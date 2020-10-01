1000-сильный электрический пикап имеет съемную крышу и 18 видеокамер, две из которых — под днищем.

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Производство автомобилей Hummer было прекращено в 2010 году, но спустя 10 лет бренд возродился, изменившись практически до неузнаваемости в том, что не касается внешности машины.

Электрический Hummer получил узнаваемую решетку радиатора и вертикальное лобовое стекло, которое напоминает стекла предыдущих моделей. В профиль, благодаря высокой боковой линии и узким стеклам, автомобиль напоминает старый H2, но наклонная задняя стойка выглядит оригинально и освежает внешность машины. Широкие передние и задние крылья позволяют устанавливать на автомобиль гигантские 37-дюймовые колеса.

Грузовой отсек оборудован откидным бортом в дверцей MultiPro. В отличие от пикапа Hummer у новинки задняя перегородка не открывается, поэтому длинномерный груз уже не получится занести в салон.

Массивная защита «моторного отсека» говорит о том, что разработчики серьезно отнеслись к внедорожным качествам машины — стальные пластины защищают аккумуляторные батареи. Конструкция кузова получилась прочной, что позволило оснастить машину съемной крышей, элементы которой можно хранить в большом переднем багажнике.

В салоне Хаммера есть 13,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. На экраны может выводиться изображение с двух камер (передней и задней), установленных под днищем, что делает езду по бездорожью или парковку гораздо проще. Всего у нового Хаммера 18 видеокамер.

Hummer EV оснащается тремя электродвигателями общей мощностью 1000 л.с. и 15 592 Нм. В результате трехтонный пикап способен разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. Одним из преимуществ электрического пикапа стала быстрая зарядка — аккумуляторы GM Ultium могут переключаться из параллельного режима в последовательный во время зарядки, набирая энергию, достаточную для поездки на 160 км за 10 минут. При полном заряде запас хода может составлять до 570 км.

Мы уже сообщали, что новый Хаммер способен ездить по диагонали. Кроме того, его дорожный просвет, благодаря пневмоподвеске, может увеличиваться дополнительно на 15 см, а глубина преодолеваемого брода достигать 70 см.

Первой в продажу поступит версия Hummer Edition 1 стоимостью 112 595 долларов (примерно 8,8 млн рублей). Все эти пикапы будут одинаково оборудованы и окрашены в белый цвет. Получат их покупатели осенью 2021 года. Осенью же 2022-го в продаже появится вариант EV3X за 99 995 долларов (7,8 млн рублей). Затем, весной 2023 года, выйдет Hummer EV2X за 89 995 долларов (7 млн рублей), а весной 2024 года модельный ряд пополнится базовой моделью EV2 с двумя двигателями по цене 79 995 долларов (6,2 млн рублей).

В продаже, но не в России, есть классический, но электрический Hummer H1, который был представлен, конечно же, Арнольдом Шварценеггером.

Фото: GM