Kia займется перевооружением Кореи

Первые боевые машины должны появиться в 2024 году.

Материалы по теме Kia откажется от овала в начале 2021 года

Мы писали о перезапуске бренда Kia в начале 2021 года. Но это оказались далеко не все планы компании. Автопроизводитель также будет работать на правительство Южной Кореи.

В Kia рассказали о начале разработки стандартной платформы для военных машин массой 2,5 и 5 тонн, причем сделано это будет в сжатые сроки.

Автомобили будут отличаться наличием новых систем и оснащаться 7-литровым дизельным двигателем с высоким крутящим моментом, автоматической коробкой передач, системами помощи при парковке и кругового обзора, а также спутниковой навигацией и многими другими системами.

5-тонный пуленепробиваемый автомобиль сможет оснащаться многими видами оружия. Не исключено, что он получит систему автономного вождения, которая спасет жизни многим солдатам.

Компания также разработает военный вездеход на базе шасси внедорожника Kia Mohave. Прототип его планируют представить в начале следующего года.

Это не первый опыт Kia в деле создания военных автомобилей. Компания начала производить военные машины в конце 1970-х годов, создав первую в Южной Корее многоцелевую тактическую машину. Всего компанией было выпущено 140 000 военных автомобилей девяти моделей в многочисленных версиях.

Новый военный внедорожник на днях был представлен корпорацией GM. Сделан он на базе пикапа Colorado.

Фото: Kia