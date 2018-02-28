Тест систем автоторможения: кроссоверы останавливаются, но не всегда

Недавно мы рассказали, как готовились к испытаниям автомобилей, умеющих самостоятельно тормозить в случае опасности. Пришло время поделиться первыми результатами.

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На спецдороги полигона выезжают четыре популярных на российском рынке кроссовера: Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Subaru XV. Все участники находятся в одинаковых условиях и выполняют одни и те же упражнения по разработанной экспертами «За рулем» специально для этих тестов методике. Каждому кроссоверу предстоит пройти полный цикл испытаний: остановка перед неподвижным объектом, замедление при торможении идущего впереди автомобиля и другие. Чтобы ни испытатели, ни машины не пострадали, тормозить автомобили будут перед мягкотелой установкой. При контакте она смягчит удар и тем самым позволит избежать неприятных последствий.

Итак, нам предстоит выяснить, насколько своевременно их системы предупреждают водителя об опасности. И самое главное — сможет ли автоматика в критической ситуации предотвратить аварию? Автомобили в нашем рассказе расставим по заслугам — от менее удачливых участников теста к его лидерам.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: MAZDA CX-5

Дело техники

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На Мазде СХ-5 обязанность самостоятельно тормозить в экстренной ситуации возложена на систему Smart City Brake Support (SCBS). На кроссовере предыдущего поколения автоматика была попроще — она опиралась на данные лидара (лазерный радар) и работала в диапазоне скоростей от 4 до 30 км/ч. Попавший к нам на тест CX-5 оснащен модернизированной системой Smart City Brake Support (SCBS, умная помощь при торможении в городе). Лидар сменила фронтальная камера, которая стала распознавать не только автомобили, но и пешеходов, а максимальная скорость срабатывания выросла до 80 км/ч.

«В стоячего»

Результаты теста оказались скромнее данных производителя. В дуэли с неподвижной установкой Mazda почти без сбоев дошла до 45 км/ч. «Почти» — потому что на 40 км/ч она единожды все-таки слегка пнула Ларгус. Но затем срабатывала без сбоев, в том числе и на более высоких скоростях. Правда, делала это излишне резко — видимо, всякий раз перестраховывалась. Зато на относительно малых скоростях предупреждала об опасности идеально — давая ровно столько времени, чтобы затормозить без вмешательства АБС. На средних и высоких скоростях индикация и звуковая сигнализация предательски молчали.

«Догонялки»

Динамические испытания Mazda отработала в целом неплохо, разве что в догонялках на высокой скорости в одной из попыток чуть коснулась установки. Возможно, система поздно замечает объект. Это предположение подтверждается и тем, что машина тормозит резко и нервно — словно водитель, заметивший опасность в последний момент.

«Дай знак»

На относительно малых скоростях автоматика предупреждала об опасности идеально — давая водителю ровно столько времени, чтобы торможение обошлось без вмешательства АБС. На средних и высоких скоростях индикация и звуковая сигнализация предательски молчали. В результате — довольно низкие оценки за это упражнение.

Вывод

Mazda в целом отработала неплохо, но инженерам есть над чем поработать. Причины сбоев кроются, скорее всего, в сыром софте системы SCBS. Под новое «железо» его пришлось обновить, а на тщательную доводку времени, видать, не хватило.

MAZDA CX-5. Комплектация: 2.5 Supreme. Цена тестового автомобиля: 2 003 000 руб. Система Smart City Brake Support (SCBS) входит в стандартное оснащение топовой комплектации Supreme. На машину в комплектации Active (средняя) ее предлагают в качестве опции.

Система автоторможения Мазды, разработанная совместно c компанией Magna, опирается на информацию с передней камеры, и работает она лучше, чем на машине прошлого поколения с лазерным радаром.

Систему Smart City Brake Support можно отключить, открыв соответствующий пункт в настройках. Там же можно выставить время срабатывания предупреждения.

При обнаружении опасности SCBS выдает предупредительный сигнал, а на ветровое стекло проецируется руководство к действию.

ТРЕТЬЕ МЕСТО: VOLKSWAGEN TIGUAN

Дело техники

В прошлый раз мы сняли с теста Volkswagen Golf из-за технической неисправности системы автоторможения. В этом тесте система Front Assist, предупреждающая об опасном сближении и выполняющая автоторможение, работала на Тигуане без сбоев. Ее единственное видящее око — новый доплеровский радар, разработанный компанией Continental, — контролирует ближнюю (до 40 м) и дальнюю (до 170 м) зоны перед автомобилем. Многие функции, которые на прежних системах требовали наличия многофункциональной камеры (в том числе режим торможения с невысоких скоростей), завязаны теперь только на радар.

«В стоячего»

Статику Tiguan отработал без запинок — четко распознавал объект и останавливался перед Ларгусом спокойно и уверенно. Но на скорости 39–40 км/ч самостоятельно останавливаться перестал.

«Догонялки»

На низкой скорости Tiguan безупречно выполнил остановку перед «пробкой», а в быстрых догонялках останавливался очень близко к установке и один раз даже чуть-чуть коснулся ее.

«Дай знак»

На 20 км/ч Tiguan не предупреждает водителя об опасном сближении, пока дистанция не станет критической, а потом… тормозит сам! На средней скорости он подает сигнал, но в большинстве случаев времени избежать столкновения не остается — гарантированно можно успеть затормозить, лишь когда контроль дистанции выставлен в режим «рано». На 90 км/ч система не видит опасности, а потому не подает сигналов бедствия.

Вывод

Tiguan немного разочаровал. От столь продвинутой в техническом плане компании, как Фольксваген, ждешь соответствующего результата, но его пока нет. С ростом скорости автоматика начинает запаздывать — в работе появляются сбои. Когда же у системы достаточно времени, чтобы оценить обстановку, электроника всё делает по-немецки четко и эффективно.

VOLKSWAGEN TIGUAN. Комплектация: 2.0 TSI Highline. Цена тестового автомобиля: 2 393 000 руб. Система Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking входит в стандартное оснащение всех Тигуанов.

Система автоторможения работает в паре с активным круиз-контролем. При движении на автопилоте дистанцию до впереди идущего автомобиля также можно отрегулировать, но эти настройки никак не влияют на момент срабатывания автостопа.

У Тигуана пространство прощупывает радар, спрятанный под эмблемой. Он работает на частоте 78 ГГц и «видит» объекты на расстоянии до 170 метров. Правда, лишь те, которые обладают достаточной отражающей способностью: машину засечет, так как в ней много металла, а пластиковое дорожное ограждение — нет.

Функцию предупреждения об опасном сближении можно настроить, задав один из трех уровней чувствительности. Либо просто отключить.



ВТОРОЕ МЕСТО: SKODA KODIAQ

Дело техники

Два года назад Skoda в нашем тесте не участвовала: нечем было похвастаться. Впервые система автоторможения появилась на Супербе и теперь постепенно обживает другие модели. Дебютант Kodiaq выступил неплохо. В чем-то даже лучше своего старшего товарища — Тигуана. И это странно, ведь и по «железу», и даже по расположению радарного датчика, прощупывающего обстановку впереди, системы этих автомобилей похожи, как близнецы. Предположу, что причина кроется в настройках и рабочих алгоритмах.

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«В стоячего»

Перед неподвижной мишенью Kodiaq останавливается уверенно. Скоростной предел срабатывания системы — 50 км/ч. Это на 15 км/ч выше, чем у Тигуана.

«Догонялки»

Нагоняя движущуюся установку, Kodiaq тормозил увереннее и надежнее, чем Tiguan, причем ни разу ее не коснулся. И чуть раньше сигнализировал о возможном столкновении, предоставляя водителю больше времени для маневра.

«Дай знак»

И у Тигуана, и у Кадьяка системы сигнализируют об опасности на малой и средней скоростях, но почему-то молчат на высокой. Алгоритм системы превентивной безопасности схож с фольксвагеновским: при автоторможении со скорости свыше 25 км/ч автоматика натягивает ремни, чтобы снизить риск травм у водителя и пассажиров, — всё как на Тигуане.

Вывод

Место в серединке — неплохой результат для новичка. В нашем тесте ученик превзошел учителя. Свою лепту в успех Кадьяка внесла хорошая электронная база, обкатанная на других автомобилях концерна Volkswagen.

SKODA KODIAQ. Комплектация: 2.0 TSI Style Plus. Цена тестового автомобиля: 2 812 100 руб. Система Front Assist входит в стандартное оборудование Кадьяка в комплектации Style. Для машин в исполнении Ambition Plus ее можно заказать как опцию (ориентировочная цена 15 800 рублей).

За решеткой радиатора прячется тот же радар, разработанный компанией Continental, что и на Тигуане. Но система в целом работает немного лучше. Может, датчик видит чуть дальше или «мозги» шевелятся расторопнее.

Доплеровский радар, установленный за решеткой радиатора, прощупывает обстановку впереди машины на расстоянии примерно полторы сотни метров. Он может распознать автомобиль на скоростях до 65 км/ч, а пешехода — от 5 до 30 км/ч.

Меню предлагает те же три варианта настройки функции предупреждения, от тигуановского оно отличается лишь некоторыми штрихами в оформлении. Но электроника Шкоды дает водителю чуть больше времени для маневра. Взгляд невольно цепляется за надпись «Выбранная в последний раз дистанция»...



ПЕРВОЕ МЕСТО: SUBARU XV

Дело техники

Разрабатывать системы активной безопасности фирма Subaru начала почти три десятка лет назад. В процессе эволюции появлялись электронные помощники, которые получали информацию с видеокамер, радио- и лазерных радаров. Перепробовав разные схемы и накопив опыт, японцы остановились на системах, базирующихся на стереокамерах. И подняли их на такой уровень, что в эффективности они не уступают радарным комплексам, при том что существенно дешевле. В 2008 году пошла в серию первая такая система безопасности, получившая название EyeSight. Но в России она появилась лишь в 2017 году: на кроссовер XV ставят систему EyeSight третьего поколения.

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«В стоячего»

Все упражнения в статике XV выполнил как под копирку: и при 15, и при 50 км/ч система предупреждала об опасности коротким торможением и, не получив ответной реакции, полностью брала инициативу в свои руки. Тормозила не очень деликатно, зато четко и без сбоев.

«Догонялки»

Успешно выдержал Subaru и все тесты в динамике. Маленькое замечание: при выполнении быстрых догонялок XV останавливается на грани. Будь разница скоростей чуть больше, случился бы контакт с препятствием.

«Дай знак»

Система EyeSight добросовестно предупреждает водителя об опасном сближении, но значительно раньше, чем требуется. Даже у нерасторопного водителя достаточно времени, чтобы затормозить. Последующие тесты на дорогах общего пользования показали, что система не докучает срабатываниями индикаторов и зуммеров. А значит, дополнительный запас времени — только плюс в борьбе за безопасность.

Вывод

Subaru не без оснований тянула время с выводом комплекса EyeSight на российский рынок. Японцы испытывали и тщательно доводили электронику, чтобы в наших условиях она работала стабильно. Результат испытаний — первое место среди кроссоверов-бюджетников (и третье в общем зачете). Очень достойно, если учесть, что XV — самая доступная в тесте машина.

SUBARU XV. Комплектация: 2.0 Premium ES. Цена тестового автомобиля: 1 999 000 руб. Комплекс EyeSight включает в себя несколько систем активной безопасности (в том числе систему автоторможения) и входит в список дополнительного оборудования (100 000 рублей).

В комплекс безопасности EyeSight помимо функции автоторможения входит активный круиз-контроль, предварительное управление акселератором, системы, предупреждающие о выходе из полосы и о начале движения автомобиля впереди.

Глаза комплекса безопасности EyeSight — объективы стереокамеры. По полученным с них картинкам электронный мозг не только четко идентифицирует объекты, но и точно измеряет расстояние до них. Чем больше расходятся изображения, проецируемые на матрицу камеры, тем ближе реальный объект. А дистанция до него довольно точно высчитывается по количеству пикселей между картинками.

У стереокамеры и человеческого глаза схожие характеристики. Поэтому в тех условиях, где плохо видит человек, слепнет и оптическая система. Например, при сильном снегопаде и в тумане EyeSight может отключиться — на дисплее обязательно появится соответствующее предупреждение.



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Первый этап испытаний закончен. Как видите, кроссоверы по-разному ведут себя в экстренной ситуации. И не всегда высокая цена говорит о соответствующем техническом уровне подготовки автомобиля.

Через несколько дней мы расскажем, как тормозили автомобили премиум-сегмента. Там результаты получились еще интереснее. Следите за нашими публикациями!