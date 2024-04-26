Как началась (и закончилась) конвейерная жизнь «Горбатого»: правдивая история

«За рулем» вспоминает яркие факты о ЗАЗ-965 – истинно народном автомобиле

Как рождался в муках проект доступного автомобиля для страны-победительницы и чем он выделялся на фоне зарубежных одноклассников, подробно рассказано тут.

Всласть народу

Призывный лозунг Никиты Хрущева «догнать и перегнать Америку» повис в советском воздухе. В 1959 году москвичи на выставке в Сокольниках познакомились с умопомрачительными для советских граждан огромными, щедро украшенными хромом заокеанскими автомобилями. А тут еще появились и отечественные, сравнимые с американскими, правда, мелкосерийные ЗИЛ‑111 и ГАЗ‑13 Чайка.

На этом фоне маленькая кругленькая машинка смотрелась, конечно, смешно. Поэтому, не успев появиться, Запорожец породил немало анекдотов и насмешек, самая простенькая из которых – про мотор, затерявшийся в багажнике. Но «горбатым» в те годы Запорожец еще не звали. Это грубоватое, хотя тоже в общем-то невинное прозвище появилось много позже.

Несмотря на все шутки, множество советских людей восприняли машину с энтузиазмом. Ведь до реформы 1961 года она стоила всего 18 тысяч рублей, а за самый дешевый до этого советский автомобиль Москвич‑407 просили 25 тысяч. А многие пересаживались в ЗАЗ‑965 вообще с мотоцикла. Еще чаще – из маршрутного автобуса.

Серийный ЗАЗ‑965 из опытно-промышленной партии.

Конечно, динамика автомобиля с максималкой в 80–90 км/ч не впечатляла. Салон и багажник не отличались простором. Но ЗАЗ‑965 не просто ехал, а обладал полностью независимой комфортной подвеской и хорошей проходимостью, что для многих в те времена было куда важнее динамики. Была даже эффективная автономная печка. Работала она, правда, ненадежно и была пожароопасна. Но зимой тогда ездили немногие.

Периодический перегрев двигателя, который признали главной проблемой еще на испытаниях, до конца так и не победили. Зато мотор с отдельными цилиндрами был удобен для ремонта. Некоторые умельцы зимой, сняв мотор, относили его домой, и перебирали в тепле и комфорте. Ремонтопригодность тогда была одним из главных свойств автомобиля.

Опытный ЗАЗ‑965 с иным оформлением, ­сделанный в Запорожье в 1960 году.

Наконец, Запорожец стал первым в СССР полноценным, в отличие от простецких мотоколясок, автомобилем для инвалидов. До 25% годового производства составляли машины с ручным управлением. Правда, поначалу общий выпуск был совсем невелик: в 1962 году сделали лишь около 19 тысяч машин. Но постепенно производство росло.

Именной указатель

Первую модернизацию ЗАЗ‑965 провели уже в 1961–1963 годах. Указатели поворотов убрали с крыльев под фары. А вскоре ЗАЗ‑965А получил двигатель объемом 0,9 л (72×54,5 мм) мощностью 27 л. с. при 4000 об/мин. Паспортная максимальная скорость выросла до 99 км/ч.

ЗАЗ‑965 после первой модернизации 1961 года.

Слева от двигателя – автономный отопитель салона: мощный, но ненадежный. Места рядом с запаской и бензобаком совсем немного.

В 1963 году первый Запорожец отправили на экспорт. Он стал первым советским автомобилем, получившим отдельное экспортное название – Jalta (Ялта). Придумали его для Финляндии, ведь имя Запорожец и по-русски произнести непросто – что уж говорить о финнах.

Интерьер – предельно простой и скромный.

За все годы за границу продали около 31 тысячи автомобилей. В основном, конечно, в социалистические страны. Больше 14 тысяч – в Болгарию. Но 1201 автомобиль отправили в Финляндию, 763 – в Бельгию. В экспортном списке была даже Швейцария. Не знаю уж, сколько там реализовали Запорожцев, однако в знаменитом некогда музее в Женеве экспортный ЗАЗ стоял.

Особого простора в ЗАЗ‑965 нет. Впрочем, как и во всех микролитражных ровесниках Запорожца.

Для экспортных машин делали улучшенную шумоизоляцию. Именно для продаж за рубежом с передка убрали эмблему в виде звезды и сделали съемную выпуклую накладку, которая потом перестала быть съемной и появилась на всех ЗАЗ‑965А.

С 1965 года на экспортные машины ЗАЗ‑965АЭ ставили молдинги и зеркало заднего вида на левом крыле, улучшили внутреннюю отделку. Именно на экспортных машинах впервые применили и руль с утопленной ступицей и хромированным кольцом звукового сигнала.

ЗАЗ‑965 отличали полностью независимые подвески.

Часть экспортных машин продавали и на родине. К слову, экспортные советские автомобили всех марок были особенно желанны, ведь покупатели считали, что они лучше сделаны. Правдой это было лишь отчасти. В основном, по агрегатам и главным узлам, машины оставались такими же, как «внутренние».

РЕДКОСТИ ЗАЗ‑965М – медицинский для участковых врачей. В 1961–1965 годах изготовили 5314 таких машин. Пикапы делали только в качестве внутризаводского транспорта и в сбыт не отправляли. ЗАЗ‑965С – почтовый фургон грузоподъемностью 150 кг. Чтобы водитель-почтальон постоянно не выходил на проезжую часть, управление сделали справа. В 1962–1963 годах выпустили 650 экземпляров.

Вторая молодость

ЗАЗ‑965 по сравнению с иными советскими моделями выпускали недолго – всего девять лет. Последние ЗАЗ‑965 А сошли с конвейера в апреле 1969 года. Следующие модели – ЗАЗ‑966, который понемногу собирали уже с 1967 года, и ЗАЗ‑968, пусть и модернизируя, делали четверть века.

Поздний ЗАЗ‑965А.

Максимальное количество 965‑х – около 67 тысяч – собрали в 1968 году. Всего изготовили 309 595 Запорожцев первого поколения всех модификаций, из них около 113 тысяч с ручным управлением.

Интерес к ЗАЗ‑965 на вторичном рынке был стабильным и в 70‑е годы, и даже в начале 80‑х, ведь автомобиль был самым дешевым, конструктивно простым, ремонтопригодным, экономичным. Как шутили покупатели поезженных Запорожцев: двадцать минут позора – и ты на работе.

Примерно тогда и появилось прозвище «горбатый». Но спрос на машины оно не снижало. Подержанные «зазики» чаще всего покупали молодые автолюбители, для которых они стали первыми, а потому навсегда любимыми машинами.

С тех пор немало «горбатых» переделали: появились версии с более ­мощными двигателями, несчетное количество кабриолетов, даже удлиненные версии. Однако немало машин сохранилось в состоянии, близком к первозданному. Многие из них тщательно и любовно отреставрированы. Среди поклонников 965‑го, как правило, дети и даже уже внуки тех, кто застал первый Запорожец на конвейере. А это и есть истинное народное признание.

Народный тюнинг

Стретч конца 90‑х сделали в качестве выставочного шоу-стоппера. Пример современного любительского тюнинга.

Один из многочисленных самодельных кабриолетов. Автомобиль по имени Bagira с двигателем ВАЗ‑2108, коробкой передач ЗАЗ‑968 и полным приводом.

Этот советский двигатель знали и ценили во всей Европе