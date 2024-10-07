Неубиваемый дизель, полный привод и «полный фарш» – изучили новую версию Соболя

Новейший Соболь NN 4х4 не имеет ничего общего с прежней машиной!

Кузов унифицирован с обычным Соболем NN. Из практичного неокрашенного пластика также выполнены только бамперы – хотя для внедорожной версии такой не помешал бы и на боковинах с колесными арками.

По сравнению с прежним Соболем дверной проем стал шире, а кабина чуть сместилась назад – садиться за руль проще. Баранка регулируется только по высоте – а ведь раньше была и регулировка по вылету.

Зато с ручными настройками кресла я завис надолго – их тьма, включая изменение жесткости пружинной подвески, вылета подушки, высоты передней и задней ее частей, наклона всего кресла, высоты поясничного подпора… Класс! Сама посадка за рулем – автобусная, вертикальная: высоко сидишь, далеко глядишь.

В салоне просторнее не только благодаря прибавке ширины. Между водительским и пассажирским сиденьями – проход.

ГАЗ СОБОЛЬ NN 4×4. Цена в России от 3 615 000 ₽

Будет робот!

Рычаг коробки на панели – прямо под рукой, можно даже не отрывать ее от подлокотника для смены передач. Хотя усилие на нем могло быть и поменьше, а безошибочность попадания в передачи – получше. Зато в полу кабины не осталось отверстий, через которые в салон проникали бы дополнительные шумы и пыль.

А еще заводчане обещают в ближайшие год-два сделать версию с роботизированной коробкой (с одним сцеплением) на основе «механики». Пока никому, включая АВТОВАЗ, не удалось удачно настроить подобный робот. Справятся ли на ГАЗе?

Более компактный кузов предыдущего Соболя сделан из металла подешевле и с использованием иных технологий сварки и окраски.

Телефон можно закрепить как горизонтально, так и вертикально. И разъем USB тут же. Уже в базе есть кондиционер, навигатор, предпусковой подогреватель и вторая печка, обогрев передних сидений и ветрового стекла и даже бесключевой доступ. Обогрев руля можно заказать дополнительно.

Рычаг коробки, клавиша электромеханического стояночного тормоза, шайба управления раздаточной коробкой и кнопка блокировки дифференциала – на передней панели.

Новый дизель G31С тише прежнего Камминса. Блок чугунный, головка алюминиевая. Предскажу этому «коммерческому» мотору общий ресурс более 500 тысяч км. У него нет капризной рециркуляции отработавших газов, сажевого фильтра, мочевинной нейтрализации.

Производство блока цилиндров локализуется на территории Горьковского автозавода – от литья и мехобработки до сборки.

Мощность – налоговыгодные 149 л. с., крутящий момент 420 Н·м (на первых двух передачах ограничен). Но если Cummins развивает максимум 270 Н·м, то новый дизель уже на 1000 об/мин выдает 305 Н·м. Новый турбодизель на 50 кг легче Камминса. И тише, в том числе за счет использования в приводе двухвального ГРМ ремня вместо цепи, замена которого раз в 80 тысяч км проста.

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