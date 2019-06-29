С одной стороны, машина построена не на новой платформе. А с другой — чем плоха прежняя «тележка»?

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Лифтбек Skoda Rapid — старой архитектуры PQ25; модульная платформа MQB-A0 не досталась ему, видимо, по статусу. С одной стороны, жаль, что нас прокатили с современным решением, а с другой — чем плоха прежняя «тележка»? Хорошо рулится, комфортна, вынослива и, что главное для бюджетной модели, дешевле модульной. А заложенного в ней потенциала хватит до появления машины следующего поколения.

К тому же старый Rapid при прочих равных был чуть дороже Polo. С переходом Фольксвагена на платформу MQB-A0 субординация должна восстановиться — Skoda станет проще и доступнее.

Пакет для плохих дорог входит в стандартное оснащение. Он подразумевает иные настройки подвески и слегка увеличенный клиренс. По нашим замерам, у старого Рапида было 145 мм под днищем. Столько же должно остаться у преемника. Вмешательство в настройки подвески и рулевого минимально, так что ездовой комфорт лифтбека не должен измениться. Ведь и колёса стоят те же самые — 15‑ и 16‑дюймовые. Можно ожидать разве что снижения уровня шума: обычно при рестайлинге немного добавляют шумоизоляцию, чтобы клиенты четче ощутили улучшения. Всё это мы выясним на первом же полноценном тесте. Фонари на российской машине пошире, но без очного сравнения этого и не заметишь: стилистика один в один. Rapid благодаря двухсекционной оптике теперь воспринимается более плечистым. Этого ему не хватало! В «дореформенном» лифтбеке была заметна непропорциональность из-за высокого кузова. Разнесенная надпись SKODA вместо логотипа — свежий дизайнерский штришок. С прошлого года такая же есть у Kodiaq.

Чешский лифтбек Skoda Rapid на четыре года моложе родственного седана Volkswagen Polo. Rapid продают у нас с 2014 года. С одной стороны, в неполные шесть лет бюджетной модели еще не зазорно обновиться лишь косметически, ведь спрос и так есть. С другой — вот-вот выйдет Polo нового поколения, на модульной платформе MQB, - так не логично ли унифицировать машины? Тем более что делают их на одном заводе, в Калуге.

В конце 2018 года чехи рассекретили хэтчбек Scala. Это красивая, просторная, полноценная машина гольф-класса! Вот она, новая российская Skoda! Но на презентации нас огорчили: Скалу не видать в России, ждите новый Rapid.

Skoda Sсala

В итоге даже презентация Рапида стала сюрпризом. Неожиданно его представили журналистам одновременно с российским Кароком. Причем сначала на подиум выкатили кроссовер, и лишь потом появился Rapid. К чему такая скромность? Ведь именно лифтбеку придется защищать титул самой продаваемой в России Шкоды.

За рулем отправился на калужский завод, где тщательно исследовал один из первых собранных Рапидов.

При беглом взгляде может показаться, что интерьер тоже перекочевал на Rapid со Скалы без изменений. Но в деталях отличий хватает. У российского лифтбека отсутствует мягкий пластик, а климат-контроль однозонный. Судя по всему, не будет цифровой комбинации приборов — по рангу не положено. Но есть и преимущества: в управлении мультимедийной системой сохранили две вращающиеся ручки, тогда как Скалу полностью перевели на неудобные в движении сенсоры. Разъемов для гаджетов изрядно — четыре на салон. Правда, это USB-C вместо всё еще популярных USB. Придется обзаводиться как минимум новыми проводами.

На Rapid ставят потрясающие рули! Базовый — двухспицевый, как у новой Октавии или, если такое сравнение приятнее, Мерседеса S‑класса. Из Шкод Rapid получил его на нашем рынке первым. Опционная баранка — трехспицевая, с дорого выглядящими хромированными барабанчиками и трехуровневым (!) обогревом.

Эталонная по быстродействию и логике мультимедийная система предлагает три варианта синхронизации со смартфоном: Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink. Плюс, разумеется, блютус для урезанного по функционалу взаимодействия.

Среди жесткого пластика выделяются мягкие накладки на подлокотниках четырех дверей. Зимой, в семи одежках, их прелесть не прочувствуешь, а вот летом руке будет приятно. На этом фоне никак не ожидаешь обнаружить потолочные ручки без микролифта, гулко бухающие по потолку с недорогой отделкой.

Skoda верна традиции давать покупателям широкий выбор опций и возможностей для персонализации. В палитру включены выделяющиеся из бело-серо-черной массы красный, синий и бежевый колеры. Пакет Black Edition окрашивает в контрастный черный цвет крышу, колеса и корпуса зеркал. Передние сиденья можно выбрать стандартные или спортивные, с интегрированными подголовниками (на фото).

Сзади всё осталось отлично: кузов и колесная база — без изменений. Из удобств — максимум того, что может предложить автомобиль сегмента В: обогрев, подлокотник, подстаканники, карманы в спинках сидений и дверях, пара мультимедийных разъемов, свет, три подголовника, штатная усиленная тонировка. Вам мало? Оцените обилие мéста для ног и просторный лючок для длинномеров в спинке.

Багажник — лучший в классе. Причем не только по объему — тут исполинский проем.

Традиционная чешская забота о мелочах: розетка, карманы, крючки, полноразмерная запаска и органайзер под полом. В качестве опции предложат пóлосы с липучками для фиксации поклажи на полу.

На момент появления у нас первого Рапида его опционный биксенон был самой крутой оптикой в сегменте. Skoda держит планку: уже в базовой комплектации автомобиль располагает светодиодными фарами. В дорогих версиях в них появляются подсветка поворотов и автоматика управления дальним светом, получающая информацию с камеры на ветровом стекле. Противотуманки остаются галогенными.

Scala всё же досталась России… фрагментами. Машины практически одинаковые! Фары, противотуманки, решетку радиатора, кажется, перенесли без изменений. Различия только в бамперах. И радары систем активной безо­пасности установлены по-разному: над номерным знаком — у Скалы, под ним — у Рапида. Плюс набор ассистентов водителя у нашего лифтбека намного скромнее: только система контроля дистанции с функцией автоторможения.

Изменений в агрегатах нет. Атмосферник 1.6 MPI (на фото) предложат в вариантах 90 и 110 л.с. Он сочетается с механической коробкой, а для более мощной версии по заказу доступен старый добрый 6-ступенчатый автомат. Турбированный 1.4 TSI отдачей 125 л.с. комплектуется исключительно роботом DSG с семью передачами. Все агрегаты хорошо изучены и сюрпризов не сулят.

На страже безопасности стоят ESP (базовое оборудование всех версий), шесть надувных подушек, системы контроля усталости водителя и предотвращения столкновений. Заводской парктроник, несмотря на малый класс Рапида, можно установить не только в задний бампер, но и в передний.