Появились первые фото нового индийского кроссовера с удивительным дизайном

Tata представила кроссовер Tata Curvv в бензиновой и электрической версиях

Индийский автопром в последние годы демонстрирует впечатляющий прогресс. И Tata Motors, один из ведущих игроков на рынке, снова подтверждает эту тенденцию, представив стильный купеобразный кроссовер Tata Curvv. Эта модель обещает стать настоящим хитом, предлагая покупателям широкий выбор вариантов, от классической бензиновой версии до полностью электрического исполнения.

Tata Curvv

Базовая версия оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором Revotron, выдающим 110 л. с. и 170 Н·м крутящего момента. Для любителей дизельных двигателей доступен 1,5-литровый турбодизель Revotorq мощностью 110 л. с. с 260 Н·м крутящего момента. В обоих случаях предлагаются механическая шестиступенчатая или роботизированная коробка переключения передач с одним сцеплением. Для топовых версий предусмотрен семиступенчатый китайский робот с двумя сцеплениями, обещая более плавное и динамичное вождение.

Tata Curvv

Tata Curvv в электрическом исполнении предлагает два варианта: с двигателем мощностью 129 л. с. и аккумулятором емкостью 30,2 кВт·ч или с более мощным двигателем (143 л. с.) и аккумулятором емкостью 40,5 кВт·ч. Такая гибкость позволяет подобрать оптимальный вариант для любого стиля жизни и потребностей.

Кроссвер выделяется стильным и современным дизайном. Купеобразный силуэт, спортивные линии кузова и крупные колесные арки создают впечатление динамики и агрессии. В салоне царит атмосфера комфорта и функциональности. Современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, качественные материалы отделки и продуманная эргономика делают поездку максимально приятной.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: No Limits