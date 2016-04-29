Volkswagen Tiguan
Изготовитель — «Фольксваген Груп Рус»
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с июля 2018 года
Пробег на момент отчета — 9000 км
За холодный сезон Tiguan не дал поводов для визита в сервис. Единственный настораживающий звоночек прозвенел в редкой для города дворовой тишине. Однажды, запирая машину, я услышал скрип механизма складывания наружного зéркала — они на нашем кроссовере с электроприводом. За пару недель звук активно прогрессировал, а зеркало стало складываться медленнее и с небольшими рывками.
Я решил не торопиться в сервис и для начала устроил Тигуану первую после зимы капитальную мойку. И не зря: соль, грязь и песок забились во все щели, в том числе и в место контакта неподвижного основания с корпусом зеркала, - не помог даже уплотнитель.
Тщательная промывка, продувка, протирка — и зеркало вновь складывается плавно и почти беззвучно.
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