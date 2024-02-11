В России начались официальные продажи британского бренда

Британский автомобильный бренд MG выходит на российский автомобильный рынок

Легендарный британский автобренд MG, ныне принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor, официально выходит на российский рынок. Эксклюзивным дистрибьютором MG в России стала компания «Мир-Дистрибьютор».

MG 6

До конца 2024 года «Мир-Дистрибьютор» планирует вывести на рынок 10 новых моделей MG. В ближайших планах лифтбэк MG 6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS, которые будут доступны к покупке уже до конца первой половины года.

Для обеспечения продаж и обслуживания автомобилей MG в России создана дилерская сеть, состоящая из более чем 30 центров в 18 городах страны. Кроме того, налажена система поставок запчастей, включающая центральный склад в Москве, два склада в Уральском федеральном округе и планы по открытию еще пяти складов на территории России.

«Автомобили MG Motor славятся выгодным соотношением цены и качества. Это проверенные годами машины», - говорит представитель компании.

В «Мир-Дистрибьютор» уверены в успехе MG на российском рынке. Символично, что в 2024 году бренд MG отмечает 100-летний юбилей.

Сборка автомобилей MG осуществляется на современном заводе концерна SAIC Motor в Китае. Стоит отметить, что инжиниринг и дизайнерский центр MG Motor находится в Великобритании.

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Источник: Автоновости дня