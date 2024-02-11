В России начались официальные продажи британского бренда
Легендарный британский автобренд MG, ныне принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor, официально выходит на российский рынок. Эксклюзивным дистрибьютором MG в России стала компания «Мир-Дистрибьютор».
До конца 2024 года «Мир-Дистрибьютор» планирует вывести на рынок 10 новых моделей MG. В ближайших планах лифтбэк MG 6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS, которые будут доступны к покупке уже до конца первой половины года.
Для обеспечения продаж и обслуживания автомобилей MG в России создана дилерская сеть, состоящая из более чем 30 центров в 18 городах страны. Кроме того, налажена система поставок запчастей, включающая центральный склад в Москве, два склада в Уральском федеральном округе и планы по открытию еще пяти складов на территории России.
«Автомобили MG Motor славятся выгодным соотношением цены и качества. Это проверенные годами машины», - говорит представитель компании.
В «Мир-Дистрибьютор» уверены в успехе MG на российском рынке. Символично, что в 2024 году бренд MG отмечает 100-летний юбилей.
Сборка автомобилей MG осуществляется на современном заводе концерна SAIC Motor в Китае. Стоит отметить, что инжиниринг и дизайнерский центр MG Motor находится в Великобритании.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автоновости дня
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!