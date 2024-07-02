Компактный кроссовер Skoda Elroq: первые подробности и фото
Осенью Skoda представит свой новый компактный электрический кроссовер Elroq, расширив, таким образом, линейку электромобилей, которая ранее включала только модель Enyaq.
Elroq оснащен батареей, обеспечивающей запас хода до 560 километров с возможностью быстрой зарядки менее чем за полчаса. Модель будет доступна в четырех вариантах мощности: от 125 кВт (170 л.с.) до 220 кВт (299 л.с.). Все версии можно заряжать до 80% менее чем за 28 минут на станциях быстрой зарядки мощностью до 175 кВт.
В новинке Skoda использовала новый язык дизайна Modern Solid, который станет основой для всех будущих моделей бренда. По словам главного дизайнера Оливера Стефани, новый дизайн включает глянцевую черную техническую лицевую панель и новые световые полосы над фарами. Спойлер на крыше не только украшает автомобиль, но и снижает коэффициент лобового сопротивления до 0,26.
Несмотря на компактные размеры (4,49 метра в длину), автомобиль обеспечивает просторный салон и багажное отделение объемом от 470 до 1580 литров.
Elroq будет доступен с тремя вариантами батарей: 55 кВт.ч, 63 кВт.ч и 82 кВт.ч (для авто с полным приводом).
Кроссовер оснащен современными системами помощи водителю, такими как обновленный Travel Assist и усовершенствованная система помощи при парковке.
Владельцы смогут управлять функциями автомобиля через приложение «My Skoda», включая процессы зарядки на общественных станциях.
Мировая премьера Elroq состоится 1 октября, а продажи начнутся следующей весной. Новый SUV обещает стать самой доступной моделью в линейке Skoda, считается, что за базовую версию попросят менее 33 000 евро.
В следующем году Skoda обновит Enyaq, а в 2026 году появится небольшой кроссовер Epiq, который усилит электромобильность Шкоды.
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Источник, фото: car-editors.net