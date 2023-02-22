Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... - такой ГАЗ всем нужен!

Проникнуть за каркас
Первый Соболь производится с 1998 года и базируется на основе первой ГАЗели. Покупатели чаяли появления нового Соболя, построенного на базе ГАЗели Next, - не дождались. И наконец нижегородцы разродились.
В основе Соболя XXI века — архитектура NN.
Соответственно, габариты существенно выросли. Кузов стал длиннее на 300 мм и шире на 38 мм, колесная база вытянулась на 245 мм. Предусмотрено три варианта высоты крыши, но первое время будет доступен только средний (2445 мм). Пока предлагается два вида кузова: грузопассажирский, с двумя рядами сидений, и фургон.
Последний можно получить как с полной массой 3,5 т, так и 2,5 т — такому автомобилю не требуется спецразрешение для въезда в пределы московского грузового каркаса.
Конструктивных изменений у облегченной версии почти нет.
Ради похудения газовцы вместо двухместного пассажирского сиденья поставили одноместное, сняли защитную обивку грузового отсека и даже избавились от запасного колеса. В итоге снаряженная масса с водителем составляет 2360 кг (вместо 2501). С учетом полной массы 2499 кг получается совсем несерьезная грузоподъемность в 139 кг — вес пары человек.
Но, как вы понимаете, на самом деле такой Соболь NN легко утащит тонну. И даже больше. Вся эта катавасия с цифрами — лишь способ беспрепятственного проезда в центр Москвы. Другие производители делают точно так же.
Какой мотор? Как едет?
Соболь NN пока предлагается только с давно известным дизелем Cummins ISF 2.8 (водители моторы этой фирмы прозвали «камень»), отличающимся неприхотливостью и надежностью: при должном уходе он способен без капремонта выхаживать 500 тысяч км.
Тарахтит, конечно, громко, но это вопрос и к шумоизоляции.
Зато у Соболя есть автономный догреватель Бинар, который не дает дизелю остыть зимой, когда стоишь на месте. Его же можно использовать в качестве предпускового — в том числе с пульта с ЖК-дисплеем.
С тягой проблем нет — ее в достатке. Что порожний, что груженый (каюсь: я перевозил больше положенных 139 кг) — Соболь едет ненатужно. Главное — держать стрелку тахометра в зеленой зоне (1600–2400 об/мин), активно переключая передачи в новой шестиступенчатой механике. И всё бы хорошо, но избирательность не идеальна: при переключениях приходится долго «прицеливаться».
Первая передача очень короткая — чтобы уверенно стартовать в гору при полной загрузке. В большинстве случаев можно спокойно трогаться на второй. Пятая и шестая сделаны повышающими — чтобы снизить расход и шум на магистрали. Непривычно для Соболя ехать 100 км/ч и видеть на тахометре 2100 об/мин.
Что до аппетита, то в среднем получается порядка 11 л/100 км в зимних условиях.
Бывают одноклассники и поэкономичней, но только где сейчас эти одноклассники? И потом, в отличие от них, Соболь NN — автомобиль рамный. Стальной хребет добавляет выносливости при тяжелой эксплуатации, но и весит немало. Так что лишний стакан-другой топлива на сотню — неизбежная данность.
ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА
Сколько лет наши легковые производители строили планы по переходу на шестиступенчатую механику, но дальше разговоров дело не шло. ГАЗ долго не рассуждал, а просто взял и сделал свою коробку.
Все передачи синхронизированные, для снижения вибраций использован тросовый привод переключения. По сравнению с прежней пятиступкой новая коробка держит больший момент: 450 Н·м против 330. Корпус алюминиевый. С левой стороны как опция предусмотрен лючок для монтажа коробки отбора мощности — можно установить гидронасос для привода различных надстроек.
Периодичность замены трансмиссионного масла — раз в 60 тысяч км. Расчетный ресурс составляет 300 тысяч км.
Передаточные числа коробки передач:
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
ЗХ
|
5,065
|
2,780
|
1,591
|
1,000
|
0,807
|
0,643
|
4,383
Передаточное число главной передачи: 4,3
Что изменилось?
По сравнению со старым Соболем Бизнес модель NN лучше держит прямую и не елозит по траектории на магистральных скоростях. Маневренность подкупает: радиус поворота всего 5,4 м — у многих легковушек больше. Самое оно, чтобы службам доставки кататься по тесным дворам или узким проездам складов.