Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — журнал За рулем

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... - такой ГАЗ всем нужен!

Соболь в поколении NN обрел поистине иномарочный лоск и легковые повадки.

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Первый Соболь производится с 1998 года и базируется на основе первой ГАЗели. Покупатели чаяли появления нового Соболя, построенного на базе ГАЗели Next, - не дождались. И наконец нижегородцы разродились.

В основе Соболя XXI века — архитектура NN. 

Соответственно, габариты существенно выросли. Кузов стал длиннее на 300 мм и шире на 38 мм, колесная база вытянулась на 245 мм. Предусмотрено три варианта высоты крыши, но первое время будет доступен только средний (2445 мм). Пока предлагается два вида кузова: грузопассажирский, с двумя рядами сидений, и фургон.

Последний можно получить как с полной массой 3,5 т, так и 2,5 т — такому автомобилю не требуется спецразрешение для въезда в пределы московского грузового каркаса.

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Конструктивных изменений у облегченной версии почти нет.

Ради похудения газовцы вместо двухместного пассажирского сиденья поставили одноместное, сняли защитную обивку грузового отсека и даже избавились от запасного колеса. В итоге снаряженная масса с водителем составляет 2360 кг (вместо 2501). С учетом полной массы 2499 кг получается совсем несерьезная грузоподъемность в 139 кг — вес пары человек.

Но, как вы понимаете, на самом деле такой Соболь NN легко утащит тонну. И даже больше. Вся эта катавасия с цифрами — лишь способ беспрепятственного проезда в центр Москвы. Другие производители делают точно так же.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!ГАЗ Соболь NN. Цена в России от 2 695 000 ₽. Фары — полностью светодиодные (ГАЗ их закупает в Беларуси).
ГАЗ Соболь NN. Цена в России от 2 695 000 ₽. Фары — полностью светодиодные (ГАЗ их закупает в Беларуси).

Какой мотор? Как едет?

Соболь NN пока предлагается только с давно известным дизелем Cummins ISF 2.8 (водители моторы этой фирмы прозвали «камень»), отличающимся неприхотливостью и надежностью: при должном уходе он способен без капремонта выхаживать 500 тысяч км.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Турбодизель Cummins ISF 2.8 прекрасно знаком по ГАЗелям. У него цепной привод ГРМ, чугунный блок цилиндров и чугунная же головка. Пятый ­экологический класс достигается благодаря применению сажевого фильтра.
Турбодизель Cummins ISF 2.8 прекрасно знаком по ГАЗелям. У него цепной привод ГРМ, чугунный блок цилиндров и чугунная же головка. Пятый ­экологический класс достигается благодаря применению сажевого фильтра.

Тарахтит, конечно, громко, но это вопрос и к шумоизоляции.

Зато у Соболя есть автономный догреватель Бинар, который не дает дизелю остыть зимой, когда стоишь на месте. Его же можно использовать в качестве предпускового — в том числе с пульта с ЖК-дисплеем.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Приборы информативные. Экран отображает, какая дверь осталась незакрытой.
Приборы информативные. Экран отображает, какая дверь осталась незакрытой.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Навителовская навигация отлично ориентируется на российских дорогах, но не видит пробки.
Навителовская навигация отлично ориентируется на российских дорогах, но не видит пробки.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Соболиный интерьер сделал бы честь иной легковушке: красивый, удобный, эргономичный.
Соболиный интерьер сделал бы честь иной легковушке: красивый, удобный, эргономичный.

С тягой проблем нет — ее в достатке. Что порожний, что груженый (каюсь: я перевозил больше положенных 139 кг) — Соболь едет ненатужно. Главное — держать стрелку тахометра в зеленой зоне (1600–2400 об/мин), активно переключая передачи в новой шестиступенчатой механике. И всё бы хорошо, но избирательность не идеальна: при переключениях приходится долго «прицеливаться».

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!На потолке — очешник и объемные ниши для бумаг. В козырьках нет макияжных зеркал.
На потолке — очешник и объемные ниши для бумаг. В козырьках нет макияжных зеркал.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!По салону рассредоточено пять медиаразъемов. Телефон, видеорегистратор, радар-детектор — ничто не останется без питания.
По салону рассредоточено пять медиаразъемов. Телефон, видеорегистратор, радар-детектор — ничто не останется без питания.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Перенос на консоль рычага коробки освободил место для прохода между сиденьями.
Перенос на консоль рычага коробки освободил место для прохода между сиденьями.

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Первая передача очень короткая — чтобы уверенно стартовать в гору при полной загрузке. В большинстве случаев можно спокойно трогаться на второй. Пятая и шестая сделаны повышающими — чтобы снизить расход и шум на магистрали. Непривычно для Соболя ехать 100 км/ч и видеть на тахометре 2100 об/мин.

Что до аппетита, то в среднем получается порядка 11 л/100 км в зимних условиях.

Бывают одноклассники и поэкономичней, но только где сейчас эти одноклассники? И потом, в отличие от них, Соболь NN — автомобиль рамный. Стальной хребет добавляет выносливости при тяжелой эксплуатации, но и весит немало. Так что лишний стакан-другой топлива на сотню — неизбежная данность.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!Газелевский задний мост (нового образца, типа Спайсер) получил оригинальные ступицы — под односкатную ошиновку.
Газелевский задний мост (нового образца, типа Спайсер) получил оригинальные ступицы — под односкатную ошиновку.

ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА

Сколько лет наши легковые производители строили планы по переходу на шестиступенчатую механику, но дальше разговоров дело не шло. ГАЗ долго не рассуждал, а просто взял и сделал свою коробку.

Все передачи синхронизированные, для снижения вибраций использован тросовый привод переключения. По сравнению с прежней пятиступкой новая коробка держит больший момент: 450 Н·м против 330. Корпус алюминиевый. С левой стороны как опция предусмотрен лючок для монтажа коробки отбора мощности — можно установить гидронасос для привода различных надстроек.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Периодичность замены трансмиссионного масла — раз в 60 тысяч км. Расчетный ресурс составляет 300 тысяч км.

Передаточные числа коробки передач:

I

II

III

IV

V

VI

ЗХ

5,065

2,780

1,591

1,000

0,807

0,643

4,383

Передаточное число главной передачи: 4,3

Что изменилось?

По сравнению со старым Соболем Бизнес модель NN лучше держит прямую и не елозит по траектории на магистральных скоростях. Маневренность подкупает: радиус поворота всего 5,4 м — у многих легковушек больше. Самое оно, чтобы службам доставки кататься по тесным дворам или узким проездам складов.

Продолжение — на следующей странице.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Соболь в поколении NN обрел поистине иномарочный лоск и легковые повадки.

Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389677Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389676Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389663Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389665Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389660Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389669Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389670Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389667Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389675Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389680Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389678Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389672Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389671Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389674Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389673Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389661Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389666Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389664Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389662Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389679Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен! — фото 1389659Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!
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За рулем в Дзен
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

ГАЗ 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. — меняю масло, 20–25 тыс — топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по...

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