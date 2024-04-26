#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая Toyota Camry в Пекине: ярче, современнее, но чуть убавила в комфорте
26 апреля
Новая Toyota Camry в Пекине: ярче, современнее, но чуть убавила в комфорте
Toyota сохранили атмосферный мотор для новой...
Автомобили Lada оснастят беспилотными технологиями: проект на этапе тестирования
26 апреля
Автомобили Lada оснастят беспилотными технологиями: проект на этапе тестирования
Президент АВТОВАЗа Соколов: в новые Lada...
Как ГИБДД выбирает машины в потоке для остановки и проверки
26 апреля
Сегодня инспектор ГИБДД вас точно остановит — и вот почему
«За рулем» рассказал, как ГИБДД выбирает машины...

Экс-дизайнер Volkswagen Group теперь трудится у китайских конкурентов

Бывший дизайнер Skoda, BMW и Rolls-Royce Йозеф Кабан перешел в китайскую SAIC

В результате встряски дизайнерского отдела Volkswagen в начале 2023 года Андреас Миндт сменил Йозефа Кабана на посту руководителя отдела дизайна, а последний перешел на новую «почетную» должность – креативного арт-директора в другом месте группы.

Однако теперь выяснилось, что Кабан нашел новую работу в китайском SAIC, пройдя тот же путь, что и его бывший коллега Клаус Зычора, который переметнулся из VW в Changan.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Йозеф Кабан
Йозеф Кабан

51-летний Кабан занял пост вице-президента дизайн-центра в штаб-квартире исследований и разработок SAIC и будет отвечать за облик автомобилей бывшего британского бренда MG и подчиняться глобальному директору по дизайну SAIC Шао Цзинфэну.

Руководство SAIC считает, что назначение Кабана «значительно повысит уровень интернационализации бренда, ускорив выход SAIC Motor на мировой рынок». Другими словами, китайцы всеми силами стремятся европеизировать свои модели, чтобы повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.

Конкуренты поджимают: китайская SAIC сокращает производство электромобилей

Нет сомнений, что Йозеф Кабан привнесет в компанию весь свой богатый опыт, ведь ему удалось поработать над гиперкаром Bugatti Veyron, купе Audi A5 и минивэном ID.Buzz, не говоря уже о Skoda Kodiaq и BMW 7-й серии.

Кстати, легендарный британский бренд MG, который теперь принадлежит SAIC Motor, в феврале этого года официально вышел на российский рынок.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Car design news

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
26.04.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0