Надежный кроссовер с ресурсом 250 тысяч км — почему его недооценивают

Эксперт «За рулем» изучил плюсы и минусы б/у «американца» Chevrolet Equinox

Среднеразмерный кроссовер Chevrolet Equinox третьего поколения (2017-2024 годы выпуска) попадал к нам, как правило, уже с пробегом. До 2021 года – с рынков США и ОАЭ, затем добавилась казахстанская сборка (в Костанае выпускали машины только с 2‑литровым мотором).

Рестайлинг 2020 года ограничился косметическими изменениями внутри и снаружи, вся инженерия прежняя.

Длина Chevrolet Equinox – 4652 мм, привод – передний или полный.

Достоинства

Надежная машина.

На миллион дешевле Тойоты RAV4.

Комфортные салон и подвеска.

Клиренс 195 мм.

Багажный отсек хорош. Заявлено 845 л – по американской методике, и шторки в американском исполнении нет. В привычном нам измерении выйдет свыше 500 л.

Недостатки

Проблемы с запчастями.

Нет атмосферного мотора.

Моторы

Оба бензиновых двигателя сочетаются и с полным приводом, и с передним.

Большинство машин – с мотором 1.5 (170 или 173 л. с.). У него две модификации – LYX и LSD, различаются они топливной системой. Полностью алюминиевые, турбонаддув, прямой впрыск, цепной привод ГРМ, топливо не ниже АИ‑95, ресурс около 250 тысяч км. Попытки заливать АИ‑92 и применять нештатное масло приводят к детонации и механическим разрушениям. Основная эксплуатационная проблема – зарастающие нагаром впускные клапаны.

Старший двигатель LTG 2.0 (237 или 252 л. с.) знаком по легковушке Opel Insignia. Принципы конструкции схожи с 1.5, ресурс такой же, но болячек больше. В частности, на малых пробегах растягивается цепь привода ГРМ, ненадежны электронная дроссельная заслонка и ТНВД, проявляются разнообразные течи.

Встречается также дизель LH7 1.6 (137 л. с.) – все машины с ним переднеприводные. Современный алюминиевый мотор под нормы Евро‑6: сажевый фильтр и система впрыска AdBlue, высокие требования к качеству топлива и масла. Ресурс для дизеля ниже среднего, а слабым звеном считают цепной привод ГРМ – дорогой ремонт часто требуется после 100 тысяч км.

Коробки передач

Радует отсутствие роботов и вариаторов, но нет и механики – только гидроавтоматы.

С мотором 1.5 и дизелем это распространенные у нас шестиступенчатые коробки 6T40/6T45 – их применяли на всех моделях Опеля, а также Chevrolet Cruze и Orlando. Проблема пружинного диска у них решена – агрегаты дважды модернизировали. Осталась высокая термонагруженность. Отсюда рекомендация менять рабочую жидкость вдвое чаще – с интервалом 25–30 тысяч км, в том числе для профилактики перегревов.

Двигателю 2.0 положен девятиступенчатый автомат 9T50, вставший на конвейер в 2017 году одновременно с самой моделью Equinox. Ранние экземпляры страдали детскими болезнями, кои лечили в основном новыми прошивками. В целом крепкая по железу коробка, но тоже требует учащенной замены масла – каждые 30 тысяч км, иначе соленоиды зарастут грязью.

Ресурс всех автоматов – около 250 тысяч км.

Полный привод – «паркетный», электроника автоматически подключает заднюю ось посредством многодисковой муфты.

Эксплуатационные болячки

В подвеске спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка. До 80–120 тысяч км ходовая часть и рулевое управление не требуют никаких вмешательств, если не злоупотреблять гонками по грейдерам. Претензий по сроку службы тормозных колодок и дисков нет.

На машинах с мотором 1.5 часто глючит система «старт-стоп». На рестайлинговых кроссоверах на панели внедрили физическую кнопку ее отключения.

Со стороны днища слабовата защита от коррозии – полезен антикор.

Часть машин прибыла с американских аукционов, сбывающих машины после ДТП – при выборе есть смысл проверить кузов с пристрастием, в том числе толщиномером.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Equinox 1.5 АКП 4×2

Оптимальный выбор: Equinox 1.5 АКП 4×2

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