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В России появился шикарный семейный американский кроссовер дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Chevrolet Equinox привезли в Россию по цене от 3,4 млн рублей

На российском рынке появилась рестайлинговая версия Chevrolet Equinox по цене от 3 370 000 рублей.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox
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Это вызывает удивление, учитывая, что сравнимые по габаритам и характеристикам китайские кроссоверы, как правило, стоят дороже. Например, Geely Atlas нового поколения предлагается от 3 474 190 рублей, Jetour X90 Plus – от 3 399 900 рублей, а Jaecoo J7 – от 3 389 900 рублей. В каждом случае речь идет о переднеприводных версиях.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

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За минимальную цену в 3 370 000 рублей предлагается Equinox 2023 года выпуска из Подмосковья. Автомобиль оснащен тканевым черно-бежевым салоном, светодиодной оптикой (фары и фонари), мультифункциональным рулем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, однозонным климат-контролем, а также системой предотвращения столкновений и другими электронными помощниками водителя.

Интерьер Chevrolet Equinox
Интерьер Chevrolet Equinox

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Более дорогая версия, Equinox 2024 года выпуска с комплектацией Chiji Edition, предлагается за 3 500 000 рублей и поставляется в течение 4-6 недель компанией из Воронежа. Эта комплектация отличается наличием панорамной крыши с люком, 17-дюймовыми литыми дисками и черной кожаной отделкой салона, сохраняя при этом все опции базовой версии.

В техническом плане оба варианта идентичны: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 173 л.с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод – передний. Версия помощнее, с 2,0-литровым 237-сильным турбомотором, девятиступенчатым автоматом и полным приводом стоит значительно дороже – от 4 040 000 рублей в Вологде и от 4 700 000 рублей в Воронеже.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 140586
01.12.2024 
Фото:Chevrolet
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