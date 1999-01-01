10 необычных армейских аппаратов. Сделано в России

Для посетителей выставка «Армия-2020» работает с 27 по 29 августа.

В городе Кубинка Московской области проходит VI Международный военно-технический форум «Армия-2020». Форум, организуемый Министерством обороны РФ, носит ежегодный формат, нынешняя выставка — шестая по счету. Как правило, тут масса технических новинок, связанных с армией, флотом и силовыми структурами.

Рассказываем о тех образцах, которые показались нам наиболее интересными.

Для армии

Автомобиль-амфибия Дрозд

Вот амфибия Дрозд, которую кто-то по неясным причинам назвал «машиной Джеймса Бонда». Корпус сделан из композитов, вес машины составляет около 2 тонн, а грузоподъемность — 1,5 тонны. Силовой агрегат — 260-сильный дизель и 3-ступенчатая АКП. Максимальная скорость — 70 км/ч по воде и 100 км/ч по суше. В десантном отсеке помещается восемь человек. Можно ставить броню и различное вооружение. Для переключения между сухопутным и водным режимами требуется 12 секунд.

Автомобиль-амфибия Стрела

Еще одна амфибия, но на нее броня предустановлена с завода — защищенный автомобиль-амфибия Стрела, разработанный в ООО «Военно-промышленная компания», выдержит подрыв взрывчатки в эквиваленте двух килограмм тротила. При этом весит плавающий броневик всего 4,7 тонны — его можно транспортировать по воздуху. Комфортабельный по меркам армии салон вмещает также восемь человек, скорость по суше — до 155 км/ч.

Военный багги Чаборз М-3

Военный багги Чаборз М-3 разработан в ООО «Зенит Дефенс» (Фрязино, Московская область), а собирают машины в Чеченской Республике. По сертификации это — снегоболотоход. По факту — почти традиционный автомобиль багги со стальным трубчатым каркасом, полностью независимой подвеской и силовым агрегатом от Lada Priora. Третий член экипажа сидит против хода движения машины. В его распоряжении два мощных прожектора и автоматический гранатомет.

Многофункциональный бронеавтомобиль Buran

Дальше у нас несколько броневиков, встающих на вооружение наравне с известным Тигром. Первый из них — многофункциональный бронеавтомобиль Buran от «Нижегородского Авиационного Общества», получивший в этом году новую систему подкачки шин и обновленную подвеску, которая позволит перевозить личный состав (шесть человек вместе с водителем) в более комфортных условиях. Машина построена на модернизированном шасси ГАЗ-66, оборудована кондиционером и камерами заднего вида. Силовой агрегат — дизель ЯМЗ-53442 (4,4 литра, 147 л.с., 670 Нм) и 5-ступенчатая МКП.

Бронеавтомобиль Тайфун К-4386

А бронеавтомобиль Тайфун К-4386 (он же Тайфун-ВДВ) несет на себе боевой модуль БМ-30-Д: с помощью 30-миллиметровой пушки, пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм, а также системы управления огнем, стабилизатора, лазерного дальномера и баллистического вычислителя можно обнаружить, захватить и вести цель в любое время суток. У машины двигатель КАМАЗ мощностью 350 л.с, работающий в паре с АКП. Снаряженная масса — 13,5 тонн. Максималка — 100 км/ч. Запас хода — 1200 км. Защита от взрыва — 6 кг тротила.

Для полиции

Полицейская машина ВПК-3924 СПМ-3 Медведь

Специальная бронированная полицейская машина ВПК-3924 СПМ-3 Медведь с усиленной противоминной защитой существует с 2008 года, но эта модификация — для войск Росгвардии и МВД. Корпус и бронестекла способны выдержать бронебойную пулю Б-32 калибра 7,62 мм, выпущенную со 100 метров из винтовки СВД, а также взрыв 6 кг тротила. Двигатель — 300-сильный дизель ЯМЗ-7601, максимальная скорость — 90 км/ч, а запас хода — 1400 км.

Для воздуха

На заднем плане — подвижный наземный пункт управления беспилотным летательным аппаратом (БЛА)

Подъемная платформа позади УАЗа Патриот — это подвижный наземный пункт управления беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Какую-либо информацию, помимо сугубо научной, по поводу пунктов управления беспилотниками нам обнаружить не удалось, равно как ничего не сообщается и о конкретном экспонате.

Многофункциональный мобильный комплекс «Рать»

А это как бы обратная история. Многофункциональный мобильный комплекс «Рать», созданный в АО «Росэлектроника» на базе бронеавтомобиля СБА-70К2, служит для «обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов, подавления их радиоэлектронных средств СВЧ излучением и физического уничтожения лазерными средствами поражения». Это не шутка — уточняется, что если электронику дрона не удалось подавить средствами комплекса, то на дальности до 1 км он будет физически уничтожен лазерным ударом. Система сканирует пространство в радиусе 3,5 км в автоматическом режиме, без участия человека.

Станция «Предел-Э»

Для обнаружения противника есть у армии средства и с большей дальнобойностью. Станция «Предел-Э» разработана в 2017 году в АО Концерн «Моринсис-Агат» и НПП «Салют». Это радиолокационная станция загоризонтного обнаружения, сопровождения и выдачи целеуказания по надводным и низколетящим воздушным целям. Максимальная дальность обнаружения надводной цели — до 700 км. Дальность целеуказания — до 400 км.

Для дезинфекции

ТМС-65У на базе Урал-4320-31

Тепловую машину специальной обработки ТМС-65У на базе Урал-4320-31 Министерство обороны впервые показало еще в 2018 году, но воображение она потрясает до сих пор. После снятия с производства самолетов МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28 остался избыток двигателей КВ-1, которые инженеры пустили в дело. В сопло засыпается обеззараживающее вещество, которым техника может обрабатываться прямо на поле боя. Оператор может изменять направление струи — получается куда быстрее, чем вручную. А если залить в двигатель мазут, то ТМС-65У обеспечит войскам дымовую завесу.

И это еще не все, что можно увидеть на форуме «Армия-2020». Для посетителей работа выставки продлится с 27 по 29 августа.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, Ладислав Карпов/ТАСС, Валерий Матыцин/ТАСС.