Kia представила брутальный внедорожник

Концепт тактического автомобиля, рассчитанного на 14 пассажиров, показали на выставке IDEX Expo в ОАЭ.

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С 2016 года Kia поставляет легкие тактические машины южнокорейским вооруженным силам. Теперь компания намерена расширить свой военизированный модельный ряд до двух автомобилей, а точнее — платформ.

Новинка — не просто модифицированная версия гражданской модели, которую можно купить у дилера бренда. Это 4-местный вездеход с отделением, рассчитанным на еще 10 солдат и их снаряжение.

Удивительно, но этот монстр способен перевозить до трех тонн. Следовательно, машина имеет очень прочную раму. При этом передняя и задняя подвески внедорожника полностью независимые.

В компании отметили, что в основе концепта лежит модульная платформа. Действительно, рамную конструкцию сложно описать иначе. На нее можно установить абсолютно любой кузов, выпустив в итоге, например, грузовик, броневик, машину для командования или разведки.

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Оснащен внедорожник 225-сильным дизельным мотором, который передает свой крутящий момент на все колеса через 8-ступенчатый автомат. Помимо шин низкого давления автомобиль оснащается кондиционером и системой создания электромагнитных помех. Об этой системе, кроме названия, ничего не известно, а о ее назначении можно только догадываться.

Узнать больше о военном проекте Kia вы можете здесь.

Фото: Kia