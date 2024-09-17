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Новый полноприводный отечественный фургон будет конкурировать с «буханкой»

К российским дилерам начали поступать новые фургоны ГАЗ Соболь NN 4х4

Продажи полноприводной модели ГАЗ Соболь NN 4х4 стартовали на рынке России. Об этом сообщили в пресс-службе производителя Группы компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»).

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На начальном этапе автомобиль будет предлагаться в исполнениях: цельнометаллический фургон и комби. Цена на цельнометаллический фургон Соболь NN 4x4 стартует от 3,6 млн рублей, стоимость комби – от 3,7 млн рублей.

Новинка получила жестко подключаемый передний мост, есть понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Примечательно, что инженеры производителя разработали абсолютно новую раздаточную коробку.

Соболь NN 4х4
Соболь NN 4х4

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Под капотом фургона стоит турбодизель объемом 2,5 л мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В салоне есть кондиционер и мультимедийная медиасистема с дисплеем девять дюймов, у сиденья водителя 18 направлений регулировки.

Отмечается, что Соболь NN позиционируется, как конкурент отечественной модели УАЗ СГР, известной в народе как «буханка».

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | ГАЗ
17.09.2024
Фото:Wikimedia | ГАЗ
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