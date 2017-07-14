6 главных и удивляющих фактов о новом Volkswagen Polo

Рассекречены первые скетчи Polo 2020. Они максимально приближены к реальности — я был на закрытом показе прототипа. Главная новость — Поло больше не седан!

Разговоры о появлении нового Polo ходят уже несколько лет — с дебюта в 2017-м бразильского седана Volkswagen Virtus. Буквально на днях рассекречен новый Skoda Rapid, с которым Polo разделит конвейер калужского завода.

Факт №1. Специально для нас

Слухи, что российский Polo будет копией бразильского Volkswagen Virtus, оказались фейком. Наша машина отличается не только силовыми агрегатами, что было ожидаемо, но и экстерьером, и конструктивом. Новый Polo прибавил в габаритах: 4483x1706x1484 мм против 4390x1699x1467 у седана образца 2014 года.

Факт №2. Моторы те же

Модель сохранит моторы и коробки от предшественника. Мы получаем две версии 1.6 MPI мощностью 90 и 110 сил в сочетании с 5-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом. Мотор локализован в Калуге и многократно модернизирован, так что ждать от него подвоха не приходится. Остается в строю и бодрый 125-сильный турбодвигатель 1.4 TSI с 7-ступенчатым роботом DSG.

Факт №3. Теперь лифтбек

Хотя Volkswagen Polo спереди напоминает седан Jetta, по сути представляет собой клона чешского Рапида. И если раньше модели принципиально различал тип кузова, то новый Polo больше не седан, а, как и Skoda Rapid, лифтбек. Как утверждает Volkswagen, пространства для задних пассажиров стало больше, а объем багажника вырос на 90 литров — с прежних 460 до 550 литров.

Факт №4. Лучше светит и греет

Оснащение Polo и Rapid будет схожим, хотя перечень оборудования пока и не озвучен. Polo получает систему контроля дистанции с функцией автоторможения, бесключевой доступ и пуск двигателя KESSY, а также долгожданные обогревы задних сидений и руля. Оптика — полностью светодиодная, в базе рефлекторного, а за доплату прожекторного типа. В прошлое ушли не только передние галогенки, но и лампы накаливания сзади — отныне в фонарях тоже только светодиоды.

Факт №5. Тачскрин для всех

В недорогих версиях Volkswagen оснащен традиционными аналоговыми приборами, а в топовых — цифровой приборной панелью Active Info Display. Даже в базовой версии будет установлена мультимедиа с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма.

Факт №6. Бесценный

Цены и сроки начала продаж держат в секрете. Доподлинно известно, что Polo предложат в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. Дореформенный Volkswagen пока можно купить за 781 900 рублей, а Skoda Rapid оценен в 829 000 рублей. Подорожает ли Polo и насколько — узнаем ближе к весне.

6 главных и удивляющих фактов о новом Volkswagen Polo Рассекречены первые скетчи Polo 2020. Они максимально приближены к реальности — я был на закрытом показе прототипа. Главная новость — Поло больше не седан! 6 главных и удивляющих фактов о новом Volkswagen Polo





Что показал длительный тест Поло нынешней генерации, читайте тут.

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Фото: Volkswagen