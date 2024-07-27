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Появились первые фото нового индийского кроссовера с удивительным дизайном

Tata представила кроссовер Tata Curvv в бензиновой и электрической версиях

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Индийский автопром в последние годы демонстрирует впечатляющий прогресс. И Tata Motors, один из ведущих игроков на рынке, снова подтверждает эту тенденцию, представив стильный купеобразный кроссовер Tata Curvv. Эта модель обещает стать настоящим хитом, предлагая покупателям широкий выбор вариантов, от классической бензиновой версии до полностью электрического исполнения.

Tata Curvv
Tata Curvv

Базовая версия оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором Revotron, выдающим 110 л. с. и 170 Н·м крутящего момента. Для любителей дизельных двигателей доступен 1,5-литровый турбодизель Revotorq мощностью 110 л. с. с 260 Н·м крутящего момента. В обоих случаях предлагаются механическая шестиступенчатая или роботизированная коробка переключения передач с одним сцеплением. Для топовых версий предусмотрен семиступенчатый китайский робот с двумя сцеплениями, обещая более плавное и динамичное вождение.

Tata Curvv
Tata Curvv

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Tata Curvv в электрическом исполнении предлагает два варианта: с двигателем мощностью 129 л. с. и аккумулятором емкостью 30,2 кВт·ч или с более мощным двигателем (143 л. с.) и аккумулятором емкостью 40,5 кВт·ч. Такая гибкость позволяет подобрать оптимальный вариант для любого стиля жизни и потребностей.

Кроссвер выделяется стильным и современным дизайном. Купеобразный силуэт, спортивные линии кузова и крупные колесные арки создают впечатление динамики и агрессии. В салоне царит атмосфера комфорта и функциональности. Современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, качественные материалы отделки и продуманная эргономика делают поездку максимально приятной.


Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: No Limits

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Лежнин Роман
Фото:Tata
Количество просмотров 4
27.07.2024
Фото:Tata
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