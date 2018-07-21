Volkswagen Tiguan из парка ЗР: тест электронных систем

Этот Volkswagen Tiguan — со 150‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и полным приводом, в топовой версии Highline — оснащен полным набором электронных помощников водителя, которые доступны в России. Чтобы полностью использовать потенциал автомобиля, пришлось проштудировать инструкцию и активировать нужные функции. И узнать на собственном опыте, в каких ситуациях полагаться на них не стоит.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Изготовитель Volkswagen AG

Год выпуска 2017

В эксплуатации «За рулем» с декабря 2017 года

Пробег на момент отчета 12 900 км

Публикации в ЗР № 1, 2, 3, 6, 2018

Уже несколько месяцев в редакции ЗР живет Volkswagen Tiguan со 150‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и полным приводом, в топовой версии Highline — за 1 929 000 рублей с учетом опций. За это время Tiguan ни разу не сломался, зато успел отметиться в нескольких крупных работах, в первую очередь связанных с оценкой эффективности электронных систем.Наш Tiguan поучаствовал в тестах на эффективность систем автоторможения, активного круиз-контроля и парковочного ассистента. Что неудивительно — в эпоху электронных книг, сигарет и очередей на увешанных камерами дорогах ездовые свойства стабильно уходят на второй план.

Вот и я, пересев на Volkswagen, первым делом задействовал именно активный круиз-контроль (ACC). В городе пользовался ограничителем скорости, чтобы случайно не «налететь» на камеру, а за городом играл в игру «едем без тормозов»: слабó домчать до дачи на электронном поводке, не прикасаясь к педали тормоза? Работает круиз-контроль до полной остановки, так что тормозить ­необязательно. Но, чтобы тронуться, пусть и через три секунды после остановки, придется либо коротко топнуть по газу, либо нажать кнопку RES на руле.

В городских условиях систему камер кругового обзора сложно переоценить. Помогают они мониторить обстановку и при съезде с асфальта.

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ACC дает возможность выставить дистанцию до идущего впереди автомобиля в широком диапазоне, в том числе и минимальную — порой я уже готов был поставить ногу на педаль, а машина и не думала тормозить. В таком режиме езда, как ни парадоксально, самая спокойная в наших условиях — Tiguan не позволяет вклиниваться перед собой особо активным товарищам — это то, чего кроссовер с его европейским воспитанием не любит. Он пару раз продолжал движение в бок наглецу или же чрезмерно резко тормозил — это уже активировалась система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking. Срабатывает City Emergency Braking и когда подкатываешься к светофору и стоящему на нем попутчику. Эта функция — самая, на мой взгляд, ценная.

Однажды я отвлекся на зазвонивший телефон и прозевал активное торможение машины впереди. Зуммер и мигающий символ на экране вернули к реальности, но Tiguan на доли секунды опередил меня: включил аварийку, подтянул ремень безопасности и остановился самостоятельно. Эффективно? Да. Эффектно? О да! Стресс семье обеспечен.

Чтобы полностью использовать потенциал автомобиля, пришлось проштудировать инструкцию. Зато я смог сконфигурировать Tiguan под себя, активировав нужных «помощников», и узнал в каких ситуациях полагаться на них не стоит.

Если в ходе маневра на пути окажется пешеход, машина автоматически остановится. И всё же на несколько десятков раз приходится пара ошибок — расслабляться, как и призывает надпись, нельзя!

Фольксвагеновский адаптивный круиз-контроль адекватнее многих аналогов — быстрее «просыпается», плавнее тормозит. Тем не менее инструкция запрещает использовать его в сильный дождь или снег, в туннелях, на горных дорогах и бездорожье.



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К первым образцам автопарковщиков у меня была масса вопросов. Помню, лет десять назад одна чешская машина вдруг попыталась запарковаться на противоположную сторону дороги, чуть не превратив в краш-тест наш тест сравнительный. Tiguan — другой коленкор. Мало того что кроссовер умеет парковаться как параллельно бордюру, так и перпендикулярно, он еще и делает это с прецизионной точностью. Однажды поздним вечером я поставил машину на ночлег в темном дворе на «автопилоте», а утром не мог поверить, что влез на такое тесное место. Уже позже, едва вырулив, узнал, что Tiguan не только умеет заезжать на парковку, но и готов вывезти вас с нее — нужно лишь нажать кнопку и мигнуть поворотником ­ в нужную сторону.

Еще одна чертовски удобная штука — мониторинг слепых зон Side Assist и особенно функция предупреждения о столкновении при движении задним ходом Rear Traffic Alert. Система сканирует пространство в радиусе 20 метров и выводит анимацию на монитор, дублируя предупреждения звуком. Если зазевался и игнорируешь подсказки, электроника автоматически остановит автомобиль. Некоторые владельцы жалуются на то, что электронные помощники мешают маневрам в тесном пространстве, например в гараже. Но выход есть — читайте инструкцию. Русский человек во всем хочется разобраться сам, но вы не представляете, сколько нового узнáете из бортовой книги. И уж точно разберетесь, как отключить нежелательную помощь.

Нажал кнопку — и дави на педали, а руль крутится сам. Как правило, я пользуюсь параллельной парковкой. В отличие от систем конкурентов, фолькс­вагеновская готова запарковать Tiguan даже с частичным заездом на бордюр.

Жаль, кое-что из доступного европейцам мы в России всё же не получили. Как ни штудировал я прайс-лист, не нашел ни слова о проекции навигации и данных трип-компьютера на лобовое стекло. А ведь в Старом Свете она есть.

Так или иначе, при всем скепсисе в отношении перспектив автономного вождения я вынужден капитулировать перед светлым электронным будущим. Многие «продвинутые юзеры» распробовали его уже давно. Не зря с завидной скоростью плодятся тюнинг-конторы, предлагающие владельцам машин в не самых богатых комплектациях разбудить зашитые в их железных коней функции. Чего только не обещают! От активации штатного круиз-контроля и уменьшения пробуксовки при разгоне до «эффекта стробоскопа через противотуманные либо фары ближнего/дальнего света» или обожаемых в России «отключения предупреждения о непристегнутых ремнях» и изменения частоты срабатывания омывателя фар.

Стоит ли «пудрить» Фольксвагену «мозги»? Вопрос риторический. Что вы точно потеряете, так это заводскую гарантию.

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