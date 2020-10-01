Новая машина для пехоты НАТО: начались поставки

Автомобиль Colorado ZR2 способен вместить девять солдат вместе со снаряжением.

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GM Defense поставила свою первую базирующуюся на базе пикапа Шевроле Колорадо машину пехоты, получившую название ISV (Infantry Squad Vehicle) для армии США, а значит и для войск НАТО. Пикап способен перевозить отряд из девяти солдат и все их снаряжение, в том числе по пересеченной местности. Компания построит 649 таких машин в рамках военного контракта на 214,3 миллиона долларов, в который входит и оплата разработки автомобиля. Не исключено, что контракт будет расширен и в армию отправятся 2065 машин в течение следующих восьми лет.

Автомобиль оснащается экономичным 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизельным двигателем Duramax, но GM Defense не сообщает, какова его мощность. Известно только, что она составляет более 186 лошадиных сил и 500 Нм. Также машина оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Система полного привода имеет электронную блокировку дифференциалов на передней и задней осях.

Чтобы смягчить удары, ISV оснастили длинноходной подвеской Chevy Performance, разработанной для гонок по пустыне, с амортизаторами Multimatic Dynamic Suspensions Spool Valve (DSSV), задними листовыми рессорами с длинным ходом и верхними рычагами управления, установленными под большим углом.

У ISV есть множество пластин, защищающих важные узлы и агрегаты. Передняя панель сделана из сверхпрочной стали. Она же защищает картер двигателя, раздаточную коробку, топливный бак, задний дифференциал и опоры задних амортизаторов.

ISV оказался достаточно легким для того, чтобы его мог транспортировать вертолет UH—60 Blackhawk. Кроме того, ширина машины позволяет перевозить ее внутри вертолета CH—47 Chinook.

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Фото: GM Defense