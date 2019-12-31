Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — журнал За рулем

Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве

Фото было опубликовано в блоге одного из пользователей интернета.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

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На фото попал новый Volkswagen Polo, который тестируют до начала продаж в России. Автомобиль с немецкими номерами замаскировали с помощью пленки, но ключевые детали даже в таком виде просматриваются. Форма кузова — лифтбек. В профиль у модели видны черты Skoda Rapid, в анфас — Volkswagen Jetta нового поколения. Фото автомобиля опубликовал в своем блоге пользователь Cadiol.

О сроках премьеры нового Volkswagen Polo для России пока не известно. Вероятно, автомобиль покажут позднее.

Текущий Volkswagen Polo предлагается на нашем рынке по цене от 699 900 рублей с мотором 90 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве

Фото было опубликовано в блоге одного из пользователей интернета.

Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057775Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057776Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057777Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве

Фото: Cadiol

Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве

Фото было опубликовано в блоге одного из пользователей интернета.

Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057777Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057775Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве — фото 1057776Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве
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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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