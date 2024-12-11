Раскрыт главный секрет рисунков протекторов шин

«За рулем» пояснил, зачем на шинах делают протектор «елочкой»

Всего существует три основных типа протекторов шин по рисунку – направленный, симметричный и асимметричный.

Симметричные протекторы сейчас почти не используются и встречаются только на простых дешевых и, обычно, летних шинах.

Асимметричный протектор обеспечивает разные свойства наружных и внутренних частей. Наружные блоки протектора держат колесо в повороте, а внутренние обеспечивают высокий ресурс и хорошие продольные сцепные свойства. Такой протектор тоже очень часто используется на летних шинах.

Направленный рисунок протектора (та самая «елочка») чаще всего используется на зимних шинах. Причем как в исполнении с шипами, так и на липучках (фрикционных шинах).

Главное преимущество такого протектора – хороший отвод воды и снежно-водяной каши при движении колеса. Шина быстро и эффективно отводит от центра протектора и снег, когда нужно преодолеть сугроб.

Иными словами, шина с протектором «елочкой» обладает отличной самоочисткой, но только при движении вперед. На заднем ходу такие шины работают заметно хуже, так как не разбрасывают загрязнения, а «собирают» их под протектором.

Именно поэтому нужно строго следить за тем, чтобы все колеса были правильно смонтированы. Для этого на боковине шины всегда имеется стрелка и надпись Rotation, которые должны соответствовать направлению вращения при движении вперед. Или надпись Outside, наносимая на внешнюю боковину шины.

Шина с направленным рисунком отбрасывает воду от центра протектора к периферии.

Колеса с шинами, имеющими направленный рисунок протектора, четко делятся на правые и левые, и переставлять их можно только спереди назад, причем на одном борту автомобиля.

На мой взгляд, зимние шины с направленным рисунком протектора должны быть у всех производителей. Другие варианты менее удачны.

Например, рассмотрим шины с асимметричным протектором и глубокими косыми канавками. И подумаем, как они будут работать на дороге.

На внутренней части протектора четко различимы крупные косые канавки. Если колесо едет на нас (стоит на левом борту автомобиля), то снежно-водяная каша будет отбрасываться наружу. Все хорошо. Но если колесо катится от нас (стоит на правом борту), то те же косые канавки будут загонять воду и снег под центр протектора. Зачем такая асимметричность?

Отмечу, что очень редко (и очень дорого!) некоторые шинные производители предлагают асимметричные направленные шины. Но надо понимать, что нужно производить и доставлять потребителю как левые, так и правые варианты исполнения, а это – большие издержки.

Асимметричные направленные шины – но, заметьте, летние!

«За рулем» дал совет, как правильно обкатать шипованные шины.