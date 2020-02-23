7 военных машин, которые вы можете купить прямо сейчас

Нет ничего более мужского и брутального, чем танк или бронетранспортер. Думаете, что на них могут передвигаться только военные? Ничего подобного. Любой желающий может прикупить себе такую «игрушку» по объявлению.

1. БРДМ-2 — личный бронированный разведчик (1,1–1,4 млн руб.)

Во время холодной войны в СССР успели наштамповать чуть ли не 10 тысяч таких машин. Дешево и сердито, и для разведки в самый раз. Боевое применение самое разнообразное — арабо-израильские войны, Афганистан, Чечня, Донбасс и так далее. Машина заслуженная.

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И не безобидная. Крупнокалиберный пулемет и еще один, обычный, позволяют не спасовать перед пехотой — а от бронетехники можно и удрать. Спасибо сравнительно быстрому колесному шасси — по прямой дороге БРДМ-2 может разогнаться до 100 км/ч.

Конечно, пулеметов в «мирной» версии нет. Зато осталась броня. Если какой-нибудь негодяй будет стрелять по вам обычными (не бронебойными) пулями калибра до 7,92 миллиметра включительно, вам ничего не угрожает. Небольших осколков можно тоже не особо бояться. А вот на крупнокалиберные пулеметы лучше уже не лезть.

Ну а, если вы рыбачите там, где крупнокалиберных пулеметов нет, то радуйтесь возможности передвигаться по воде и бездорожью на суше — с этим у БРДМ-2 все хорошо. Тем более что расход для бронированного вездехода более чем гуманный — каких-то 20–40 литров на «сотню».

2. БТР-80 — автобус, который не боится пуль (3,85 млн руб.)

Уровень защищенности этой машины принципиально мало чем отличается от БРДМ-2. Максимальная скорость будет ниже на 20 км/ч. Расход — больше, где-то в районе 50–60 литров на 100 километров. А цена — дороже. Зачем же тогда его брать, спросите вы?

Все просто — в БРДМ-2 умещается только четыре человека. БТР-80 же — это, в первую очередь, не разведчик, а бронетранспортер. «Маршрутка» на передовую. А значит, и места там значительно больше: помимо экипажа, внутри поместятся еще семеро. Ну или полезный груз.

Возить золотые слитки в нестабильных регионах, с шиком ходить на рыбалку в не отягощенной инфраструктурой местности, «уделать» джип соседа-гендиректора, проскочить всем подразделением через простреливаемый из легкой «стрелковки» участок? В каждом случае БТР-80 вполне может стать вашим вариантом.

3. МТ-ЛБ — «у меня есть гусеницы!» (2,1 млн руб.)

Следующий вариант — армейский тягач. Не простой, конечно, а бронированный. Защита такая же, как у машин, представленных выше. «Заслуженность» — тоже, повоевали «мотолыги» знатно. По воде также передвигается.

Но вот расход еще выше, чем у БТР-80, — спокойно может переваливать за сотню литров на 100 километров.

За что же стоит рассмотреть покупку тягача? Ответ прост — гусеницы. Если в ваши задачи входит передвижение по серьезному бездорожью — такому, что пасует колесный полный привод, — задумайтесь о МТ-ЛБ.

4. БМП — вчера в мотопехоте, сегодня у вас (570 тыс. руб.)

Иногда на просторах интернета находится что-то интереснее бронетранспортера или тягача. Вот, например, эвакуационная машина на базе БМП-1 — боевой машины пехоты.

Броня (за исключением «срезанных» для простоты эксплуатации частей) защищает все от тех же винтовочных пуль. Гусеницы есть. Расход — даже чуток поменьше, чем в МТ-ЛБ. И есть какое-никакое «благородное» наследие — машина «боевая», а не тягач.

Ну, по крайней мере, по назначению — башни уже давно нет, броня урезана, взята, скорее всего, с хранения, да и вообще находится в Якутии. Зато недорого.

5. БМД — привет от десантуры (2,55 млн руб.)

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Присматриваетесь к БМП, но не дают покоя воспоминания о службе в десанте? Тогда подумайте о БТР-Д — бронетранспортере на базе БМД — боевой машины десанта. Противопульная броня, гусеницы, плавучесть. Машина продается в Вологодской области. Интересует?

Если купите, то получите вполне себе вэдэвэшный «аппарат» на базе боевой машины, активно применявшийся в Афганистане и в конфликтах на просторах СНГ как в 90-е, так и в наши дни.

6. Т-34 — в память о дедушке (16,7 млн руб.)

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Настало время подняться на уровень повыше и купить настоящий танк. Что же мы получаем, приобретя знаменитую «тридцатьчетверку»?

Во-первых, попав внутрь, можно смело отучать себя бояться крупнокалиберных пулеметов — ведь мы сидим не в легком бронетранспортере, а в полноценном танке. Да и выстрел малокалиберного орудия — особенно если оно произведено до 1940-го года — вы, скорее всего, переживете. Если только неприятель не использует подкалиберный снаряд. Но он дорогой и требует дефицитного вольфрама.

Во-вторых — это же, черт его дери, настоящая легенда! Быть может, ваш дед или прадед успел повоевать на таком же. Этот танк — заслуженный символ Победы в самой грандиозной и масштабной войне мира. Настоящий кусочек истории.

Ну как тут устоять?

7. Т-72 — играем по-взрослому (22 млн руб.)

Если вы не поклонник антиквариата, можно потратиться на что-то актуальное еще и в наши дни. Взять, например, танк Т-72, глубокие модернизации которого все еще составляют основу Вооруженных Сил нашей страны.

К сожалению, все вооружение, как и в случае с легендарным Т-34, деактивировано. Но если вас всерьез попытаются убить, возможность протаранить неприятеля 40-тонным танком будет хорошим козырем в рукаве.

К тому же и остановить вас будет непросто — этот красавец, протащивший на своем горбу почти два десятка современных войн и конфликтов, выдержит «в лоб» выстрел из львиной доли противотанковых средств, которые все еще можно встретить на современном поле боя.

Фото: vezdehodlab.ru, atvbtr.ru, drom.ru, avito.ru, atvtank.ru,