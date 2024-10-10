Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Большой рамный Комбат из Арзамаса представили в виде прототипа на выставке Армия 2024. Но даже странно, что он до сих пор не заявлен как серийный автомобиль.

Неужели нельзя на известную платформу «натянуть» новый кузов? Так чаще всего рассуждают автолюбители, предлагая автозаводам создать что-нибудь новенькое. Автозаводы обычно отвечают, что это дорого, нерентабельно – и «не просматривается рынок сбыта».

Но внедорожник Комбат, который на выставке Армия‑2024 представил Арзамасский машзавод, – прямо противоположная история. Принципиально новую машину создали с использованием агрегатов полноприводного Соболя NN!

Мне удалось детально познакомиться с машиной и пообщаться с ее разработчиками.

Раз, два!

Комбат – машина многоцелевого назначения. Одной из основных заинтересованных в проекте сторон выступает государство – в лице Минобороны. Подобных внедорожников у нас в стране нет. Потому что УАЗ Патриот для многих задач откровенно мал (военным приходится возить всё больше оборудования и снаряжения), а тяжелый Тигр и ему подобные машины слишком дороги, громоздки и подходят не для всех задач.

Нужно нечто среднее между Патриотом и Тигром. Так появился Комбат, который может быть и гражданской машиной.

Внедорожник Комбат

Взгляд назад

По сути, это уже третий подход к снаряду. В 2021 году появился внедорожник Стрела, разработанный молодежным КБ МГТУ имени Баумана: его максимально унифицировали с полноприводной ГАЗелью.

Год спустя появилась еще одна Стрела – уже на шасси перспективного полноприводного Соболя NN. Но обе Стрелы были нарочито брутальными и, на мой вкус, чрезмерно агрессивно-военными и по своему внешнему виду, и по некоторым решениям.

А пришедший им на смену Комбат – теперь с использованием компонентов от серийного полноприводного Соболя NN – идеально выдержан по стилю: строгий, мужской облик, но без перегиба. Такой внедорожник действительно может быть как военным (штабным, командирским), так и сугубо гражданским.

Выпускаемый в Нижнем Новгороде 2,5‑литровый турбодизель выдает 149 л. с. и 420 Н·м. В моторном отсеке он практически потерялся – здесь вполне уместился бы мотор V8! Но свободное пространство – это хорошо. Проще ремонтировать, проще ставить специальное оборудование.

Правильный размерчик

Базовое шасси предопределило габариты Комбата: длина 5,1 м (с висящей сзади запаской даже 5,3 м), ширина – 2,05 метра. Комбат крупнее таких монстров, как Tank 700 и Land Cruiser 300.

Высота без багажных рейлингов – почти два метра. Комбат заедет в стандартный гараж и на подземную парковку. С рейлингами – на несколько сантиметров выше.

Зданий мост – от Соболя. Но пружинная подвеска и рычаги – свои, оригинальные. На Соболе – рессорная подвеска. Благодаря более крупным колесам клиренс увеличился до 250 мм! Рама не унифицирована с полноприводным Соболем. Набрана из профилей одного сечения, имеет ступенчатую форму: опускается в пределах базы, чтобы понизить пол в салоне.

Конструкторы не стали сильно заваливать стойки крыши – они стоят почти вертикально, из-за чего машина кажется еще габаритнее.

Дверь багажника – распашная, по требованию военных. Но может быть и подъемной. И даже – двухстворчатой. По их же требованию запасное колесо может размещаться не только под днищем, но и на задней двери – чтобы под задним свесом кузова разместить второй топливный бак.

Собранная на подрамнике передняя подвеска с мощнейшими коваными нижними рычагами – точь-в‑точь как у Соболя.

При этом – подножки, светодиодные фары и задние фонари, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, современная мультимедиасистема. Есть всё, что подобает современному внедорожнику. Пока только автоматической коробки не хватает.

Комбат больше похож на гражданскую машину, чем на военную – как и уазовский Патриот. Но беда Патриота в том, что его «тянули» из старой короткобазной машины, которой когда-то был УАЗ‑3160. Отсюда – многие странные решения, включая узкие передние двери и несоразмерно просторный задний ряд.

Двухпоршневые суппорты, вентилируемые диски. Задние тормоза тоже дисковые. При движении на заднем приводе входной и выходной карданные валы работают как один сплошной. Снижены шумность и трансмиссионные потери (следовательно, и потребление топлива).

А Комбат изначально спроектировали по уму: огромные дверные проемы, удобный вход-выход, большая площадь остекления, хорошая обзорность. И удобная посадка. Ведь полноприводный Соболь – высокая машина. А в Комбате сиденья расположены дальше от передней оси и ниже, поэтому посадка более привычная, более «легковая».

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