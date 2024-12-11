Как ГАЗ и Китай делят российский авторынок — интересные цифры

Сергей Удалов, Автостат: У китайцев другая структура жизненного цикла автомобиля

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин обсудил с Сергеем Удаловым, исполнительным директором аналитического агентства «Автостат», изменения на российском рынке коммерческого транспорта.

— В грузовом сегменте в последние годы наблюдается настоящее нашествие китайцев. Это вынужденная уступка доли рынка, или они уже достойные партнеры?

— До настоящего момента рынок крупного грузового транспорта был поделен между КАМАЗом, ГАЗом, МАЗом и европейскими производителями. Китайцы присутствовали незначительно, в основном в сегменте самосвалов, и специфическим образом: их машины покупали, чтобы выжать из техники всё, что можно, а потом отправить в металлолом. Как только ситуация изменилась, китайцы хлынули к нам потоком. И они быстро учатся, не только в легковом сегменте: в грузовом они тоже быстро развиваются и научились делать неплохие грузовики.

Вообще рынок грузовиков растет бурными темпами. В сегменте легкого коммерческого транспорта в этом году продано 100 тыс. машин (+26%). Даже в пиковые моменты развития рынка было не больше 120 тыс. авто. И сейчас мы близки к этой цифре. Но рынок коммерческой техники требует постоянного обновления: сейчас свежих авто возрастом до 5 лет — не более 15% парка, это, конечно, мало. Парк серьезно изношен.

Тем не менее, в прошлом году заметно вырос парк крупных компаний с тяжелой техникой. У них есть деньги, есть возможность брать машины в лизинг.

Вообще все это называется коммерческим транспортом, но легкий коммерческий и тяжелый грузовой — это разные модели владения.

На рынке легкого коммерческого транспорта и сейчас основные игроки – это ГАЗ (80%), УАЗ, МАЗ, Соллерс. Китайцев практически нет. Они к нам и не рвутся, для китайцев наш рынок по объему слишком мизерный.

Нужно понимать, что у китайцев другая структура жизненного цикла автомобиля. Если европейцы буквально «нянчились» с автомобилем: производство, продажа, обслуживание, ремонт — за всё это отвечал сам производитель, то у китайцев это не так. Они произвели и продали машину и больше за нее не отвечают, а обслуживание и ремонт — это другой бизнес и другая компания.

Но они быстро учатся и в этом. Как только поняли, что эта модель нам непривычна, они начали действовать по-европейски, выстраивая привычную для перевозчиков модель. Единственное, чего сейчас грузоперевозчики не понимают, —это каков жизненный цикл китайских автомобилей. Прошло слишком мало времени, чтобы об этом судить.

Некоторые грузоперевозчики по старинке завозят новые и подержанные грузовики по серому импорту, это сейчас очень дорого, но это понятные машины, и можно прогнозировать, сколько они прослужат, за сколько их потом можно будет продать на вторичном рынке. С китайцами это неясно до сих пор.

— Неопределённость с ликвидностью, растущая ключевая ставка, нехватка водителей — всё это в итоге ляжет на плечи потребителей и отразится на тарифах?

— Нет, тарифы сейчас повышать нельзя. Дефицит водителей — реальная проблема, и не только в России. Это тяжелый ручной труд, заменить квалифицированных перевозчиков пока нечем, автоматизация только-только развивается.

— По вашим прогнозам, когда на рынке появятся автономные грузовики?

— Прогнозировать трудно, вы же видите, как всё быстро развивается. Но думаю, на дальних маршрутах, лет через 5, мы такие роботизированные рейсы уже увидим.

Оглашен список победителей Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024.