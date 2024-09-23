Соболь NN 4x4 получил версию для сурового бездорожья!

ГК «СТТ» показала Соболь NN 4x4 с внедорожным обвесом «Риф»

В минувшую субботу 21 сентября в Крылатском (Москва) прошла масштабная презентация полноприводного автомобиля Соболь NN 4x4 в различных версиях. Официальный дистрибьютор ГАЗа, ГК «СТТ» представил комплектацию внедорожника с обвесом «Риф».

Обвес «Риф» получила грузопассажирская версия автомобиля, комби-фургон. В комплект входят силовые передний и задний бамперы, защита–«кенгурятник» на переднем бампере, дополнительная защита картера. Кроме того, такие машины будут комплектоваться силовыми подножками, багажником на крыше и запасным колесом на отдельном поворотном кронштейне, установленным за створками задка.

Известно, что данная модификация не будет являться конвейерной. Собирать ее будут силами дилерской сети – дилеры получают комплекты в качестве дополнительного оборудования и устанавливают на находящиеся у них в распоряжении машины. Оборудование будет снабжено всеми необходимыми сертификатами.

Цены на версию Соболь NN 4x4 с обвесом «Риф» пока не называются. Что касается цен на обычный полноприводный Соболь, то они стартуют от 3,6 млн за цельнометаллический фургон, а грузопассажирский комби стоит от 3,7 млн рублей. Цен на микроавтобус пока нет.

Известно, что Соболь NN 4×4 будет комплектоваться дизельным двигателем объемом 2,8 л или бензиновым объемом 2,7 л. Но есть планы запуска в серию и двигателя УМЗ 3.0 – это бензиновый вариант 3-литрового движка Evotech, который ставится на ГАЗели с 2021 года, но пока лишь в метановом варианте. В связи с этим интересно, что на фото с презентации в кадр попал шильдик «3.5» – по такому двигателю данных пока нет.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Фото: PhotoRodi