Новый Volkswagen Jetta: 5 оценок и детальный тест-драйв

Седан Джетта избавился от DSG. Теперь стоит брать!

Чем бы вас огорошить сразу, с ходу? Чтобы вы сорвались в банк за кредитом. По правде сказать — нечем. Даже наоборот. Есть клубок странных решений, которых в автомобиле этого класса быть вроде как не должно.

В большом седане — всего два USB-выхода, причем один из них запрятан в бокс между передними сиденьями. Беспроводной зарядки для смартфона нет, но в перчаточном ящике зачем-то пристроен CD-плеер (они бы еще виниловую вертушку поставили). Есть камера заднего вида, но парктроники отсутствуют как класс. Массивные задние подголовники сращены со спинками в единое целое — не убираются и резко ограничивают обзор. В спинке водительского сиденья кармана нет — есть только на правом, пассажирском. Багажник огромный, но гол как сокол — ни сеточки, ни крючочка. Перчаточный ящик — не охлаждаемый. Максимальные колеса — «семнадцатые». Базовая механическая коробка передач — пятиступенчатая…

Странно, странно. Но почему, черт возьми, мне нравится эта Jetta? Только лишь потому, что по железу и «ментально» она близка к редакционному Гольфу, на котором я намотал 100 тысяч километров и который считаю одним из эталонов автомобильной индустрии?

Из размышлений в реальность меня возвращает проводник, которого к нам в машину посадили принудительно. Только теперь я понял, зачем этот мексиканец уже несколько часов болтается на заднем сиденье: «Мы въезжаем в Юкатан — первый относительно спокойный штат на пути к Мехико. Здесь уже нет основных путей наркотрафика, поэтому полиции поменьше, а дороги получше, - можно прибавить, если не боитесь налететь на штраф. За превышение на 40 км/ч придется дать на лапу около полусотни долларов».

Прибавить? Так мы уже валим 120–130… Я повесил на лобовое стекло Racelogic и несколько раз стартанул с «двух педалей» (это когда левой удерживаешь тормоз, а правой давишь на газ, раскручивая мотор). Получилось около 10,5 секунды до 100 км/ч. Если высадить пассажиров, уложишься в десятку. Ну, можно жить.

Сзади очень просторно. При моем росте 186 см сижу очень удобно. Просторнее разве что в Октавии, да и то ненамного.

1. Она не немецкая

Предыдущую Джетту (шестого поколения) пять лет собирали в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Теперь там живут Kodiaq и Karoq, а «седьмую» Джетту будут поставлять к нам из Мексики. Ее уже два года выпускают на заводе в Пуэбло — именно поэтому я и прилетел на полуостров Юкатан. В России первые машины появятся не раньше весны, а в Европе Джетты больше нет: слишком сильно она отстала в развитии от свежего, «восьмого» Гольфа, европейцы не поймут.

Мексиканская сборка вовсе не означает, что Jetta теперь «недофольксваген». Точно такие же машины поставляются на рынок США, где они пользуются устойчивым спросом. В Америке предлагают базовые версии — с более дешевым интерьерным пластиком, обычным кондиционером и прочими упрощениями. Мы в этом смысле слегка заелись: машины покупаем в кредит, но воротим нос от пустых комплектаций. Поэтому в Россию будут поставлять Джетты в специальных исполнениях.

Базовая Jetta Origin — это обязательные светодиодные фары (в ночи лупят, как прожекторы) и задние фонари, электроручник, мультируль, однозонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, мультимедийка с 6,5‑дюймовым экраном, на который можно зеркалить любые смартфоны, и 16‑дюймовые легкосплавные колёса.

На всех машинах, включая базовые, - светодиодная оптика с мощными «пушками» дальнего света.

Светодиодные задние фонари напоминают об автомобилях Skoda и Audi.

Топовая Jetta Status ярче уже хотя бы потому, что днем в салон льется свет через огромный сдвижной люк, а ночью все можно расцветить декоративной подсветкой с десятком вариантов на выбор. Плюс к этому — виртуальные приборы вместо стрелочных (как на европейских машинах концерна Volkswagen), обогрев руля, двухзонный климат-контроль, мультимедийка с 10‑дюймовым экраном и сенсорным управлением, навигация, активный круиз-контроль, обогрев задних сидений и «семнадцатые» колёса.

Такие Джетты я не видел, поскольку мексиканцы смогли подобрать для нас только средние машины — с обычными приборами и без обогрева руля, но со всеми прочими улучшениями.

Экран мультимедийной системы поменялся местами с дефлекторами системы вентиляции. Центральная консоль с угловатыми обводами заметно развернута к водителю. Рычаг шестиступенчатого автомата точь-в‑точь как на машинах с DSG, привыкать не придется.

Только на Джетты в топ-исполнении Status ставят виртуальную панель приборов, на все остальные — вот такие стрелочные.

Блок мультимедийки — с 10,25‑дюймовым ­экраном и сенсорными кнопками; на версиях попроще экран меньше, а кнопки обычные.

Водительское сиденье — с электроприводом и памятью. По профилю спинки — почти эталон.



Сижу словно в редакционном Гольфе. Руль и вовсе один в один. Самая существенная метаморфоза — экран мультимедийки, который поменялся местами с центральными дефлекторами вентиляции. Решение правильное (проще переводить взгляд с приборов на центральный дисплей), но из низко расположенных дефлекторов практически всегда дует в живот — даже если их жалюзи повернуты вверх.

2. Она правильная

В Америке продаются и более мощные Джетты, но у нас — либо атмосферные в 110 сил (1.6), либо 150‑сильные наддувные (1.4 TSI). Я бы взял более мощную машину.

В том смысле, что новая Jetta построена на модульной платформе MQB — и теперь технически повторяет «седьмой» Golf. Еще важнее то, что в Россию Jetta будет поставляться с хорошо известными моторами 1.4 TSI (турбо, 150 л.с.) и атмосферником 1.6 (110 л.с.).

Младший мотор семейства EA211 (знаком по Polo и Рапиду) — российского производства. Его доставят из Калуги в Мексику, а уже собранные Джетты с этим мотором поплывут через океан к нам. Вот уж логистика! Самолетом быстрее, чем морем: к моему приезду российские моторы 1.6 еще не добрались до берегов Мексики, поэтому я рысачил по платным (и относительно ровным) автобанам и бесплатным второстепенным дорожкам на 150‑сильных Джеттах.

Самая важная для нас новость: оба мотора могут работать в паре не только с механикой, но и с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом. Да-да, робот DSG — не для Джетты. Кто хотел классический автомат? Берите! И не прогадаете. Связка мотора 1.4 TSI и этого автомата показалась мне практически идеальной: спорта в такой Джетте не много (Golf с DSG явно бодрее), но всё очень логично и прогнозируемо.

3. Она большая

Колесная база — как у Октавии, поэтому на заднем сиденье очень просторно. Но замечаешь, что экономили и здесь. Торец центрального туннеля — лысый. Даже дефлекторов нет. Наш проводник постоянно просил прибавить холодка, а я уже не знал, куда деться от ледяного дыхания кондея: спереди уже Мурманск, а сзади всё еще Мехико.

Багажник гигантский. Точных данных пока нет, но ориентировочно его объем около 510 литров.

Багажник огромный, но дополнительных удобств — ноль. Петли, опускаясь, упираются в поклажу.

4. Она красивая

Наконец-то Jetta перестала быть незаметным автомобилем. Хром широченной решетки радиатора и светодиодные фары навевают ассоциации с Пассатом и Туарегом. Сзади это почти Audi A3 или А4. Есть что-то и от Суперба.

Позади задних дверей появились дополнительные окошки, которых на Джетте отродясь не бывало, - это еще больше роднит ее с Пассатом, но уже с американским. Однако основные технологические решения те же, что и на «седьмом» Гольфе. Например, передние крылья посажены на болты. В то же время есть приятные отличия: к примеру, поводки дворников можно полностью поднять, чтобы очистить от снега, - на Гольфе мешает капот, поэтому дворники нужно переводить в сервисное положение. У форсунок веерных омывателей лобового стекла уже есть электроразъем: на российских машинах обогрев форсунок войдет в пакет «теплых» опций.

Volkswagen Jetta 1.4 TSI

5. Она комфортная

По плавности хода Jetta явно лучше Гольфа — даже на 17‑дюймовых колесах (на 16‑дюймовых еще мягче). Подвеска съедает всю дрянь на разбитых второстепенных дорогах и позволяет не бояться «лежачих полицейских», которых в Мексике тьма, причем стандартов они не ведают — есть такие огромные, что переезжать приходится ползком.

Защита двигателя хлипкая — пластиковая. Под ней около 165 мм, если верить моим замерам.

Управляется Jetta отменно. Хотя теперь у нее сзади исключительно упругая балка вместо прежней многорычажки. Конечно, Golf точнее, азартнее, но он и жестче! И если в Московском регионе ездить на Гольфе в кайф, то на периферии я предпочел бы Джетту: ее подвеска не требует адаптации к нашим дорогам. И клиренс достаточный — около 165 мм, по моим замерам.

Шумоизоляция не эталонная (на Гольфе получше), но вполне достойная. И в целом машина обволакивающе комфортная: удобные сиденья, комфортная подвеска, тишина в салоне, довольно покладистый характер.

Может, поэтому я слегка влюбился в Джетту? На моем-то Гольфе при пробеге 110 тысяч километров DSG уже прихрамывает. Чтобы старик не отбросил диски раньше времени, трогаюсь предельно аккуратно: отпускаю педаль тормоза, жду, когда сомкнется сцепление и машина покатится, и только потом давлю на газ. По всей логике классический гидромеханический автомат должен протянуть заметно дольше. А в любви и радости ­грех не пожить.

Эргономика, управля­емость, плавность хода Странные бюджетные решения

Она дорогая?

Сколько брать в кредит? Пока не знаю. Машины уже скоро поплывут к нам, а цен нет. Но можно предположить, что импортная Jetta не будет совсем уж дешевой (да еще с такой странной логистикой), а сборку в Нижнем Новгороде возобновлять не станут — ни через год, ни через два.

Ориентиры — это Golf и ближайшие конкуренты. Двухлитровая Elantra c автоматом обойдется примерно в 1,3 миллиона рублей, но едва ли эта планка достижима для Джетты. Golf с тем же 150‑сильным мотором и DSG можно взять за 1,6 миллиона, и это уже ближе к правде. Если импортная Jetta на среднем фарше и с тем же мотором да с автоматом окажется не дороже полутора миллионов, это будет очень хорошо. А если она выйдет дороже Гольфа, то… Любовь зла. Может, тогда подождать «восьмой» Golf, российский дебют которого тоже не за горами?

Volkswagen Jetta 1.4 TSI Длина / ширина / высота / база 4702 / 1799 / 1459 / 2685 мм

Объем багажника 510 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,9 / 6,9 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; А6