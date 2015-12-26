YAKU1503Обновленный Volkswagen Polo
В нынешнем году седан Polo уже пережил рестайлинг. С точки зрения маркетинга зимние новации не совсем правильны. Но внедрение изменений требует времени, потому немцы решились на еще одно обновление. Ведь 4 сентября 2015 года группа Volkswagen запустила в Калуге производство двигателей, и теперь под капотом Polo работает 1,6-литровый мотор EA211 калужской сборки мощностью 110 л.с. Он пришел на смену прежнему 105-сильному агрегату серии ЕА111 схожего объема. Есть и 90-сильный мотор, но к нам в руки он пока не попал.
В новом моторе по сравнению с серией EA111 доработаны головка блока цилиндров, кольца, масляный насос, шатуны, поршни и другие детали. Агрегат, соответствующий стандарту Евро-5, прошел серию испытаний в разных климатических зонах России, в том числе при низких температурах.
Итак, какие отличия получил Поло вместе с новым мотором? В коробке передач изменили передаточные числа, перенастроили подвеску, задние барабанные тормоза поменяли на дисковые. Поработали над шумоизоляцией (шумопоглощающие маты установлены между моторным отсеком и салоном и в крыше), а также ввели новую комплектацию Allstar. По оснащению эта версия занимает промежуточное положение между начальными (Conceptline, Trendline) и богатыми (Comfortline, Highline) модификациями. Polo в исполнении Allstar с 90-сильным мотором и механикой стоит 576 100 рублей. Автомобиль в такой же комплектации, но со 110-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом обойдется в 666 900 рублей. Наш черный Polo (110 л.с., М5) оценен в 639 790 рублей: 621 200 просят за машину плюс 18 590 рублей доплаты за перламутровую окраску Deep Black. В оснащение входят две подушки безопасности, ABS, регулировка водительского кресла по высоте, иммобилайзер, электростеклоподъемники всех дверей, мультируль, центральный замок и т.д. Климат-контроль, обогрев сидений, лобового стекла и форсунок омывателя объединен в пакет Hot Star. Это сделано намеренно, чтобы покупатели могли сэкономить на «теплых» опциях. Скажем, в южных регионах страны, где обогрев всего и вся не нужен.
YAKU0396Обновленный Volkswagen Polo. На мультифункциональном руле — кожа. На передней части центральной консоли появился декор «матовый хром». Мультимедиасистема поддерживает Bluetooth. В богатых комплектациях предусмотрена и поддержка системы MirrorLink. Салон же принципиально не изменился
YAKU0619Обновленный Volkswagen Polo. Благодаря более мощной батарее, стартеру увеличенной мощности и проводке системы пуска с увеличенным сечением проводов холодный запуск мотора возможен при —36 градусах
Мощности нового предприятия группы «Фольксваген» рассчитаны на сборку 150 000 бензиновых моторов серии EA211 в год. Инвестиции в проект составили 250 млн евро. Производство находится в технопарке «Грабцево», рядом с автосборочной площадкой Volkswagen, мощность которой — 225 000 автомобилей в год. На новом моторном заводе ведется механическая обработка блока цилиндров, головки блока, коленвала и сборка агрегата. Локализация — 30%. После запуска двигателестроительного предприятия уровень локализации производства «Фольксваген Групп Рус» достиг 50%. Заготовки блока цилиндров и головки блока отливаются из отечественного алюминия на ульяновском заводе группы Nemak. Продукция завода устанавливается на автомобили, собираемые у нас в стране: Volkswagen — Polo и Jetta, Skoda — Rapid, Octavia, Yeti.
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