Tiguan с мотором 1.4 TSI и роботом DSG выбывает из парка «За рулем». За время жизни в редакции он ни разу внепланово не попросился в сервис. Мелкие неприятности связаны лишь с нашими климатическими особенностями.

Volkswagen Tiguan

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Изготовитель — Volkswagen AG

— Volkswagen AG Год выпуска — 2018

— 2018 В эксплуатации «За рулем» — с июля 2018 года

— с июля 2018 года Пробег на момент отчета — 9500 км

Под конец зимы заскрипело при складывании правое зеркало заднего вида. Причина крылась в соли и грязи, забившихся под уплотнитель. Почистил — и болячка ушла… чтобы вернуться на зеркале с другой стороны.

Первая же капитальная весенняя мойка явила побочное действие антигололедных реагентов: все молдинги на дверях помутнели. К счастью, их покрытие не вздулось и не облезло, так что проблему вылечил самостоятельной полировкой на даче.

После зимы складывающиеся зеркалá заскрипели, и это единственная проблема технического характера, обнаруженная у Тигуана.

Последствия московской зимы для хрома, к счастью, убираются полировкой. Но симптом нехороший.

Лакокрасочное покрытие оказалось на редкость стойким. Зимой я часто ездил по загородным трассам и ловил бесконечный «пескоструй» от попутчиков. То, что лобовое стекло после нескольких звучных ударов уцелело, - удача. А вот тот факт, что на капоте и крыльях ни единого скола, - явная заслуга обработки кузова.

Вообще, все беды — от климата. По мелочи это означает, что если машина обледенела, не будет работать функция бесключевого доступа. А ведь так удобно: потянул за переднюю ручку с любой стороны — и двери разблокированы, нажал на квадратик на ручке — машина заперта.

Как ни странно, за прошедший зимний сезон на передней части не появилось ни единого скола!

Чтобы залить незамерзайку, не нужно тянуться вглубь моторного отсека, а съемная сетка защищает магистрали от мусора. Омыватель фар эффективен, расход жидкости умеренный.

Средний расход за отчетный период снизился на 0,2 литра — я старался ездить максимально «энергоэффективно».

Хуже, что грязь, песок и соль пара­лизуют работу электроники. Уже в базе Tiguan оснащен системами контроля ­дистанции с функциями экстренного ­и аварийного торможения, и пару раз они потрепали нервы.

Однажды поздней осенней ночью парковался я у дома и вдруг сквозь музыку услышал громкий хруст — машина встала колом, как будто уткнулась в препятствие. Воображение тут же нарисовало размозжённый о стену задний бампер. На самом деле всего лишь звучно сработала система экстренного торможения, которую что-то смутило в темном московском дворе.

В другой раз Tiguan глюканул посреди проспекта в плотном и быстром потоке. На ровном месте высветил предупрежда­ющую пиктограмму опасности столкновения с попутчиком и резко затормозил. Представляете себе мою реакцию? А каково было водителю, который ехал следом и отчаянно тормозил, не понимая, в чем дело?

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Справедливости ради: такие случаи — в пределах погрешности. И говорят лишь об одном: даже с продвинутой электроникой расслабляться нельзя, о чем производитель честно предупреждает в инструкции. Похоже, всё идет к тому, что скоро перед пуском мотора нужно будет «принять условия сервиса», как мы это делаем, регистрируясь на каких-нибудь «госуслугах». Смеетесь? Подождите пару лет!

Придраться можно лишь к мелочам. Например, чтобы запихнуть в охлаждаемый бардачок полулитровую пластиковую бутылку, придется выкинуть из него всё остальное. Жаль, что нет проекции текущего ограничения скорости на панель приборов. Миниатюрную копию дорожного знака можно вывести на центральный монитор, но если открываешь меню аудиосистемы или телефона, то ограничения скорости придется искать взглядом по обочинам. Впрочем, это не просчет инженеров, а особенности комплектаций для российского рынка, в которых исчез проекционный дисплей — на нем-то и должна быть заветная пиктограмма.

Проблема из серии «горе от ума»: холодильник в бардачке — это классно, но, кроме бутылки, в него ничего не влезает.

Съемная лампа-фонарик — это гениально. Сиденья раскладываются как из салона, так и из багажника. Есть розетка на 230 В.

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В остальном Tiguan — как время английских глаголов Present Perfect: настоящее совершенное. Великолепна светодиодная оптика. После этих фар слепыми кажутся не только все галогеновые аналоги, но и большинство ксеноновых. Тачскрин мультимедиасистемы с всплывающими при приближении пальца иконками — эргономический шедевр, радующий быстрыми откликами. За год езды мультимедийка ни разу не зависла и не затормозила. Помнится, электроника одного известного английского бренда досаждала этим постоянно.

Когда-то я скептически относился к возможностям «дутых» малолитражных моторов, а про «дерганые» роботы DSG и вовсе сложены басни, поэмы и легенды. Детский пробег Тигуана не дает повода оценить его надежность, но уже ясно, что полутора сотен сил мотора 1.4 TSI за глаза хватает в городе и вполне достаточно за его пределами. Коробка иногда допускает лишь небольшой откат на старте в горку — эту особенность робота можно нивелировать функцией Auto Hold. Причем расход не превышает 9,5 литра на сотню.

Светодиодные фары Тигуана — это высочайший уровень комфорта, особенно на трассе.

Благодаря жесткому уплотнителю с хитрым профилем пороги всегда чистые.

Покоряет продуманность в мелочах. Резиновые уплотнители по нижней кромке двери защищают пороги даже в лютую грязь; в горловину бачка омывателя заботливо вложена съемная сетка-фильтр; в багажнике предусмотрены съемная ­лампа-фонарик и розетка на 230 В.

А вы знали, что для замены враща­ющейся ручки управления светом ее достаточно чуть утопить, повернуть на определенный угол и вынуть, не заморачиваясь с проводами? Надеюсь, вам это знание не пригодится, но о технологической проработке машины такой нюанс говорит красноречиво.

Впрочем, и с маркетингом всё в порядке — Tiguan уверенно стоит в топ‑3 рынка российских кроссоверов.

Как продлить жизнь роботу DSG (и другим автоматическим коробкам с недоброй славой), читайте в нашей публикации.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–9500 км)*

Расходы на содержание: 0–4100 км 18 223 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,6 л/100 км) 18 223 руб.

Расходы на содержание: 4100–9500 км 23 046 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,3 л/100 км) 23 046 руб.

Общие расходы 41 269 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,3 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.