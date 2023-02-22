Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... - такой ГАЗ всем нужен!

Соболь в поколении NN обрел поистине иномарочный лоск и легковые повадки.

Проникнуть за каркас

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Первый Соболь производится с 1998 года и базируется на основе первой ГАЗели. Покупатели чаяли появления нового Соболя, построенного на базе ГАЗели Next, - не дождались. И наконец нижегородцы разродились.

В основе Соболя XXI века — архитектура NN.

Соответственно, габариты существенно выросли. Кузов стал длиннее на 300 мм и шире на 38 мм, колесная база вытянулась на 245 мм. Предусмотрено три варианта высоты крыши, но первое время будет доступен только средний (2445 мм). Пока предлагается два вида кузова: грузопассажирский, с двумя рядами сидений, и фургон.

Последний можно получить как с полной массой 3,5 т, так и 2,5 т — такому автомобилю не требуется спецразрешение для въезда в пределы московского грузового каркаса.

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Конструктивных изменений у облегченной версии почти нет.

Ради похудения газовцы вместо двухместного пассажирского сиденья поставили одноместное, сняли защитную обивку грузового отсека и даже избавились от запасного колеса. В итоге снаряженная масса с водителем составляет 2360 кг (вместо 2501). С учетом полной массы 2499 кг получается совсем несерьезная грузоподъемность в 139 кг — вес пары человек.

Но, как вы понимаете, на самом деле такой Соболь NN легко утащит тонну. И даже больше. Вся эта катавасия с цифрами — лишь способ беспрепятственного проезда в центр Москвы. Другие производители делают точно так же.

ГАЗ Соболь NN. Цена в России от 2 695 000 ₽. Фары — полностью светодиодные (ГАЗ их закупает в Беларуси).

Какой мотор? Как едет?

Соболь NN пока предлагается только с давно известным дизелем Cummins ISF 2.8 (водители моторы этой фирмы прозвали «камень»), отличающимся неприхотливостью и надежностью: при должном уходе он способен без капремонта выхаживать 500 тысяч км.

Турбодизель Cummins ISF 2.8 прекрасно знаком по ГАЗелям. У него цепной привод ГРМ, чугунный блок цилиндров и чугунная же головка. Пятый ­экологический класс достигается благодаря применению сажевого фильтра.

Тарахтит, конечно, громко, но это вопрос и к шумоизоляции.

Зато у Соболя есть автономный догреватель Бинар, который не дает дизелю остыть зимой, когда стоишь на месте. Его же можно использовать в качестве предпускового — в том числе с пульта с ЖК-дисплеем.

Приборы информативные. Экран отображает, какая дверь осталась незакрытой. Навителовская навигация отлично ориентируется на российских дорогах, но не видит пробки.

Соболиный интерьер сделал бы честь иной легковушке: красивый, удобный, эргономичный.

С тягой проблем нет — ее в достатке. Что порожний, что груженый (каюсь: я перевозил больше положенных 139 кг) — Соболь едет ненатужно. Главное — держать стрелку тахометра в зеленой зоне (1600–2400 об/мин), активно переключая передачи в новой шестиступенчатой механике. И всё бы хорошо, но избирательность не идеальна: при переключениях приходится долго «прицеливаться».

На потолке — очешник и объемные ниши для бумаг. В козырьках нет макияжных зеркал. По салону рассредоточено пять медиаразъемов. Телефон, видеорегистратор, радар-детектор — ничто не останется без питания. Перенос на консоль рычага коробки освободил место для прохода между сиденьями.

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Первая передача очень короткая — чтобы уверенно стартовать в гору при полной загрузке. В большинстве случаев можно спокойно трогаться на второй. Пятая и шестая сделаны повышающими — чтобы снизить расход и шум на магистрали. Непривычно для Соболя ехать 100 км/ч и видеть на тахометре 2100 об/мин.

Что до аппетита, то в среднем получается порядка 11 л/100 км в зимних условиях.

Бывают одноклассники и поэкономичней, но только где сейчас эти одноклассники? И потом, в отличие от них, Соболь NN — автомобиль рамный. Стальной хребет добавляет выносливости при тяжелой эксплуатации, но и весит немало. Так что лишний стакан-другой топлива на сотню — неизбежная данность.

Газелевский задний мост (нового образца, типа Спайсер) получил оригинальные ступицы — под односкатную ошиновку.

ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА Сколько лет наши легковые производители строили планы по переходу на шестиступенчатую механику, но дальше разговоров дело не шло. ГАЗ долго не рассуждал, а просто взял и сделал свою коробку. Все передачи синхронизированные, для снижения вибраций использован тросовый привод переключения. По сравнению с прежней пятиступкой новая коробка держит больший момент: 450 Н·м против 330. Корпус алюминиевый. С левой стороны как опция предусмотрен лючок для монтажа коробки отбора мощности — можно установить гидронасос для привода различных надстроек. Периодичность замены трансмиссионного масла — раз в 60 тысяч км. Расчетный ресурс составляет 300 тысяч км. Передаточные числа коробки передач: I II III IV V VI ЗХ 5,065 2,780 1,591 1,000 0,807 0,643 4,383 Передаточное число главной передачи: 4,3

Что изменилось?

По сравнению со старым Соболем Бизнес модель NN лучше держит прямую и не елозит по траектории на магистральных скоростях. Маневренность подкупает: радиус поворота всего 5,4 м — у многих легковушек больше. Самое оно, чтобы службам доставки кататься по тесным дворам или узким проездам складов.

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