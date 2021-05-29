Новый российский внедорожник назвали Nayomnik

Кузов — из листов бронированной стали. Возможно, будет гражданская серийная версия.

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Российская компания ЮТЭК (Михайловск, Ставропольский край) представила новую разработку — бронированный компактный внедорожник. Машина получила название Nayomnik, а предназначена она для силовых структур. Однако планируется и гамма гражданской продукции, сообщает сайт Минпрома Ставропольского края. Одним из возможных вариантов спецавтомобиля на базе Наемника называется маневровый автомобиль для тушения пожаров.

Конструкция довольно интересна: кузов несущий, сваренный из листов бронестали. Нюансы по двигателю и шасси разработчик не уточняет, оговариваясь лишь, что 100% комплектующих — российские. На представленном фото в передней подвеске угадывается компонентная база Lada Niva Legend. Однако шасси — полноуправляемое: для повышения маневренности передние и задние колеса поворачиваются в противоположных направлениях.

Броня машины обеспечивает класс защиты 3: сталь кузова выдерживает попадание небольших снарядов, а стекла — пуль калибров 5,45 мм и 7,62 мм. Бронированы не только борта и крыша, но и днище автомобиля. На борту имеется система автоматического пожаротушения салона и моторного отсека. В оснащении также видеокамеры, мониторы, система навигации. Сообщается, что машина может незаметно и практически бесшумно перемещаться в полной темноте.

Рассматривается возможность серийного производства внедорожников Nayomnik. Одной из вероятных сборочных площадок источник называет завод «Ставрополь-Авто», на котором в 2017–2018 годах по полному циклу собирали внедорожники DW Hower H3 и H5.

Абсолютную бесшумность перемещений анонсировали и для французского Arquus Scarabee — этот армейский автомобиль оснащен гибридной силовой установкой.

Фото: ЮТЭК