Цены и сроки начала продаж новинки все еще держат в секрете. Но уже известно, что Polo предложат в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.

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До сих пор нам демонстрировали только скетчи, теперь можно увидеть экстерьер и интерьер нового автомобиля. Самое славное — это теперь не седан, а лифтбек. Автомобиль стал практичнее, в него проще загружать крупногабаритные грузы. У него модернизированна решетка радиатора, обновлены передний бампер и задний диффузор. Стоит отметить, что это первый VW в России с новым логотипом марки. В топовой комплектации экстерьер машины дополнит хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Polo увеличился и в размерах: если габариты текущего составляют 4390x1699x1467 см, то нового — 4483x1706x1484 см. Кроме того, вырос и объем багажника — с прежних 460 до 550 литров (на 90 л). Клиренс автомобиля достиг 170 мм, увеличившись на 7 мм по сравнению спредшественником

Двигатели у Polo остались прежними: объемом 1.6, мощностью 90 л.с. и 110 л.с., а также 1.4 — мощностью 125 л.с. Они будут доступны с 5-ступенчатой механической коробкой передач, для 110-сильного предложат еще и шестиступенчатую АКП, а 125-сильный мотор оснащается только 7-ступенчатой DSG. Двигатели также выпускают на заводе в Калуге.

Для российского рынка модель предложат в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. За безопасность всех версий будут отвечать следующие функции: ESP, крепление Isofix, фронтальные подушки безопасности с функцией отключения для пассажира, а также (опционально) боковые шторки безопасности спереди и передние боковые подушки. Автомобиль оснащен электронным иммобилайзером, противоугонной системой и системой контроля давления в шинах.

В комплектациях Origin, Respect и Status предложат мультимедиасистему с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем.

В комплектации Exclusive автомобиль получил более продвинутую мультимедийную систему Composition с экраном диагональю 8.25 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect. Кроме того, версия Exclusive оснащается цифровой панелью приборов Active Info Display 10.25 дюйма.

Уже в начальной комплектации Polo оснащается головными светодиодными фарами рефлекторного или прожекторного типа, в зависимости от версии. Дизайн задних светодиодных фонарей также полностью обновлен, теперь они состоят из двух секций, причем вторая, расположенная на крышке багажника, также активная.

В старших версиях будет система бесключевого доступа и запуска двигателя, а начиная с версии Status появляется функция круиз-контроля.

Что касается интерьера, то теперь каждую из комплектаций нового Polo отличает свой вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли и сидений. Мультифункциональное рулевое колесо, начиная с комплектации Status, имеет функцию подогрева и отделано кожей.

Начиная с версии Exclusive в качестве стандартного оборудования на Polo установлены датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя (доступны в качестве опции для других версий), камера заднего вида, интегрированная под логотип Volkswagen (опция для версий Status и Exclusive), климат-контроль Climatronic (с версии Status).

Опционально для нового Polo доступны подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя (серийно — с версии Respect), подогрев рулевого колеса (с версии Status), подогрев ветрового стекла (серийно — с версии Exclusive, опция для других версий), подогрев задних сидений (опция, с версии Status). Также клиенты смогут дозаказать на свой Polo задний стеклоочиститель, USB-разъем сзади и другое оборудование.

С какими ценами приедет к нам новый Polo, неизвестно, а пока текущую модель можно приобрести в России за 781 900 рублей.

Новый Volkswagen Polo — первые живые фото и комплектации Цены и сроки начала продаж новинки все еще держат в секрете. Но уже известно, что Polo предложат в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive. Новый Volkswagen Polo — первые живые фото и комплектации

В январе новый Volkswagen Polo сфотографировали на тестах в Москве.



Фото: Volkswagen