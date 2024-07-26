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Индия и Россия планируют создать СП по выпуску автомобилей

В Индии допустили создание совместного с Россией СП по выпуску авто

Индийские и российские компании могут создать совместное предприятие по производству автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации индийских экспортных организаций Аджая Сахая.

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«Я согласен, что в России это возможно. Новые индийские инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны, и преимущество будет заключаться в том, что, если это будет сделано российскими и индийскими компаниями, оба рынка будут открыты», — сказал Аджай Сахай.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
26.07.2024
Фото:Unsplash
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