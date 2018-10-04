BMW 3-й серии для России: цены известны

Практически сразу после премьеры на автосалоне в Париже были объявлены российские цены на последнюю новинку баварской компании.

В BMW обошлись без пресс-релизов: на официальном сайте появился конфигуратор, посвященный «трешке» с индексом G20. У нас пока будут доступны дизельная 320d в задне- и полноприводных вариантах, а также бензиновая 330i. Вне зависимости от типа двигателя и привода двигатель агрегатирован с 8-ступенчатым автоматом Steptronic.

Базовой пока является BMW 320d (190 л.с.) которая в новом поколении стоит 2 580 000 рублей (+190 000 рублей по сравнению с предыдущим поколением). В стандартное оснащение седана входят полностью светодиодная оптика, включая противотуманные фары, спортивное рулевое колесо, обшитое кожей, адаптивная подвеска M Sport. Полноприводная BMW 320d xDrive обойдется уже в 2 720 000 рублей (также на 190 тыс. дороже предыдущего поколения). Бензиновая BMW 330i (258 л.с.) оценена минимум в 2 870 000 рублей (+170 тыс. руб. к предыдущему поколению). В версии Luxury Line все машины оснащаются пакетом M Sport. Для бензиновой версии за доплату доступен дифференциал M Sport.

Для «трешки» предлагается несколько пакетов опций. Так, в М Sport Pure Lunch (270 тыс. руб.) входят электропривод крышки багажника, HiFI-аудиосистема, лазерные фары, адаптивная подвеска M Sport. В пакете M Sport Pro Launch за 590 тыс. руб. включает в себя отделку высокачественной кожей, декоративные вставки из натуральных материалов, ассистент парковки, беспроводную зарядку, двойное остекление, аудиосистему Harman/Kordon, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, систему BMW Live Cockpit с двумя экранами с диагональю 10,25 и 12,5 дюймов и навигацией и многое другое.

Когда в России начнется прием заказов на новое поколение BMW 3-й серии, пока неизвестно.

Все подробности о новой «трешке» BMW — в материале «За рулем».

С другими премьерами автосалона в Париже можно познакомиться в нашем спецпроекте.

Фото: BMW