Экс-дизайнер Volkswagen Group теперь трудится у китайских конкурентов

Бывший дизайнер Skoda, BMW и Rolls-Royce Йозеф Кабан перешел в китайскую SAIC

В результате встряски дизайнерского отдела Volkswagen в начале 2023 года Андреас Миндт сменил Йозефа Кабана на посту руководителя отдела дизайна, а последний перешел на новую «почетную» должность – креативного арт-директора в другом месте группы.

Однако теперь выяснилось, что Кабан нашел новую работу в китайском SAIC, пройдя тот же путь, что и его бывший коллега Клаус Зычора, который переметнулся из VW в Changan.

Йозеф Кабан

51-летний Кабан занял пост вице-президента дизайн-центра в штаб-квартире исследований и разработок SAIC и будет отвечать за облик автомобилей бывшего британского бренда MG и подчиняться глобальному директору по дизайну SAIC Шао Цзинфэну.

Руководство SAIC считает, что назначение Кабана «значительно повысит уровень интернационализации бренда, ускорив выход SAIC Motor на мировой рынок». Другими словами, китайцы всеми силами стремятся европеизировать свои модели, чтобы повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.

Нет сомнений, что Йозеф Кабан привнесет в компанию весь свой богатый опыт, ведь ему удалось поработать над гиперкаром Bugatti Veyron, купе Audi A5 и минивэном ID.Buzz, не говоря уже о Skoda Kodiaq и BMW 7-й серии.

Кстати, легендарный британский бренд MG, который теперь принадлежит SAIC Motor, в феврале этого года официально вышел на российский рынок.

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Источник: Car design news