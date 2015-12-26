Volkswagen Polo Allstar с калужским мотором — первый тест-драйв (ВИДЕО)

Осенью под капотом седана Volkswagen Polo появился двигатель калужской сборки. Мы решили узнать, как автомобиль с российским «сердцем» ведет себя на дороге, а заодно оценили новую комплектацию Allstar.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

YAKU1503

YAKU1503Обновленный Volkswagen Polo
Обновленный Volkswagen Polo

В нынешнем году седан Polo уже пережил рестайлинг. С точки зрения маркетинга зимние новации не совсем правильны. Но внедрение изменений требует времени, потому немцы решились на еще одно обновление. Ведь 4 сентября 2015 года группа Volkswagen запустила в Калуге производство двигателей, и теперь под капотом Polo работает 1,6-литровый мотор EA211 калужской сборки мощностью 110 л.с. Он пришел на смену прежнему 105-сильному агрегату серии ЕА111 схожего объема. Есть и 90-сильный мотор, но к нам в руки он пока не попал.

В новом моторе по сравнению с серией EA111 доработаны головка блока цилиндров, кольца, масляный насос, шатуны, поршни и другие детали. Агрегат, соответствующий стандарту Евро-5, прошел серию испытаний в разных климатических зонах России, в том числе при низких температурах.


Итак, какие отличия получил Поло вместе с новым мотором? В коробке передач изменили передаточные числа, перенастроили подвеску, задние барабанные тормоза поменяли на дисковые. Поработали над шумоизоляцией (шумопоглощающие маты установлены между моторным отсеком и салоном и в крыше), а также ввели новую комплектацию Allstar. По оснащению эта версия занимает промежуточное положение между начальными (Conceptline, Trendline) и богатыми (Comfortline, Highline) модификациями.

Polo в исполнении Allstar с 90-сильным мотором и механикой стоит 576 100 рублей. Автомобиль в такой же комплектации, но со 110-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом обойдется в 666 900 рублей.

Наш черный Polo (110 л.с., М5) оценен в 639 790 рублей: 621 200 просят за машину плюс 18 590 рублей доплаты за перламутровую окраску Deep Black. В оснащение входят две подушки безопасности, ABS, регулировка водительского кресла по высоте, иммобилайзер, электростеклоподъемники всех дверей, мультируль, центральный замок и т.д. Климат-контроль, обогрев сидений, лобового стекла и форсунок омывателя объединен в пакет Hot Star. Это сделано намеренно, чтобы покупатели могли сэкономить на «теплых» опциях. Скажем, в южных регионах страны, где обогрев всего и вся не нужен.

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YAKU0396Обновленный Volkswagen Polo. На мультифункциональном руле — кожа. На передней части центральной консоли появился декор «матовый хром». Мультимедиасистема поддерживает Bluetooth. В богатых комплектациях предусмотрена и поддержка системы MirrorLink. Салон же принципиально не изменился
Обновленный Volkswagen Polo. На мультифункциональном руле — кожа. На передней части центральной консоли появился декор «матовый хром». Мультимедиасистема поддерживает Bluetooth. В богатых комплектациях предусмотрена и поддержка системы MirrorLink. Салон же принципиально не изменился
На мультифункциональном руле — кожа. На передней части центральной консоли появился декор «матовый хром». Мультимедиасистема поддерживает Bluetooth. В богатых комплектациях предусмотрена и поддержка системы MirrorLink. Салон же принципиально не изменился.

Этому интерьеру пять с лишним лет, а он по-прежнему интересен. Материалы отделки, вне сомнений, лучшие в классе. В плотном кресле моментально нахожу оптимальную позу. Рукоять 5-ступенчатой механики приятно ложится в руку, а ход рычага покоряет четкостью — как приятно перещелкивать передачи! Блок управления климатической системой расположен на удобной высоте и под правильным углом. Штатная аудиосистема без проблем «цепляется» к телефону через Bluetooth и звучит более чем достойно.

Но главное, изменились ездовые повадки. Polo теперь больше похож на Golf. Он лучше «глотает» дорожную мелочь, меньше кренится в поворотах, стабильнее на прямой. А ведь заводчане лишь изменили жесткость пружин. Малость, но едет обновленный седан породисто. К тому же тихий на крейсерских скоростях.

YAKU0619

YAKU0619Обновленный Volkswagen Polo. Благодаря более мощной батарее, стартеру увеличенной мощности и проводке системы пуска с увеличенным сечением проводов холодный запуск мотора возможен при —36 градусах
Обновленный Volkswagen Polo. Благодаря более мощной батарее, стартеру увеличенной мощности и проводке системы пуска с увеличенным сечением проводов холодный запуск мотора возможен при —36 градусах
Благодаря более мощной батарее, стартеру увеличенной мощности и проводке системы пуска с увеличенным сечением проводов холодный запуск мотора возможен при —36 градусах.

В комплектации Allstar нет системы стабилизации, да она и не нужна. Под сброс газа Volkswagen быстро, но в то же время предсказуемо «сует нос» внутрь поворота. Вытащить машину из заноса газом — не проблема. Двигатель легко раскручивается до 3800 об/мин, на которых достигаются пиковые 155 Н .м момента. Тяги достаточно, а работать точным рулем — удовольствие.

Обновленный Polo — самый взрослый и качественный автомобиль в сегменте. Практичный, с вкусной управляемостью, достойной плавностью хода и адекватной ценой. Тот самый случай, когда главное внутри, а не снаружи.

Мощности нового предприятия группы «Фольксваген» рассчитаны на сборку 150 000 бензиновых моторов серии EA211 в год. Инвестиции в проект составили 250 млн евро. Производство находится в технопарке «Грабцево», рядом с автосборочной площадкой Volkswagen, мощность которой — 225 000 автомобилей в год. На новом моторном заводе ведется механическая обработка блока цилиндров, головки блока, коленвала и сборка агрегата. Локализация — 30%. После запуска двигателестроительного предприятия уровень локализации производства «Фольксваген Групп Рус» достиг 50%. Заготовки блока цилиндров и головки блока отливаются из отечественного алюминия на ульяновском заводе группы Nemak. Продукция завода устанавливается на автомобили, собираемые у нас в стране: Volkswagen — Polo и Jetta, Skoda — Rapid, Octavia, Yeti.

Volkswagen Polo Allstar с калужским мотором — первый тест-драйв (ВИДЕО)
Volkswagen Polo Allstar с калужским мотором — первый тест-драйв (ВИДЕО)
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Отзывы о Volkswagen Polo (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Управляемость, комфорт, дизайн, эргономика. Отличная экономичность и предсказуемые реакции на действия водителя. Лучшее предложение по цене\качество, после Рапида. (но дело в дизайне)

Недостатки:

Шумоизоляция, слабая подвеска для наших дорог (если ездить с умом то все будет отлично), пластик и сама отделка могла бы быть качественнее, но тогда маркетологи совсем голову сломают. CFNA был шумнее, но надежнее и проще в обслуживании, нежели CVWA и уж тем более проще чем 1.4 TSI Отдельное слово...

Комментарий:

Для меня выбор в сегменте В очевиден, владею уже вторым Поло. До этого была машина 2012 г.в. 105лс CFNA+Aisin, прошла 188 тыс на "масле и бензине", без проблем ушла в трейд-ин. Сейчас 110 л.с. и тот же проверенный автомат. Использую как рабочую машину, мотаясь по Московской области и бл...

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