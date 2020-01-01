Машину отличают футуристичный дизайн и уверенная проходимость как по суше, так и по воде.

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Довольно экзотичный автомобиль-амфибию Дрозд представила на форуме «Армия-2020» Балтийская машиностроительная компания. Машина практически непотопляема и способна разгоняться до 70 км/ч на воде и до 100 км/ч на суше. Высокая проходимость позволяет использовать амфибию на дорогах общего пользования, по бездорожью, в акваториях рек, озер и морей, сообщает телеканал «Звезда». Корпус амфибии сделан из композитных материалов, в частности углепластика. Грузоподъемность — 1,5 тонны, а весит он около 2 тонн. В десантном отделении машины помещаются до восьми человек. Дрозд обладает противоминной защитой и возможностью установки легкого бронирования, колеса у него втягиваются внутрь, что позволяет повысить его водоходность.

На амфибию можно установить различное вооружение — от пулеметов и боевых модулей до ракетных установок залпового огня. Дрозд оснащается дизельным мотором мощностью 260 л.с., который агрегатируется 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Амфибия способна на высокой скорости высаживаться на берег и продолжать движение по твердой поверхности, что может быть особенно актуально для десантно-штурмовых операций. Для переключения из водного в наземный режим требуется всего 12 секунд. За гидродинамику машины отвечала российская компания Kompan Marine Systems, производитель высокоскоростных судов для силовых структур, а также для спорта и отдыха.

В настоящее время автомобиль-амфибия проходит стадию испытаний.

Автомобиль-амфибия Дрозд: ездит, плавает и в воде не тонет Машину отличают футуристичный дизайн и уверенная проходимость как по суше, так и по воде. Автомобиль-амфибия Дрозд: ездит, плавает и в воде не тонет

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС