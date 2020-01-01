«Бурлаки»: в камуфляже и полной боевой готовности

На военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые были выставлены отечественные вездеходы.

На своем стенде специалисты компании «Вездеходы Макарова» рассказывают посетителям о преимуществах и возможностях снегоболотоходов Бурлак. Вездеходы созданы для транспортировки людей и грузов на большие расстояния, они легко справляются с работой в сложных погодных условиях, свободно передвигаются по пересеченной местности, поэтому подходят для доставки военнослужащих, оборудования и снаряжения в труднодоступные места.

В экспедиционной комплектации «проходимец» рассчитан на перевозку до 15 человек, но спальных мест здесь всего 8. Это настоящий дом на колесах — он оборудован кухней с газовыми горелками, вытяжкой и откидным столом, снегоплавильней на 20 литров для получения питьевой горячей воды, системой автоматической подачи воды, удобными полками и рундуками, розетками, USB-разъемами для гаджетов, автономными салонными обогревателями, аудиосистемой и телевизором. Дополнительно можно установить биотуалет, душ или сауну. Запас автономного хода на встроенных баках составляет до 2500 км.

Вездеход можно использовать как передвижной полевой штаб — комфортный, просторный салон отлично подходит для этой задачи. Также Бурлак хорошо себя проявит в качестве мобильной радиостанции. Особенностью машины является то, что ее можно легко переоборудовать в зависимости от требований эксплуатации.

Форум «Армия-2020» продлится до 29 августа, он работает в закрытом режиме по предварительной аккредитации.

Технические характеристики вездехода Бурлак 6х6:

Снаряженная масса: 4 т

Масса при полной загрузке: 7 т

Максимальная скорость на твердом грунте: до 70 км/ч

Скорость движения на воде: 3 км/ч, с системой автоматического гребного винта — 6 км/ч

Длина, ширина, высота, мм: 7380х2900х3200

Наружный диаметр колес: 1750 мм

Ширина колес: 750 мм

Двигатель: Cummins 2,8 ISF (150 л.с.)

Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая

Подвеска: независимая, двухрычажная, пружинная

Ход подвески: 200 мм

Дорожный просвет: 700–750 мм

«Бурлаки»: в камуфляже и полной боевой готовности На военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые были выставлены отечественные вездеходы. «Бурлаки»: в камуфляже и полной боевой готовности

Фото: «Вездеходы Макарова»