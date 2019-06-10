Такими будут новые модели Skoda: оцените Scala

Чехи не планируют привозить Скалу в Россию (локализовывать производство — тем более), но обещают нам предельно похожий на нее Rapid второго поколения. Присмотримся.

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Scala — первая Skoda, созданная под руководством нового шеф-художника Оливера Штефани. Scala вообще открывает для Шкоды новую визуальную главу, похожие дизайнерские решения будут использованы на всех новых моделях.

О внешности я написал много слов после статической презентации Скалы, так что мучать еще одним длинным рассказом не стану ни вас, ни себя. Скажу лишь, что после россыпи не самых запоминающихся моделей авторства Йозефа Кабана она кажется глотком свежего воздуха.

По уровню взаимосвязи с водителем Scala куда ближе к образцовой Октавии, чем к аморфному Рапиду. У руля есть четкий «ноль», а усилие на нем растет вслед за скоростью. Откровенно «овощных» моторов в линейке нет: даже литровая «турботройка» везет очень достойно.

Тоже самое можно сказать и про интерьер: полностью новая архитектура передней панели с «парящим» тачскрином мультимедийной системы и эффектной горизонтальной накладкой, удачно пародирующей алюминий, карбон или дерево. А еще Scala предлагает несвойственные сегменту опции вроде фоновой подсветки интерьера, индукционной зарядки для смартфона и электронной приборки.

С точки зрения архитектуры это самый интересный шкодовский интерьер за пару последних десятилетий. Эргономика безупречна. Подбор фактур материалов достоин внимания. Да и сами материалы по меркам сегмента неплохи. И все-таки на фото салон смотрится выигрышнее, чем в реальности.

Диагональ тачскрина топовой мультимедийки Amundsen с управлением жестами — 9,2 дюйма. Помимо нее в конфигураторе есть система Bolero с 8‑дюймовым экраном и базовая 6,5‑дюймовая Swing.

К эргономике — ноль вопросов. Чехи привезли на ездовую премьеру все доступные модификации Скалы: литровую «трехгоршковую» версию 1.0 TSI (115 л.с.), машину с «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 сил) и даже гнобимый европейскими политиками дизель (1.6 TDI, 115 л.с.). И хотя я не имею ничего против двигателей на тяжелом топливе, этот не понравился сразу. Дизельная Scala воспринимается грузной и грубой. Вибронагружена и не быстра.

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Впрочем, сильно ругать дизель не стану. Даже похвалю. Он неплохо дружит с семиступенчатым преселективным роботом и в любых условиях потребляет не больше шести литров на сотню километров. Позже я повторил маршрут на полуторалитровой бензиновой машине с таким же роботом — она сожгла на пару литров больше. Впрочем, и ехал я чуть активнее. После унылого дизеля турбина 150‑сильной бензиновой «четверки» словно насвистывает: «Давай, погнали уже!». И по-настоящему этот мотор раскрывается лишь на верхах.

Опасений насчет настроек шасси у меня не было. За последнее десятилетие инженеры концерна Volkswagen не расстарались разве что с нынешним Рапидом, а Scala не имеет с ним ничего общего. Будучи построенной на растянутой платформе европейского хэтчбека Polo (MQB-A0), новый хэтчбек едет породисто: на руле много обратной связи и мало «мусора». Усилие на баранке можно настраивать, выбирая один из ездовых режимов. Мне, как обычно, нравится утяжеленный спортивный. Впрочем, и базовый неплох.

Геометрия посадки сзади — образцовая, а мéста достаточно даже для рослых.

Есть дефлекторы обдува и обогрев сиденья. Решение установить мультимедийные слоты только формата USB-C — неудачное. На презентации шкодовцы сами пользовались переходниками под классические разъемы.

Не понравились, по сути, лишь недостаточная энергоемкость подвески и очень, очень скользкие шины Bridgestone Turanza T005. Обе эти особенности раскрылись на мокрой бетонке с неидеально уложенными плитами. Впрочем, вряд ли эта информация вам как-то поможет. Как я уже говорил, Скалы на нашем рынке не будет. А какие шины пойдут на новый Rapid, посмотрим ближе к делу. И простите меня за ошибку в предыдущем материале: в российском представительстве Шкоды сказали, что этим летом новый Rapid можно не ждать.

Объем багажника — 467 литров в пятиместной конфигурации и 1410 литров в двухместной. Спинка сиденья складывается в пропорции два к одному. По бокам организованы удобные ниши, есть крючки для пакетов и розетка на 12 В.

Дверь багажника можно оснастить электроприводом.

Под занавес я проехал на литровой Скале с механикой — и неожиданно словил кайф! Три цилиндра наполняют салон хищным звуком и везут ненамного хуже 150‑сильной «четверки». Передачи переключаются образцово, эластичность — прекрасная.

В общем, если однажды до России доберется хоть один автомобиль концерна Volkswagen с этим силовым агрегатом, знайте — бояться его не стоит. И я очень надеюсь, что этим автомобилем станет новый Rapid.

С ездовым комфортом порядок, но могло быть и лучше. Вне зависимости от размерности и профиля шин, Scala не жалует неровности с острыми краями. Дорожный фон «гуляет» по салону не так нагло, как в Рапиде, но до уровня Октавии или Гольфа шумоизоляция недотягивает.

Великолепная моторная линейка Не гениальный ездовой комфорт

Skoda Scala 1.0 TSI 1.5 TSI 1.6 TDI Длина / ширина / высота / база 4362 / 1793 / 1471 / 2649 мм Объем багажника (VDA) 467–1410 л Снаряженная масса 1240 кг 1265 кг 1339 кг Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 999 см³; 85 кВт / 115 л.с. при 5000 об/мин; 200 Н·м при 2000–3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 85 кВт / 115 л.с. при 3250–4000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 8,2 с 10,3 с Максимальная скорость 204 км/ч 220 км/ч 201 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л ДТ / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 5,0 л / 100 км 5,0 л / 100 км 4,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 передний привод; Р7 передний привод; Р7

Фото: Skoda