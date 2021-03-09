Дизайн автомобиля идентичен внешности пикапа, но его задняя часть лишена грузовой платформы — вместо нее внедорожник получил классический багажник, на двери которого висит полноразмерное запасное колесо.
В опубликованном видео с анонсом премьеры показан пикап, и только в конце ролика мы видим профиль внедорожника и дату мировой премьеры.
Новинка получит массивную стойку, между пассажирской частью салона и багажником, а также широкие задние крылья, что видно на опубликованных ранее фотографиях. Также от пикапа внедорожник, кажется, отличается защитой переднего бампера — отверстия возле буксирных крюков смотрятся крупнее.
Технически две модели GMC не должны отличаться — они построены на одной платформе, а смена типа кузова не должна повлиять на двигатели и аккумуляторы. Интерьеры машин тоже должны быть очень похожими. Возможно, внедорожник Hummer EV получит три ряда сидений и съемные панели крыши.
Пока неизвестно, когда новинка поступит в продажу. Прежде у дилеров появится пикап Edition 1, и произойдет это уже осенью.
- Узнать больше о новом пикапе Hummer вы можете здесь.
Фото, видео: GMC