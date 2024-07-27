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Skoda значительно снизила цену на свой популярный кроссовер

Новая версия Skoda Enyaq подешевела за счет уменьшения запаса хода

Skoda представила новую версию своего популярного электромобиля Enyaq, которая порадует покупателей не только более доступной ценой, но и привлекательными характеристиками.

Новинка, получившая название Skoda Enyaq 50, доступна для заказа в Великобритании по цене от 36 970 фунтов стерлингов. Версия Enyaq 50 Edition, отличающаяся более богатой комплектацией, обойдется в 38 585 фунтов стерлингов. Это на 2000 фунтов стерлингов меньше, чем предыдущие версии Enyaq.

Skoda Enyaq
Skoda Enyaq

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Главное изменение – новая батарея емкостью 52 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 377 км. В движение Enyaq 50 и Enyaq 50 Edition приводит электромотор мощностью 168 л. с. с крутящим моментом 310 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды.

Новая версия Enyaq поддерживает быструю зарядку мощностью 145 кВт, что позволяет зарядить батарею от 10 до 80% всего за 25 минут.

В стандартную комплектацию Enyaq 50 входят 19-дюймовые легкосплавные диски Proteus, светодиодные фары, 13-дюймовый центральный сенсорный экран с встроенной навигацией, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида и несколько систем безопасности.

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Версия Enyaq 50 Edition дополнительно оснащена полностью светодиодными матричными фарами, подогревом передних сидений и рулевого колеса, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и дополнительными подушками безопасности.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Skoda
27.07.2024
Фото:Unsplash | Skoda
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