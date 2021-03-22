У автомобиля Arquus Scarabee немало интересных инженерных решений, которые пригодились бы не только на поле боя.

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Humvee можно считать одним из самых узнаваемых военных внедорожников в мире. Он также дал начало культовому бренду автомобилей, покупатели которых очень хотели иметь машины с военными корнями. Теперь Hummer перерождается в электрический внедорожник.

Но в мире существует множество военных внедорожников, включая российский Тигр. Одной же из последних разработок стал французский Arquus Scarabee, который был представлен в Абу-Даби на выставке IDEX 2021 в трех модификациях: Patrol SAS, Reconnaissance и Security / Counter—Terrorist.

Легкобронированная военная разведывательная машина имеет множество уникальных особенностей. Например, оснащена гибридной силовой установкой. То есть автомобиль может передвигаться совершенно бесшумно.

Электродвигатель мощностью 105 л.с. дополняет дизельный мотор V6 мощностью 303 л.с.

Другой интересной особенностью стало рулевое управление — поворачивать могут все четыре колеса. Это позволяет Скарабею выполнять крутые повороты на поле боя, неожиданно выскакивать из-за укрытия и… быстро отступать.

Внедорожник имеет скромные габариты, но способен перевозить трех или четырех солдат, разгоняясь при этом до 130 километров в час.

Компактный размер Scarabee позволяет перевозить его с помощью вертолетов и самолетов, не высаживая экипаж. Кстати, место водителя находится очень близко к переднему бамперу, что дает ему прекрасный обзор местности на 200 градусов.

Очень интересный военный внедорожник есть и у компании Kia.

Фото: Arquus