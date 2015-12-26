Осенью под капотом седана Volkswagen Polo появился двигатель калужской сборки. Мы решили узнать, как автомобиль с российским «сердцем» ведет себя на дороге, а заодно оценили новую комплектацию Allstar.

YAKU1503 Обновленный Volkswagen Polo

В нынешнем году седан Polo уже пережил рестайлинг. С точки зрения маркетинга зимние новации не совсем правильны. Но внедрение изменений требует времени, потому немцы решились на еще одно обновление. Ведь 4 сентября 2015 года группа Volkswagen запустила в Калуге производство двигателей, и теперь под капотом Polo работает 1,6-литровый мотор EA211 калужской сборки мощностью 110 л.с. Он пришел на смену прежнему 105-сильному агрегату серии ЕА111 схожего объема. Есть и 90-сильный мотор, но к нам в руки он пока не попал.

В новом моторе по сравнению с серией EA111 доработаны головка блока цилиндров, кольца, масляный насос, шатуны, поршни и другие детали. Агрегат, соответствующий стандарту Евро-5, прошел серию испытаний в разных климатических зонах России, в том числе при низких температурах.