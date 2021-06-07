В России запатентовали внедорожник Стрела

Это легкий бронированный автомобиль — один из представителей целого семейства военных машин.

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Военно-промышленная компания (ВПК) оформила патент на дизайн внедорожника Стрела, информация о котором появилась еще в 2020 году.

В числе авторов разработки семь человек, среди которых генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

О новом легком бронеавтомобиле Стрела компания ранее рассказывала на своей страничке в Фейсбуке. Полная масса Стрелы составляет всего 4,7 тонны, что позволяет транспортировать внедорожник на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.

В салоне автомобиля могут разместиться до 8 человек, а его максимальная скорость — 155 км/ч. Автомобиль оснащается дизельным двигателем (200 л. с.) и механической 6-ступенчатой коробкой передач. По желанию заказчика машина может комплектоваться и коробкой-автоматом.

Броня автомобиля обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль калибра 5,45x39 мм из АК-74; калибра 7,62x39 мм из АКМ и калибра 7,62x54 мм из СВД), а противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Также ранее Александр Красовицкий рассказал о разработке небронированной машины для военных на базе бронеавтомобиля Стрела.

В целом проект «Стрела» — это целое семейство автомобилей, в которое входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

Плавающий бронеавтомобиль из этого семейства впервые должны показать на международной выставке вооружений Shield Africa 2021 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) 8 июня.

Российская компания ЮТЭК из Ставропольского края ранее представила свою новую разработку — бронированный компактный внедорожник.



Изображения: Роспатент