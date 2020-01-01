Первые фото российского Тигра без верха

Представят новинку на форуме «Армия-2020».

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Багги — одна из вариаций Тигра, на этот раз открытая. В любом случае, это тип скоростной разведывательно-штурмовой машины высокой проходимости, способной совершать глубокие рейды в тыл противника. Предположительно, автомобиль готовят для спецназа, например патрулирования в песках Сирии. По аналогии с Land Rover SAS в Ираке. В основе машины шасси броневика СБМ ВПК-233136, а оснащается она турбодизелем ЯМЗ-5347-24 мощностью 240 л.с., агрегатированным автоматической коробкой передач, сообщает «Военное обозрение».

В багги установлены антитравматические сиденья и размещаются пять членов экипажа, включая водителя. С правой стороны автомобиля располагаются два кронштейна для установки вооружения (пулеметов), один слева.

Представят вариант Тигра с открытым верхом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Форум станет уже шестым по счету и, несмотря на незакончившуюся пандемию, крупнейшим за всю свою историю.

Среди прочего на выставке покажут перспективную бронетехнику на платформах Армата, Курганец-25 и Бумеранг, легкие бронеавтомобили семейства «Стрела» с колесной формулой 4х4 и экспортную модификацию бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 на базе Атлета. Последний предназначен для перевозки личного состава, военных грузов и буксирования прицепных систем.

Есть военные автомобили, которые при желании могут купить и рядовые граждане.

Фото: Виталий Кузьмин