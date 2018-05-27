Тайфун-ВДВ — это бронеавтомобиль, созданный специально для десанта. Он способен перевозить людей под обстрелом, отвечать противнику огнем из орудия и пулемета, десантироваться из самолета на парашюте.

Мы испытали броневик на прочность. Рассказывает Алексей Рафаенко, ведущий программы «Часовой» на «Первом канале».

Комфорт и боевая мощь

Тайфун-ВДВ был представлен публике в октябре 2017 года на выставке «Интерполитех». Впечатления большого и габаритного автомобиля машина не производит, хотя крупнее любого внедорожника в разы и весит 13 тонн. Я первый раз увидел эту модель с уже установленной огневой башней. Выглядит брутально: без 30-миллиметровой пушки-то это была просто машина.

Внешне модель скорее напоминает бронеавтомобиль Тигр , но сразу видно, что брони намного больше. Здесь достаточно широкая база и большой клиренс. Это соответствует ее задачам — перевозке людей. Подобные машины должны сохранять пассажиров даже при взрывах и обстреле. На испытаниях мы видели автомобиль после подрыва восемью фугасами, и удивительно, но модель выдержала их достойно. Корпус оказался немного поцарапан, но десантный отсек не пострадал. Значит те, кто мог находиться внутри, почувствовали бы себя неприятно, но точно сохранили жизнь.

Десантный отсек комфортный: здесь спокойно размещаются пять-шесть человек со всем снаряжением. Понятно, что в дизайне вы не увидите ни кожи, ни дорогого пластика. Это сделано для того, чтобы при столкновении экипаж получил минимальные повреждения. В машине установлены специальные анатомические сиденья, которые смогут компенсировать динамический удар при подрыве на мине.

В головной части автомобиля места занимают командир и водитель-механик — они управляют машиной. Боевой модуль устанавливают сверху, как багажный бокс на легковушку. Контроль осуществляется изнутри, с помощью пульта. Отдельным преимуществом является ведение стрельбы на ходу.

При всей аскетичности военных моделей, любая современная техника приводится в соответствие современным требованиям. Сегодня водитель — это не просто агрегат для управления транспортом: разработчики понимали, что, возможно, за рулем придется провести несколько часов, и старались дополнить Тайфун комфортными мелочами. К примеру, в районе привычного бардачка я обнаружил специальную подсветку для чтения карт в темноте — фонарик замаскирован так, чтобы осветить документы, но не выдавать присутствия людей в кабине.

Сила в движении

Управление приятно удивило. В отличие от старых моделей, где все довольно просто, здесь помогает бортовой компьютер: он анализирует общее состояние, оценивает исправность всех систем и подсказывает, если что-то где-то не так. При этом машина двигается легко. Тайфун срывается с места сразу, что немного пугает: в твоих руках сосредоточена огромная масса, которая перемещается по дорогам со скоростью до 150 км/ч. На таком «танке» настолько быстро ехать банально страшно. На испытаниях мы колесили по пересеченной местности, а после я наблюдал, как профессиональные водители дрифтуют на Тайфуне, несмотря на его высоту — у машины хорошая центровка.

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У автомобиля два топливных бака. Запас хода при экономном расходе — более 1 тыс. км. При этом броневик умеет не только ездить, но и летать. Тайфун-ВДВ предназначен для парашютирования, и это едва ли не первый за последнее время колесный автомобиль, который создавался именно для десантирования.

Испытания на полигоне проводились даже в более жестких условиях, чем будет в жизни. К примеру, отрабатывали падение с большей, чем требуется, скоростью. Машина все выдержала, заводилась с места и ехала. После этого Тайфун-ВДВ «притапливали»: он по крышу заезжал в искусственный водоем, стоял там с работающим двигателем, а потом выезжал своим ходом. На песке и в грязевой жиже машина вела себя не хуже: надежно гребла всеми четырьмя колесами и проехала там, где забуксовало несколько танков.

Опыт не требуется

Мне машина особенно понравилась своей солидностью и возможностью ездить по дорогам повышенной сложности. К сожалению, пока неизвестно, какой у Тайфун-ВДВ запас стойкости. И неясно, насколько легко будет починить Тайфун в боевых условиях.

Испытатели говорят, что они «мучают» машину круглосуточно: модель все еще проходит беговые и боевые испытания. Теперь конструкторы в прямом смысле слова пытаются сломать автомобиль и выяснить порог максимальных нагрузок, чтобы все слабые места стали очевидны и устранены еще на этапе испытаний.

У военных инженеров есть такая примета: как только телевизионщики включают камеры, что-то идет не так. Техника в этом отношении капризна и показывает характер. Мы к этому привыкли, даже сами иногда успокаиваем разработчиков, если что-то не заводится. С Тайфуном таких проблем не было. Он ни разу не заартачился.

Для управления боевой машиной навыки вождения, как ни странно, требуются стандартные. Я, будучи обычным водителем, сел за руль и сразу поехал. Тем более что броневик в этом плане достаточно дружелюбен — есть даже камера заднего вида, которая помогает при парковке. Наверное, с трудностями здесь может столкнуться только ученик автошколы. Единственная сложность: если захочется поковыряться под капотом, то сделать это будет проблематично: поверх капота стоит бронированная плита, которую поднять силами одного человека не получится.

Мировых аналогов такого автомобиля пока нет. Способность Тайфуна десантироваться с воздуха — это сама по себе очень сложная технология. Автомобиль готов к посадке в экстремальных условиях любого сезона, а после приземления сразу заводится и едет. К тому же эта машина имеет на борту полноценное артиллерийское вооружение, что в разы увеличивает ее эффективность как боевой единицы. Предназначение такой техники — быть впереди на рубеже огня. Тайфун-ВДВ — машина штурмовая, и прятаться — не в ее характере.

Тайфун-ВДВ Масса 13,5 т

Скорость до 100 км/ч

Преодолевает подъем в 30 градусов, брод глубиной 1,9 м

Двигатель мощностью 350 л.с.

Запас хода 1200 км

Пушка 2А42 30 мм

Боекомплект 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих боеприпасов

Дальность поражения целей 2 км

Рассчитан на 6 человек + командир и водитель-механик

Автор: Елена Старикова