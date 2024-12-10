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«Машина знает, есть ли пробки, гололед»: беспилотные ГАЗели запускают в России

В России запустят беспилотные перевозки грузов на ГАЗелях

В РФ запустят беспилотные перевозки грузов на ГАЗелях, рассказали в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). К такому решению пришли по итогам технологического конкурса, и оно будет сразу применяться в коммерческих перевозках.

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Технология была успешно протестирована в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» (Республики Татарстан). Фонд НТИ организовал проведение технологического конкурса «Пятый уровень», в результате которого МФТИ и МАДИ запустили версию ГАЗели. Автомобиль в беспилотном режиме может перевозить грузы на расстояние до 120 км. Команде победителей вручили поддержку в размере 120 млн рублей.

Уточняется, что алгоритм для автономного движения использует информацию об окружающей автомобиль среде, на основании чего происходит управление машиной.

«Фактически машина знает, когда идет дождь или снег, какой силы ветер, есть ли пробки, гололед и т.д.», – сообщили в НТИ.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 4
10.12.2024 
Фото:ГАЗ
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