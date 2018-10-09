Новая BMW 3-й серии против старой: какая красивее?

Одной из главных премьер автосалона в Париже стало новое поколение «трешки» BMW. «За рулем» решил сравнить ее облик с предыдущей версией.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

BMW 3-й серии сменила индекс F30/F31 на G20, стала легче, технологичнее и быстрее. Эта модель — основа благосостояния баварской компании, на «трешку» приходится самый большой объем продаж автомобилей BMW.

Обычно, а особенно в премиум-сегменте, при смене поколений бестселлеров крайне осторожно подходят к дизайну и стараются не делать «резких движений»: это может отпугнуть покупателей. На первый взгляд G20 также претерпела эволюционные изменения. Но фанаты тут же нашли раздражающие моменты. «За рулем» решил сравнить облик двух поколений. Все подробности — в нашей фотогалерее. А еще мы предлагаем вам ответить на вопрос: машина какого из поколений более красивая и «правильная» с точки зрения идеологии BMW.

Новая BMW 3-й серии против старой: какая красивее?

Фото: BMW

Новая BMW 3-й серии против старой: какая красивее?

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