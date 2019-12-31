Новый Volkswagen Polo сфотографировали на испытаниях в Москве

Какой прицеп лучше с тентом или пластиковой крышкой? Сравнение прицепов с тентом и пластиковой крышкой. Какой лучше сделать тент для своего прицепа. Разновидности материалов ПВХ. Разновидности конструкций прицепов для тента. Разновидности моделей прицепов с пластиковыми крышками. Какой ряд на дороге опаснее? Взгляд эксперта Эксперт «За рулем» считает, что левый, но и в правом достаточно опасностей. 7 простых зимних хитростей от автоэкспертов Для решения любой зимней проблемы давно придуманы специальные средства, которые есть почти в каждом автомагазине. А что делать, если, как обычно, мороз и снег застали врасплох? «За рулем» подготовил список полезных советов по использованию обычных вещей в непредвиденных ситуациях.