Новый кроссовер на нашем рынке: 4,6 секунды до сотни!

«За рулем» испытал идеальный для зимы премиальный кроссовер AITO SERES M5

У модели AITO SERES M5 есть полностью электрическая версия, но в Россию ее не завозят, потому что существует более интересный для нас вариант – с последовательным гибридом, который лучше подходит для российских зим (и инфраструктуры). Сейчас расскажем, почему это так.

К разработке автомобиля приложил руку один из двух основателей компании Tesla Мартин Эберхард (вторым основателем, кстати, был не тот, про кого вы сейчас думаете, а Марк Тарпеннинг).

Силовая установка AITO SERES M5

AITO SERES M5 – это кросс-купе с последовательным гибридом. То есть его полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 116 л.с. не связан напрямую с колесами – он играет роль генератора, заряжающего 40-киловаттную батарею под полом салона. От аккумуляторной батареи питаются два электромотора, расположенных на передней и задней осях. Спереди установлен асинхронный двигатель, а сзади – синхронный двигатель с постоянными магнитами. Их суммарная мощность – 487 л.с.

487-сильный купе-кроссовер с крутящим моментом 675 Нм разгоняется до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, даже несмотря на массу в 2,3 тонны. И в полной тишине.

Расход топлива по паспорту может составлять 1,2 литра на 100 км, но тут нужны уточнения. Автомобиль может проехать на электричестве, не запуская бензиновый двигатель, до 180 км. Заряжаясь же на ходу, кроссовер при размеренной езде способен преодолеть при полной зарядке и заправленном 56-литровом баке более 1200 км, что говорит о расходе примерно 4,6 литра на 100 км.

Под капотом делать нечего. Да и не нужно. Разве что долить омывайку и проверить уровень масла в двигателе (способа надежнее, чем щуп, еще не придумали).

Режимы заряда-разряда можно менять и даже составлять собственные: можно отдать предпочтение батарее, и бензиновый мотор будет отдыхать, а можно отдать предпочтение топливу, и мотор-генератор будет поддерживать уровень заряда батареи на уровне 60-70%. Также можно задавать особые параметры, как, например, зарядка батареи во время остановок, определяя ее интенсивность (низкая, средняя, высокая).

Ну и, понятно, последовательный гибрид можно заряжать от сети.

Для AITO SERES M5 российская компания «Пандора» разработала особую домашнюю зарядную станцию, которая следит не только за скоростью заряда и нагревом батареи, но и за источником энергии. Как только нагрузка на сеть дома возрастает из-за включенных там приборов, зарядная станция снижает свое энергопотребление до уровня, который не приведет к срабатыванию электрических автоматов в щитке.

Стоп-кадр

Если надо резко ускориться, чтобы встроиться в поток или обогнать кого-то на трассе… При нажатии на педаль все вокруг словно замирает в стоп-кадре (вы такое видели много раз в кино), автомобиль объезжает «застывшие» препятствия и занимает выбранное вами место. Иллюзию стоп-кадра дополняет тишина, в которой все это происходит.

Отвлекаться от дороги, чтобы сверить показания спидометра со знаками ограничения скорости, не приходится. За все время теста, нсмотря на то, что скорость в кроссовере не ощущается, мы не получили ни одного штрафа с камер.

Низко расположенная аккумуляторная батарея меняет поведение автомобиля. Например, на неровности и лежачих полицейских тяжелый кузов мало реагирует – нет ни скачков, ни ударов. В поворотах крены не ощущаются, и виражи получается проходить на заметно больших скоростях, чем даже на бензиновом седане, не говоря уж о высоких и валких кроссоверах – мы проверили это на знакомых маршрутах.

Габариты автомобиля чувствуются прекрасно. Колеса AITO SERES M5, благодаря его гибридной силовой установке, разнесены максимально близко к углам кузова, из-за чего у автомобиля нет длинных «слепых» свесов.

Система кругового обзора имеет приятную функцию – она активирует левую или правую камеры при нажатии рычага поворотника, и водителю на экране показывается порог машины и переднее колесо. Объезжать бордюры и полусферы на парковках – проще простого.

Обратите внимание на особенность при вождении. Система рекуперации во время накатов и торможений превращает электромоторы на осях в генераторы, и они начинают возвращать энергию аккумуляторной батарее. Это сказывается при торможении: автомобиль уверенно останавливается с любой скорости, словно у него сзади открывается большой парашют, как у истребителя при посадке.

Место пилота

Отделка салона – кожа с текстурой Nappa, бархат и дерево – это все хорошо, но эргономика поважнее будет. Вот на что мы обратили внимание.

Под рукой водителя, между воздуховодами и селектором режимов движения, расположена бархатная ниша для смартфона. Она оснащена не только беспроводной зарядкой, но и системой охлаждения. Экран лежащего там телефона прекрасно видно.

Рулевое колесо приспособлено и для правильных, и для неправильных хватов. У него две спицы и скошенная нижняя часть, на которую удобно положить ладонь при езде, например, по пробкам.

Дисплей мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма расположен близко к водителю: меню легко листать, не наклоняясь вперед. «Подоконники» на дверях достаточно широкие, а их поверхность ровная: локтю лежать удобно.

10,25-дюймовая панель приборов отлично видна – рулевое колесо ее не закрывает. Даже дисплей, проецирующий информацию на лобовое стекло, достаточно широк, чтобы водитель мог видеть его из любого положения. К слову, с места водителя виден и край капота, что важно для многих.

Места на заднем диване много во всех направлениях, и обратите внимание, насколько уютным он сделан.

Кресла отличаются длинными сиденьями (вес тела распределяется по всей поверхности бедра), боковая поддержка рельефная, но плавная и не мешает немного менять положение тела за рулем. Такая же боковая поддержка есть и у подголовников.

Чек-лист оснащения AITO SERES M5

У модели очень богатое оснащение. Вот неполный список:

двухзонный климат-контроль с системой тонкой очистки и ароматизации воздуха,

интеллектуальный круиз-контроль с отдельным подрулевым рычагом управления,

система предотвращения столкновений спереди и сзади с функцией автоматического торможения,

системы курсовой устойчивости,

система кругового обзора,

автоматический парковщик,

подогревы всех сидений и рулевого колеса,

панорамная крыша,

128-цветная подсветка салона,

премиальная аудиосистема с 11 динамиками,

электрорегулировки передних кресел в 12 направлениях,

двойные боковые стекла (невероятно прочные и шумонепроницаемые)…

Но гораздо больше премиальность подчеркивают уникальные детали. Например, передние кресла оснащены массажем с несколькими режимами. Особенно интересен и приятен режим «Кошка» – он воспроизводит поведение хвостатого, который топчется у вас по спине. И кровь разгоняет, и расслабляет, и даже умиляет. Ну трогательно же!

Панорамная крыша хороша не только потому, что салон наполнен естественным светом, не раздражающим глаза, но и тем, что не давит на головы и добавляет интерьеру легкости.

Зимние условия

Для нашего климата AITO SERES M5 просто отлично подготовлен. Согласно документации на автомобиль, он работает без сбоев даже при 30-градусных морозах, хотя российский ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования» обязует запускаться бензиновые моторы в базовом оснащении при температурах до -20°С (дизельные и вовсе только до -10°С).

Но это не главное. Главное то, что AITO SERES M5 не нужно прогревать перед поездкой. В машине есть функция, которую уже прозвали «кипятильником» – батарея и салон прогреваются практически мгновенно. Во время тест-драйва ночью выпал снег, щетки у нас не нашлось, и мы просто «запустили» автомобиль, разблокировав его и сев в салон. Буквально через минуту снег на окнах начал таять, и мы поехали на съемки.

Даже боковые окна, если во время стоянки их занесет снегом, моментально прогреваются и оттаивают.

Первые выводы

В этой ценовой категории (5-6 млн) сложно найти настолько сбалансированный, удобный и универсальный автомобиль, подходящий для рассекания на междугородных трассах, а также для маневрирования на городских улочках и парковках.

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