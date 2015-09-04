Volkswagen начал выпуск двигателей в Калуге

Группа Volkswagen 4 сентября запустила производство бензиновых двигателей на предприятии в Калуге. Силовые агрегаты будут устанавливаться на автомобили Volkswagen — Polo и Jetta, а также Skoda — Rapid, Octavia и Yeti. Новый завод сможет выпускать до 150 тыс. двигателей в год.

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Группа Volkswagen запустила новое предприятие в Калуге. Завод двигателей готов собирать до 150 тыс. бензиновых двигателей объемом 1,6 л серии EA211 и мощностью 110 л.с. Силовые агрегаты будут устанавливаться на автомобили российской сборки марок Volkswagen и Skoda — Polo, Jetta, Rapid, Octavia и Yeti.

Компания объявила о создании новых мощностей в 2012 году. Инвестиции в проект достигли 250 млн евро, а общая площадь нового предприятия составляет 32 тыс. кв. метров. Новый завод запущен в рамках соглашения о промышленной сборке для увеличения степени локализации. Со следующего года треть автомобилей группы, изготовленных на территории России, будут оснащаться силовыми агрегатами местной сборки.

Член правления VW Томас Шмаль отметил, что компания верит в потенциал российской автомобильной промышленности, а глава российского офиса группы Маркус Озегович пояснил, что выпуск двигателей в России позволит сделать автомобили компании более доступными по сравнению с импортируемой продукцией, сообщил корреспондент «За рулем.РФ».

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Автопроизводитель привлечет для сборки двигателей местных поставщиков деталей, в том числе ульяновский завод группы Nemak (заготовки блока цилиндров и головки блока цилиндров). Компания намерена расширить пул локальных поставщиков деталей для силовых агрегатов калужской сборки.

VW особо отмечает, что двигатели будут собираться по международным стандартам группы. Оборудование моторного завода состоит, в том числе, из 13 роботов европейских компаний, что позволяет обрабатывать детали с точностью до 1 микрона, а цилиндры — до 6 микронов.

На заводе по выпуску двигателей станет производиться и механическая обработка блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала и сборка силового агрегата.

vw_4_04_09_2015 Глава российского офиса группы Volkswagen Маркус Озегович

Глава российского офиса группы Volkswagen Маркус Озегович

Мощность двигателя ЕА211 составляет 110 л.с. при 5800 об/мин, а максимальный крутящий момент в 155 Нм достигается при 3800 об/мин. Объем двигателя — 1597 куб. см. VW в новом двигателе по сравнению с серией EA111 усовершенствовал головку блока цилиндров, кольца седла клапанов, клапанные пружины, поршни, шатуны, масляный насос, коленчатый вал, блок цилиндров и водяной насос.

Бензиновый 4-цилиндровый агрегат соответствует нормам Евро-5. Среди особенностей новой серии двигателей привод ГРМ c помощью зубчатого ремня, модульная конструкция корпуса распредвалов и головка блока цилиндров со встроенным выпускным коллектором.

Представитель VW рассказал, что новый силовой агрегат прошел испытания в разных климатических условиях России, в том числе и при температуре минус 36 градусов.

Завод VW в Калуге работает с 2007 года.