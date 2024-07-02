Компактный кроссовер Skoda Elroq: первые подробности и фото

Skoda Elroq станет самой доступной моделью в электрической линейке компании

Осенью Skoda представит свой новый компактный электрический кроссовер Elroq, расширив, таким образом, линейку электромобилей, которая ранее включала только модель Enyaq.

Elroq оснащен батареей, обеспечивающей запас хода до 560 километров с возможностью быстрой зарядки менее чем за полчаса. Модель будет доступна в четырех вариантах мощности: от 125 кВт (170 л.с.) до 220 кВт (299 л.с.). Все версии можно заряжать до 80% менее чем за 28 минут на станциях быстрой зарядки мощностью до 175 кВт.

В новинке Skoda использовала новый язык дизайна Modern Solid, который станет основой для всех будущих моделей бренда. По словам главного дизайнера Оливера Стефани, новый дизайн включает глянцевую черную техническую лицевую панель и новые световые полосы над фарами. Спойлер на крыше не только украшает автомобиль, но и снижает коэффициент лобового сопротивления до 0,26.

Несмотря на компактные размеры (4,49 метра в длину), автомобиль обеспечивает просторный салон и багажное отделение объемом от 470 до 1580 литров.

Elroq будет доступен с тремя вариантами батарей: 55 кВт.ч, 63 кВт.ч и 82 кВт.ч (для авто с полным приводом).

Кроссовер оснащен современными системами помощи водителю, такими как обновленный Travel Assist и усовершенствованная система помощи при парковке.

Владельцы смогут управлять функциями автомобиля через приложение «My Skoda», включая процессы зарядки на общественных станциях.

Мировая премьера Elroq состоится 1 октября, а продажи начнутся следующей весной. Новый SUV обещает стать самой доступной моделью в линейке Skoda, считается, что за базовую версию попросят менее 33 000 евро.

В следующем году Skoda обновит Enyaq, а в 2026 году появится небольшой кроссовер Epiq, который усилит электромобильность Шкоды.

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Источник, фото: car-editors.net