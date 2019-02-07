Машина с габаритами Октавии и новым для компании направлением в дизайне не приедет в Россию. Но для отечественных поклонников марки у ЗР есть хорошие новости.

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В мюнхенской штаб-квартире BMW почти полночь. Йозеф Кабан крадется по опустевшим коридорам, прикладывая магнитную карту-пропуск то к одной двери, то к другой. Пот льется по высокому лбу. Длинные волосы прилипли к вискам. Столь сильного волнения Йозеф не испытывал со времен работы на Шкоду. Даже на презентации «четырехглазой» Октавии было легче.

Добравшись до опенспейса подчиненных, новый шеф-дизайнер BMW косится куда-то под потолок — на тонированную полусферу камеры наблюдения. А затем, бормоча под нос что-то вроде «волков бояться — в лес не ходить», потрошит тумбочки своей команды дизайнеров. Выискивает на дне ящиков отказные эскизы и скетчи — те, что были забракованы для дальнейшей работы. И отправляет их по вотсапу шкодовскому коллеге Оливеру Штефани.

И вот, рассматривая новый хэтчбек Skoda Scala, я отчетливо вижу характерные баварские росчерки боковых выштамповок, легендарный изгиб Хофмайстера и задние фонари, будто снятые с нового BMW X4. Разве что Йозеф нарочно сфотографировал их вверх ногами. А может, Оливер забыл их перевернуть?

Scala — первая Skoda, нарисованная под началом нового шеф-дизайнера Оливера Штефани. Длина (4362 мм) и колесная база (2649 мм) чуть больше, чем у Гольфа. При этом в основе Скалы лежит платформа MQB-A0 от европейского Polo. В отличие от более распространенной платформы MQB, она подразумевает исключительно полузависимую заднюю подвеску со скручивающейся балкой и только передний привод.

В переводе с латинского scala — лестница. У итальянцев был даже такой седан — Lancia Gamma Scala. И именно функцию лестницы (в переносном смысле, конечно) призван выполнить новый хэтч. За последние годы чехи и без нее вскарабкались так высоко, что дух захватывает, а теперь готовы прыгать через две ступени. Колесная база Скалы (2649 мм) лишь на 3 сантиметра меньше, чем у Октавии. Багажник объемом 467 литра больше, чем у Сида, Гольфа или Фокуса. При этом Scala будет дешевле.

Интерьер хорош и эргономически, и тактильно. Качество материалов ничуть не хуже, чем в Октавии. Посадка может быть по-спортивному низкой. Да и некое сходство с автомобилями BMW тоже запишу в актив. В общем, всё здорово! Электронная панель диагональю 10,25 дюйма — опция. На Рапиде-хэтче, который доедет до России, скорее всего, будут только обычные стрелочные приборы — ломать голову над выбором нам не придется. Диагональ тачскрина мультимедийки Columbus (от 6,5 до 9,2 дюйма) зависит от комплектации. А вот красота графики и быстродействие от размера не зависят — они на высоте. Двухзонный климат-контроль — опция. Причем отнюдь не очевидная для автомобилей этого класса. На российском Рапиде, скорее всего, будет однозонный блок.

В поисках подвоха прыгаю на водительское сиденье — и рукам своим не верю! Руль из перфорированной кожи идеально лежит в ладонях. Гуттаперчевый пластик панели — как в Октавии. А с точки зрения компоновки и эргономики Scala и вовсе самая «правильная» Skoda. Высокое расположение 9,2‑дюймового тачскрина мультимедийки Columbus — убедительное тому подтверждение. Как и безупречно спрофилированное сиденье, которое можно установить по-бээмвэшному низко.

Передние сиденья спрофилированы безупречно, а мéста над головой более чем достаточно даже в машинах с опционной панорамной крышей (она без сдвижной секции). Разумеется, чехи не забыли маленькие полезные «фишки». Между передними сиденьями — удобный держатель для телефона. В торце водительской двери — зонт. Не обошлось и без скребка для льда на крышке бензобака.

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Помимо топовой развлекательной системы, Scala предлагает еще примерно тысячу крутых опций, которых не ждешь от недорогой машины. Как насчет двухзонного климат-контроля, 10,25‑дюймовой виртуальной панели приборов и панорамной крыши? Или вот: аудиосистема с десятью динамиками и сабвуфером, фоновая подсветка, обогрев руля и даже сервопривод пятой двери. Сим-карта, поддерживающая LTE, - штатное оборудование!

Конечно, история с бывшим шеф-дизайнером Шкоды Йозефом Кабаном — плод моего воображения, но как уйти от «баварских» ассоциаций? Визуальная память рисует параллели жирным черным маркером. Scala цитирует младшие модели BMW (в частности — «трешку» F30) рубленой формой козырька панели приборов, развитой декоративной накла­дкой на перчаточном ящике и даже формой ручки, его открывающей. И если вы по-прежнему считаете меня пленником идеи фикс, обратите внимание на исконно мюнхенское расположение клавиши блокировки дверей. Прежде чехи никогда не помещали ее под кнопкой включения аварийки.

Сзади просторно. Геометрия посадки удобнее, чем в Октавии и даже чем в Супербе! Надеюсь, российский хэтч Rapid Spaceback вылепят по этому же рецепту.

Щедро начинить салон USB-разъемами — это Simply Clever. Установить вместо привычных USB-слотов новомодные и пока еще непопулярные USB-C — это, пардон, Simply Dumb.

Вот задняя часть салона типично шкодовская. Несмотря на то что база «лестницы» лишь на 12 мм больше, чем у Гольфа, здесь гораздо просторнее. А геометрия посадки даже удачнее, чем во флагманском Супербе, на котором меня привезли на презентацию. Там бёдра слегка висели в воздухе, хотя рост у меня средний — 176 см. А в Скале — за счет более внушительного наклона подушки — не висят.

После залпа похвалы я всегда стараюсь насыпать мешок критики. Но сегодня ловлю себя на мысли, что костерить Скалу особо не за что. Единственное, что мне не понравилось категорически, - новоформатные разъемы USB-С (они и спереди и сзади) вместо обычных. Желание идти в ногу со временем похвально. Но у людей, приобретающих сравнительно недорогой автомобиль, обычно не водится лишних денег на передовые гаджеты.

О том, как поедет Scala, можно только догадываться. Думаю, хорошо. Если вы испытываете скепсис относительно задней балки, возьмите на тест-драйв Октавию с 1,4‑литровым мотором. Она управляется едва ли не приятнее многорычажного Гольфа. И совершенно очевидно, что Scala выступит не хуже. К тому же за доплату Skoda предложит двухрежимные электронно-управляемые амортизаторы.

Беда лишь в том, что всё это не про нас. Scala не приедет в Россию. А потому какой мне смысл рассказывать вам о том, что ей будут доступны три бензиновых (1,0 л, 95 и 115 сил; 1,5 л, 150 сил), один дизельный (1,6 л, 115 сил) и один битопливный (бензин/метан, 1,0 л, 90 сил) двигатели, каждый из которых оснащен системой «старт-стоп» и умеет рекуперировать энергию при торможении?

И едва ли вам будет интересно, что даже самые простые версии Скалы следят за разметкой и могут предотвращать столкновения на городских скоростях. А что до пассивной безопасности… На страже девять эйрбегов, включая боковые подушки для задних пассажиров, и система Crew Protect Assist: при риске столкновения она автоматически поднимает боковые стекла и затягивает ремни. Ну это совсем уж лишняя информация.

Впрочем, сильно горевать не стóит! Несмотря на то что глобальная Skoda оставляет Россию без «лестницы», нам обещают новый Rapid Spaceback на той же самой платформе MBQ-A0, очень похожий на Скалу внешне и внутренне. И главное — в самое ближайшее время. Это будет этакая локальная и локализованная «стремянка», собираемая в Нижнем Новгороде. На латыни «стремянка» — somnis scalam. Согласитесь, неплохое название.

Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх — всего 0,29! Свой вклад вносят аэродинамические щитки под днищем и даже колёса оригинального дизайна. Размерность зависит от уровня исполнения — от 15 до 18 дюймов. В качестве опции предлагают заниженную на 15 мм спортивную подвеску с двухрежимными (Normal и Sport) электронно-управляемыми амортизаторами и автопарковщик. А вот система «Старт-стоп» с режимом рекуперации энергии при торможении входит в базовое оснащение.

Отличная компоновка салона и качественные материалы отделки Новоформатные разъемы USB-C — издевательство

ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМ?

Производство Скалы уже стартовало на заводе в Млада-Болеславе. Первые европейские покупатели получат свои машины до конца весны. Цены пока не объявлены, но начальная планка не опустится ниже 16 500–17 000 евро.

Российский Rapid Spaceback на платформе MQB-A0 не стоит ожидать раньше второй половины года. Производство наладят на заводе в Нижнем Новгороде. По цене машина займет место между нынешним Рапидом и Октавией. Я бы ориентировался на начальную цену на уровне 750 000 руб­лей.

Skoda Scala Длина / ширина / высота / база 4362 / 1793 / 1471 / 2649 мм

Объем багажника (VDA) 467–1410 л

Двигатели бензиновые — Р3, 12 клапанов, 1,0 л (95 или 115 л.с.); Р4, 16 клапанов, 1,5 л (150 л.с.); дизельный — Р4, 16 клапанов, 1,6 л (95 л.с.); битопливный (метан/бензин) — Р3, 12 клапанов, 1,0 л (90 л.с.)

Трансмиссия передний привод; М5, М6, Р7

Skoda Scala, безусловно, покорит сердца автолюбителей из России. Бокс тольяттинской компании BROOMER определенно будет ей к лицу.

Фото: Skoda