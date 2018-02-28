Тест систем автоторможения: кроссоверы останавливаются, но не всегда

На спецдороги полигона выезжают четыре популярных на российском рынке кроссовера: Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Subaru XV. Все участники находятся в одинаковых условиях и выполняют одни и те же упражнения по разработанной экспертами «За рулем» специально для этих тестов методике. Каждому кроссоверу предстоит пройти полный цикл испытаний: остановка перед неподвижным объектом, замедление при торможении идущего впереди автомобиля и другие. Чтобы ни испытатели, ни машины не пострадали, тормозить автомобили будут перед мягкотелой установкой. При контакте она смягчит удар и тем самым позволит избежать неприятных последствий.
Итак, нам предстоит выяснить, насколько своевременно их системы предупреждают водителя об опасности. И самое главное — сможет ли автоматика в критической ситуации предотвратить аварию? Автомобили в нашем рассказе расставим по заслугам — от менее удачливых участников теста к его лидерам.
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: MAZDA CX-5
Дело техники
На Мазде СХ-5 обязанность самостоятельно тормозить в экстренной ситуации возложена на систему Smart City Brake Support (SCBS). На кроссовере предыдущего поколения автоматика была попроще — она опиралась на данные лидара (лазерный радар) и работала в диапазоне скоростей от 4 до 30 км/ч. Попавший к нам на тест CX-5 оснащен модернизированной системой Smart City Brake Support (SCBS, умная помощь при торможении в городе). Лидар сменила фронтальная камера, которая стала распознавать не только автомобили, но и пешеходов, а максимальная скорость срабатывания выросла до 80 км/ч.
«В стоячего»
Результаты теста оказались скромнее данных производителя. В дуэли с неподвижной установкой Mazda почти без сбоев дошла до 45 км/ч. «Почти» — потому что на 40 км/ч она единожды все-таки слегка пнула Ларгус. Но затем срабатывала без сбоев, в том числе и на более высоких скоростях. Правда, делала это излишне резко — видимо, всякий раз перестраховывалась. Зато на относительно малых скоростях предупреждала об опасности идеально — давая ровно столько времени, чтобы затормозить без вмешательства АБС. На средних и высоких скоростях индикация и звуковая сигнализация предательски молчали.
«Догонялки»
Динамические испытания Mazda отработала в целом неплохо, разве что в догонялках на высокой скорости в одной из попыток чуть коснулась установки. Возможно, система поздно замечает объект. Это предположение подтверждается и тем, что машина тормозит резко и нервно — словно водитель, заметивший опасность в последний момент.
«Дай знак»
На относительно малых скоростях автоматика предупреждала об опасности идеально — давая водителю ровно столько времени, чтобы торможение обошлось без вмешательства АБС. На средних и высоких скоростях индикация и звуковая сигнализация предательски молчали. В результате — довольно низкие оценки за это упражнение.
Вывод
Mazda в целом отработала неплохо, но инженерам есть над чем поработать. Причины сбоев кроются, скорее всего, в сыром софте системы SCBS. Под новое «железо» его пришлось обновить, а на тщательную доводку времени, видать, не хватило.
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MAZDA CX-5. Комплектация: 2.5 Supreme. Цена тестового автомобиля: 2 003 000 руб. Система Smart City Brake Support (SCBS) входит в стандартное оснащение топовой комплектации Supreme. На машину в комплектации Active (средняя) ее предлагают в качестве опции.
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Система автоторможения Мазды, разработанная совместно c компанией Magna, опирается на информацию с передней камеры, и работает она лучше, чем на машине прошлого поколения с лазерным радаром.
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Систему Smart City Brake Support можно отключить, открыв соответствующий пункт в настройках. Там же можно выставить время срабатывания предупреждения.
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При обнаружении опасности SCBS выдает предупредительный сигнал, а на ветровое стекло проецируется руководство к действию.
ТРЕТЬЕ МЕСТО: VOLKSWAGEN TIGUAN
Дело техники
В прошлый раз мы сняли с теста Volkswagen Golf из-за технической неисправности системы автоторможения. В этом тесте система Front Assist, предупреждающая об опасном сближении и выполняющая автоторможение, работала на Тигуане без сбоев. Ее единственное видящее око — новый доплеровский радар, разработанный компанией Continental, — контролирует ближнюю (до 40 м) и дальнюю (до 170 м) зоны перед автомобилем. Многие функции, которые на прежних системах требовали наличия многофункциональной камеры (в том числе режим торможения с невысоких скоростей), завязаны теперь только на радар.
«В стоячего»
Статику Tiguan отработал без запинок — четко распознавал объект и останавливался перед Ларгусом спокойно и уверенно. Но на скорости 39–40 км/ч самостоятельно останавливаться перестал.
«Догонялки»
На низкой скорости Tiguan безупречно выполнил остановку перед «пробкой», а в быстрых догонялках останавливался очень близко к установке и один раз даже чуть-чуть коснулся ее.
«Дай знак»
На 20 км/ч Tiguan не предупреждает водителя об опасном сближении, пока дистанция не станет критической, а потом… тормозит сам! На средней скорости он подает сигнал, но в большинстве случаев времени избежать столкновения не остается — гарантированно можно успеть затормозить, лишь когда контроль дистанции выставлен в режим «рано». На 90 км/ч система не видит опасности, а потому не подает сигналов бедствия.
Вывод
Tiguan немного разочаровал. От столь продвинутой в техническом плане компании, как Фольксваген, ждешь соответствующего результата, но его пока нет. С ростом скорости автоматика начинает запаздывать — в работе появляются сбои. Когда же у системы достаточно времени, чтобы оценить обстановку, электроника всё делает по-немецки четко и эффективно.
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VOLKSWAGEN TIGUAN. Комплектация: 2.0 TSI Highline. Цена тестового автомобиля: 2 393 000 руб. Система Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking входит в стандартное оснащение всех Тигуанов.
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Система автоторможения работает в паре с активным круиз-контролем. При движении на автопилоте дистанцию до впереди идущего автомобиля также можно отрегулировать, но эти настройки никак не влияют на момент срабатывания автостопа.
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У Тигуана пространство прощупывает радар, спрятанный под эмблемой. Он работает на частоте 78 ГГц и «видит» объекты на расстоянии до 170 метров. Правда, лишь те, которые обладают достаточной отражающей способностью: машину засечет, так как в ней много металла, а пластиковое дорожное ограждение — нет.
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Функцию предупреждения об опасном сближении можно настроить, задав один из трех уровней чувствительности. Либо просто отключить.
ВТОРОЕ МЕСТО: SKODA KODIAQ
Дело техники
Два года назад Skoda в нашем тесте не участвовала: нечем было похвастаться. Впервые система автоторможения появилась на Супербе и теперь постепенно обживает другие модели. Дебютант Kodiaq выступил неплохо. В чем-то даже лучше своего старшего товарища — Тигуана. И это странно, ведь и по «железу», и даже по расположению радарного датчика, прощупывающего обстановку впереди, системы этих автомобилей похожи, как близнецы. Предположу, что причина кроется в настройках и рабочих алгоритмах.
«В стоячего»
Перед неподвижной мишенью Kodiaq останавливается уверенно. Скоростной предел срабатывания системы — 50 км/ч. Это на 15 км/ч выше, чем у Тигуана.
«Догонялки»
Нагоняя движущуюся установку, Kodiaq тормозил увереннее и надежнее, чем Tiguan, причем ни разу ее не коснулся. И чуть раньше сигнализировал о возможном столкновении, предоставляя водителю больше времени для маневра.
«Дай знак»
И у Тигуана, и у Кадьяка системы сигнализируют об опасности на малой и средней скоростях, но почему-то молчат на высокой. Алгоритм системы превентивной безопасности схож с фольксвагеновским: при автоторможении со скорости свыше 25 км/ч автоматика натягивает ремни, чтобы снизить риск травм у водителя и пассажиров, — всё как на Тигуане.
Вывод
Место в серединке — неплохой результат для новичка. В нашем тесте ученик превзошел учителя. Свою лепту в успех Кадьяка внесла хорошая электронная база, обкатанная на других автомобилях концерна Volkswagen.
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SKODA KODIAQ. Комплектация: 2.0 TSI Style Plus. Цена тестового автомобиля: 2 812 100 руб. Система Front Assist входит в стандартное оборудование Кадьяка в комплектации Style. Для машин в исполнении Ambition Plus ее можно заказать как опцию (ориентировочная цена 15 800 рублей).
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За решеткой радиатора прячется тот же радар, разработанный компанией Continental, что и на Тигуане. Но система в целом работает немного лучше. Может, датчик видит чуть дальше или «мозги» шевелятся расторопнее.
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Доплеровский радар, установленный за решеткой радиатора, прощупывает обстановку впереди машины на расстоянии примерно полторы сотни метров. Он может распознать автомобиль на скоростях до 65 км/ч, а пешехода — от 5 до 30 км/ч.
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Меню предлагает те же три варианта настройки функции предупреждения, от тигуановского оно отличается лишь некоторыми штрихами в оформлении. Но электроника Шкоды дает водителю чуть больше времени для маневра. Взгляд невольно цепляется за надпись «Выбранная в последний раз дистанция»...
ПЕРВОЕ МЕСТО: SUBARU XV
Дело техники
Разрабатывать системы активной безопасности фирма Subaru начала почти три десятка лет назад. В процессе эволюции появлялись электронные помощники, которые получали информацию с видеокамер, радио- и лазерных радаров. Перепробовав разные схемы и накопив опыт, японцы остановились на системах, базирующихся на стереокамерах. И подняли их на такой уровень, что в эффективности они не уступают радарным комплексам, при том что существенно дешевле. В 2008 году пошла в серию первая такая система безопасности, получившая название EyeSight. Но в России она появилась лишь в 2017 году: на кроссовер XV ставят систему EyeSight третьего поколения.
«В стоячего»
Все упражнения в статике XV выполнил как под копирку: и при 15, и при 50 км/ч система предупреждала об опасности коротким торможением и, не получив ответной реакции, полностью брала инициативу в свои руки. Тормозила не очень деликатно, зато четко и без сбоев.
«Догонялки»
Успешно выдержал Subaru и все тесты в динамике. Маленькое замечание: при выполнении быстрых догонялок XV останавливается на грани. Будь разница скоростей чуть больше, случился бы контакт с препятствием.
«Дай знак»
Система EyeSight добросовестно предупреждает водителя об опасном сближении, но значительно раньше, чем требуется. Даже у нерасторопного водителя достаточно времени, чтобы затормозить. Последующие тесты на дорогах общего пользования показали, что система не докучает срабатываниями индикаторов и зуммеров. А значит, дополнительный запас времени — только плюс в борьбе за безопасность.
Вывод
Subaru не без оснований тянула время с выводом комплекса EyeSight на российский рынок. Японцы испытывали и тщательно доводили электронику, чтобы в наших условиях она работала стабильно. Результат испытаний — первое место среди кроссоверов-бюджетников (и третье в общем зачете). Очень достойно, если учесть, что XV — самая доступная в тесте машина.
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SUBARU XV. Комплектация: 2.0 Premium ES. Цена тестового автомобиля: 1 999 000 руб. Комплекс EyeSight включает в себя несколько систем активной безопасности (в том числе систему автоторможения) и входит в список дополнительного оборудования (100 000 рублей).
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В комплекс безопасности EyeSight помимо функции автоторможения входит активный круиз-контроль, предварительное управление акселератором, системы, предупреждающие о выходе из полосы и о начале движения автомобиля впереди.
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Глаза комплекса безопасности EyeSight — объективы стереокамеры. По полученным с них картинкам электронный мозг не только четко идентифицирует объекты, но и точно измеряет расстояние до них. Чем больше расходятся изображения, проецируемые на матрицу камеры, тем ближе реальный объект. А дистанция до него довольно точно высчитывается по количеству пикселей между картинками.
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У стереокамеры и человеческого глаза схожие характеристики. Поэтому в тех условиях, где плохо видит человек, слепнет и оптическая система. Например, при сильном снегопаде и в тумане EyeSight может отключиться — на дисплее обязательно появится соответствующее предупреждение.
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Первый этап испытаний закончен. Как видите, кроссоверы по-разному ведут себя в экстренной ситуации. И не всегда высокая цена говорит о соответствующем техническом уровне подготовки автомобиля.
Через несколько дней мы расскажем, как тормозили автомобили премиум-сегмента. Там результаты получились еще интереснее. Следите за нашими публикациями!
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