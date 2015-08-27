Выбираем седан Volkswagen: Jetta или Polo?

Вы уже присмотрели седан VW Jetta и даже пришли в шоу-рум? Не спешите, можно подобрать более выгодный вариант. Есть способ сэкономить, но при этом не почувствовать себя ущемленным.

VW

Седан Jetta снискал в России имидж этакого мини-Пассата. Респектабельности в нем действительно немногим меньше, чем у старшего брата. Правда, радость веселого ускорения дарит лишь 150‑сильная версия с турбомотором. Нынче это удовольствие — хорошо за миллион. Готовы на такие траты?

Базовая Jetta 1.6 Conceptline (85 л.с.) — другая крайность. С одной стороны, входной билет за 789 000 рублей привлекателен. С другой — даже парадные 13 секунд до 100 км/ч удручают: с такой динамикой нужна выдержка водителя автобуса! Еще хуже, что кондиционер и магнитола требуют доплаты — 40 000 рублей. Называться такая Jetta будет Conceptline Plus. Правда, ESP и боковые подушки все равно не получить ни за какие коврижки.

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А теперь глянем на Polo 1.6 Highline. Мотора мощностью 85 сил и ему маловато. Благо, более мощный 1.6 (105 л.с.) обходится в 33 000 рублей, а не в 50 тысяч, как в случае с Джеттой. Разгоняется легкий 105-сильный Polo шустрее. А по месту для ног задних пассажиров (- 35 мм) и объему багажника (- 50 л) он не настолько скромнее, чтобы отмахиваться от покупки.

Бюджет? Если приобретаете Polo не на последние деньги и на роль машины семейной, дополните исполнение Highline пакетами «Техника» и «Безопасность». По нынешним временам 747 880 рублей за удобный, добротный Volkswagen c неплохой динамикой и емким багажником, к тому же только-только переживший рестайлинг, — неплохое предложение.