Раскрыт главный секрет рисунков протекторов шин
Всего существует три основных типа протекторов шин по рисунку – направленный, симметричный и асимметричный.
Симметричные протекторы сейчас почти не используются и встречаются только на простых дешевых и, обычно, летних шинах.
Асимметричный протектор обеспечивает разные свойства наружных и внутренних частей. Наружные блоки протектора держат колесо в повороте, а внутренние обеспечивают высокий ресурс и хорошие продольные сцепные свойства. Такой протектор тоже очень часто используется на летних шинах.
Направленный рисунок протектора (та самая «елочка») чаще всего используется на зимних шинах. Причем как в исполнении с шипами, так и на липучках (фрикционных шинах).
Главное преимущество такого протектора – хороший отвод воды и снежно-водяной каши при движении колеса. Шина быстро и эффективно отводит от центра протектора и снег, когда нужно преодолеть сугроб.
Иными словами, шина с протектором «елочкой» обладает отличной самоочисткой, но только при движении вперед. На заднем ходу такие шины работают заметно хуже, так как не разбрасывают загрязнения, а «собирают» их под протектором.
Именно поэтому нужно строго следить за тем, чтобы все колеса были правильно смонтированы. Для этого на боковине шины всегда имеется стрелка и надпись Rotation, которые должны соответствовать направлению вращения при движении вперед. Или надпись Outside, наносимая на внешнюю боковину шины.
Колеса с шинами, имеющими направленный рисунок протектора, четко делятся на правые и левые, и переставлять их можно только спереди назад, причем на одном борту автомобиля.
На мой взгляд, зимние шины с направленным рисунком протектора должны быть у всех производителей. Другие варианты менее удачны.
Например, рассмотрим шины с асимметричным протектором и глубокими косыми канавками. И подумаем, как они будут работать на дороге.
Отмечу, что очень редко (и очень дорого!) некоторые шинные производители предлагают асимметричные направленные шины. Но надо понимать, что нужно производить и доставлять потребителю как левые, так и правые варианты исполнения, а это – большие издержки.
- «За рулем» дал совет, как правильно обкатать шипованные шины.
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