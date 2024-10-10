Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!
Неужели нельзя на известную платформу «натянуть» новый кузов? Так чаще всего рассуждают автолюбители, предлагая автозаводам создать что-нибудь новенькое. Автозаводы обычно отвечают, что это дорого, нерентабельно – и «не просматривается рынок сбыта».
Но внедорожник Комбат, который на выставке Армия‑2024 представил Арзамасский машзавод, – прямо противоположная история. Принципиально новую машину создали с использованием агрегатов полноприводного Соболя NN!
Мне удалось детально познакомиться с машиной и пообщаться с ее разработчиками.
Раз, два!
Комбат – машина многоцелевого назначения. Одной из основных заинтересованных в проекте сторон выступает государство – в лице Минобороны. Подобных внедорожников у нас в стране нет. Потому что УАЗ Патриот для многих задач откровенно мал (военным приходится возить всё больше оборудования и снаряжения), а тяжелый Тигр и ему подобные машины слишком дороги, громоздки и подходят не для всех задач.
Нужно нечто среднее между Патриотом и Тигром. Так появился Комбат, который может быть и гражданской машиной.
Взгляд назад
По сути, это уже третий подход к снаряду. В 2021 году появился внедорожник Стрела, разработанный молодежным КБ МГТУ имени Баумана: его максимально унифицировали с полноприводной ГАЗелью.
Год спустя появилась еще одна Стрела – уже на шасси перспективного полноприводного Соболя NN. Но обе Стрелы были нарочито брутальными и, на мой вкус, чрезмерно агрессивно-военными и по своему внешнему виду, и по некоторым решениям.
А пришедший им на смену Комбат – теперь с использованием компонентов от серийного полноприводного Соболя NN – идеально выдержан по стилю: строгий, мужской облик, но без перегиба. Такой внедорожник действительно может быть как военным (штабным, командирским), так и сугубо гражданским.
Правильный размерчик
Базовое шасси предопределило габариты Комбата: длина 5,1 м (с висящей сзади запаской даже 5,3 м), ширина – 2,05 метра. Комбат крупнее таких монстров, как Tank 700 и Land Cruiser 300.
Высота без багажных рейлингов – почти два метра. Комбат заедет в стандартный гараж и на подземную парковку. С рейлингами – на несколько сантиметров выше.
Конструкторы не стали сильно заваливать стойки крыши – они стоят почти вертикально, из-за чего машина кажется еще габаритнее.
Дверь багажника – распашная, по требованию военных. Но может быть и подъемной. И даже – двухстворчатой. По их же требованию запасное колесо может размещаться не только под днищем, но и на задней двери – чтобы под задним свесом кузова разместить второй топливный бак.
При этом – подножки, светодиодные фары и задние фонари, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, современная мультимедиасистема. Есть всё, что подобает современному внедорожнику. Пока только автоматической коробки не хватает.
Комбат больше похож на гражданскую машину, чем на военную – как и уазовский Патриот. Но беда Патриота в том, что его «тянули» из старой короткобазной машины, которой когда-то был УАЗ‑3160. Отсюда – многие странные решения, включая узкие передние двери и несоразмерно просторный задний ряд.
А Комбат изначально спроектировали по уму: огромные дверные проемы, удобный вход-выход, большая площадь остекления, хорошая обзорность. И удобная посадка. Ведь полноприводный Соболь – высокая машина. А в Комбате сиденья расположены дальше от передней оси и ниже, поэтому посадка более привычная, более «легковая».
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