобиль до «машины мечты» все же немного недотягивает.

Досье

Имя: Роман Беляев

Возраст: 28 лет

Город: Екатеринбург

Должность: заместитель директора строительной компании

Машина: Volkswagen Polo Sedan 1.6 MT Highline (110 л.с.)

Водительский стаж: 8 лет (официально)

Почему именно Polo?

Я уже успел опробовать около двадцати моделей и их модификаций. Наверное, как говорится, еще не нашел «ту самую машину». Авто я менял, в основном, по работе: одно время был водителем в такси. Вот почему еще до покупки Volkswagen Polo я уже был хорошо с ним знаком — ездил на этих машинах года три и в летний период, и зимой, и в межсезонье. Так что знаю, как Polo ведет себя на дороге и чего от него ожидать.

Моей предыдущей машиной была Lada XRAY с двигателем 1,6 л. Но пробыла она у меня всего три месяца, потому что авто я разбил. Несмотря на некоторые минусы модели (например, передний привод и высокая парусность уже на 110 км/ч), собрана Lada XRAY удачно. Отдельное спасибо работникам АВТОВАЗа: благодаря им после серьезной аварии все остались живы-здоровы.

Любовь с первого звука

Свой Volkswagen Polo я выкатил прямо из салона, с нулевым пробегом и ни с чем не сравнимым запахом новой машины. Вот это я понимаю — подарок себе любимому по случаю Нового года! Определиться с выбором было сложно. Варианты рассматривал разные: и легковушки вроде Hyundai Solaris, и паркетники наподобие Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Задача была уложиться в 1 200 000 тысяч рублей, поэтому я обратился к вторичному дилеру.

В салоне мне сперва предложили подумать о Kia Rio в синем цвете. Внешний вид достойный, а салон буквально завораживает: очень много кнопок, светодиодная подсветка приборов — этакий красочный павлин. Внезапно я задумался, а будет ли мне комфортно вести такую машину по неосвещенной дороге ночью? Сам же себе ответил: нет, вся эта сине-красная иллюминация будет слепить и отвлекать от вождения. Тогда менеджер предложил присмотреться к стоявшему по соседству Volkswagen Polo золотого цвета в предмаксимальной комплектации с мотором 1,6 л. Для «максималки» в ней не хватает разве что кожаного салона, обогрева руля и роботизированной коробки DSG. Как мне показалось, без этих трех вещей можно спокойно жить.

Сел я в Polo, завел его, поднял стекла и включил музыку. И вот тут понял, что нашел себе машину как минимум на ближайший год. Во-первых, мне очень понравилась акустическая система, которая в Rio оставляет желать лучшего. Во-вторых, у Polo потрясающий GT-шный руль. А еще в качестве приятного бонуса в приборной панели установлены классические швейцарские часы — как в Mercedes S-класса. Одним словом, не машина, а просто пушка! Было решено — беру.

Практичный подход

К покупке авто я подходил не только с большим энтузиазмом, но и с тонким расчетом. Отталкивался от того, что в 2019 году машины подорожают, и я смогу в случае чего продать Polo, не потеряв при этом в деньгах. Уверен, что мне удастся сделать это, ведь я умею хорошо ухаживать за машинами.

Знаете, есть мнение, что мужчины относятся к своим авто как к женщинам. Так вот, это не мой случай. Для меня машина — примерно как дракон из фильма «Аватар»: это друг и соратник. При должном внимании она будет служить тебе верой и правдой не один год. Всего-то и нужно своевременно проходить ТО, а в летнее время исправлять огрехи по кузову (если такие имеются). Я вообще не верю в такое понятие, как автомобильные болячки: машины здесь ни при чем — все дело в недобросовестных владельцах.

Механический круиз-контроль и другие «плюшки»

Мне довелось поездить на Volkswagen Polo трех разных комплектаций, но вот свою я считаю самой удачной. В машине есть все, что мне необходимо. Отдельно отмечу, что у «немцев» очень удобный круиз-контроль. Если я вижу, что могу ехать больше минуты с определенной скоростью, то просто нажимаю на клавишу и включаю круиз-контроль. Если хочу прибавить газ или, наоборот, чуть притормозить, то нажимаю «+» или «-», то есть ту же кнопку. Важный момент: скорость в Polo сбавляется механически, а не электронно, как у того же Mercedes, в котором никогда не знаешь, остановишься в этот раз или нет.

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Другой приятный момент — мультируль. Слева строго мультимедиа, справа — все, что касается бортового компьютера. Еще в машине удобный подогрев заднего и переднего стекол. На одной кнопке содержатся вылет и складывание зеркал, на этом же ролике — подогрев и регулировка.

Ну и, конечно, не могу не сказать пару слов о подлокотнике. Со мной часто ездит «штурман» — моя вторая половинка. Благодаря тому, что подлокотник регулируется по высоте, она может взять меня под руку и положить голову мне на плечо. При этом мои движения никак не стеснены, я сижу так, как мне удобно. Кстати, удобно мне еще и потому, что в Polo классные ортопедические кресла.

Ест Polo относительно мало. Это очень хороший вариант в сегменте с расходом до 10 литров на 100 км. У меня выходит примерно 8 литров по городу и литров 6 по трассе. И это при том, что я вообще не привык стоять в пробках: если вижу, что есть малейшая возможность куда-то вклиниться, то обязательно ею воспользуюсь.

Минус за подвеску

Пожалуй, единственное слабое место машины — ходовая. Я бы модифицировал заднюю подвеску и немного поменял дизайн. Внес бы небольшие конструктивные изменения и слегка опустил бы заднюю часть авто. Потому что когда ты едешь пустой, ощущение такое, будто сзади у тебя тележка, неуправляемая корма. По-хорошему сюда надо ставить многорычажку вместо балки. Ну, или систему курсовой устойчивости. Поэтому дам машине твердую «девятку» из «десяти» — минус балл за подвеску. А в целом машина очень хорошая. Впечатления от вождения я бы уместил в одну фразу: «как хочу, так и ворочу». И мой Polo меня в этом полностью поддерживает.

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